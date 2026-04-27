Vířivkám z Dolní Dobrouče se už zase daří. Česká rodinná firma vyrostla na 310 milionů a také víc vydělala
Společnost USSPA z Dolní Dobrouče překonala pocovidový propad trhu. Loni oslavila 30 let fungování a dosáhla na svůj druhý nejlepší výsledek.
Český výrobce vířivek a celoročních bazénů USSPA se po více než dvouletém útlumu trhu vrátil k růstu. Rodinná společnost z Dolní Dobrouče uzavřela rok 2025 s konsolidovaným obratem 310,4 milionu korun. To představuje meziroční nárůst o 13 procent a zároveň druhý nejvyšší výsledek v její třicetileté historii. Konsolidovaná EBITDA skupiny, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, se meziročně ztrojnásobila na 20,9 milionu korun. Zlepšení hospodářských výsledků měla přinést kombinace obchodního růstu, konsolidace nákladů a reorganizace řídicí struktury.
Firma, která na trhu působí již od roku 1995, exportuje své produkty pro privátní i komerční využití do více než dvaceti zemí světa. Jde o ucelený sortiment vířivek a celoročních bazénů swim spa. Celý proces od vývoje přes design až po samotnou výrobu se přitom odehrává v domovském závodě v Dolní Dobrouči. Podle zástupců firmy se segment domácího wellness postupně oživuje. Přispívá k tomu i komplikovaný vývoj mezinárodní situace, kvůli kterému lidé častěji vyhledávají odpočinek ve vlastním domově.
V USSPA si chtějí udržet stabilní pozici i v aktuálním roce. „Našim zákazníkům i partnerům jsme jistotou v nejisté době, a to se potvrzuje i v letošním roce, který přináší další nové výzvy a příležitosti,“ uvedla ke směřování skupiny její majitelka Kateřina Kadlecová, která se pustila také do dalších dvou projektů: otevřela restauraci a rozjela kosmetickou značku.