Víte, že vyhraje. Nové Hunger Games ale ukážou, co všechno vedlo k vítězství oblíbeného filmového mentora
Nový díl s podtitulem Úsvit sklizně se vrací k padesátým Hladovým hrám a odhaluje minulost oblíbeného mentora Haymitche.
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Nové Hunger Games na diváka útočí nečekaně silnými emocemi. Přitom to v aréně místy vypadá jako v pohádce. Rozkvetlá louka, všude květiny a mezi nimi pobíhající zajíčci. Jenže tohle je dějiště padesátých Hladových her a zabít vás tu může úplně všechno, včetně ostatních splátců, tedy dětí, které Kapitol losem poslal na téměř jistou smrt.
Konec znáte předem. Úsvit sklizně, který šel tento týden do kin, je totiž prequel odehrávající se 24 let před událostmi původní série. Padesátých Hladových her se jako jeden ze splátců účastní i mladý Haymitch Abernathy a vy dobře víte, že přežije, jinak by se nikdy nestal mentorem Katniss Everdeen, hlavní hrdinky původních knih i filmů. Snímek ale přesto dokáže, že se o něj budete bát až do samotného závěru.
Do českých kin novinka vstupuje jako šestý film ze světa, který si diváky drží už osmnáct let. Režíroval ji opět Francis Lawrence, který natočil všechny díly počínaje Vražednou pomstou z roku 2013.
Celá série se odehrává v Panemu, smyšlené zemi, která vyrostla na troskách Severní Ameriky. Vládne jí bohaté hlavní město Kapitol, které žije z práce dvanácti chudých krajů. Kdysi se kraje proti Kapitolu vzbouřily a prohrály, od té doby za to každý rok platí. Kapitol z každého z nich losuje dívku a chlapce ve věku 12 až 18 let a posílá je do arény, kde se před kamerami zabíjejí, dokud nezůstane jediný vítěz. Celý Panem to mezitím povinně sleduje v televizi.
Původní knižní trilogie, která se na plátně dočkala celkem čtyř filmů, sleduje šestnáctiletou Katniss. Ta se do her přihlásí dobrovolně místo své mladší sestry a z dívky, která chce jen přežít, nakonec Kapitol udělá televizní hvězdu. Postupně se z ní ale stane symbol povstání proti diktátorskému režimu.
Zato Úsvit sklizně vypráví o padesátých hrách, které jsou navíc označovány jako takzvané druhé Čtvrtohry. Kapitol do nich proto z každého kraje bere dvojnásobek splátců a Haymitch je jedním ze čtyř vylosovaných za dvanáctý kraj. Do arény s ním jde například i Maysilee v podání jedné z vycházejících mladých hvězd Mckenny Grace. Známých hereckých tváří je ale film plný: v Kapitolu na dvojici čeká mladá Cetkie Trinket, kterou hraje Elle Fanning, prezident Snow má zase tvář Ralpha Fiennese.
A hlavním hrdinou je skutečně Haymitch, onen zahořklý opilec, kterého v původních filmech hrál Woody Harrelson a který Katniss a Peetu učil, jak v aréně přežít. Teď ho jako šestnáctiletého kluka ztvárnil Australan Joseph Zada a hned je jasné, že napětí nestojí na tom, jestli Haymitch přežije, ale na tom, co ho vítězství ve skutečnosti stálo.
Nostalgie umí strhnout
Nejsilnější emoce přináší samotný Haymitchův osud. Z původních filmů ho znáte jako alkoholika, který tvrdí, že mu Kapitol už nijak ublížit nemůže. Logicky tedy předpokládáte, že jeho minulost bude tragická. Snímek ale odhaluje hloubku traumatu zcela bez příkras a nechává diváka sledovat zrod zlomeného muže na vlastní oči. Ty se naštěstí mohou pokochat například velmi povedenými kostýmy, nakonec se ale divák beztak zaměří na obsazení.
Mladší verze postav, které známe z původních filmů, jsou vybrány trefně. Kromě mladého Haymitche a Cetkie se fanoušci dočkají třeba mladých verzí Drátkie a Diody (v podání Mayi Hawke a Kelvina Harrisona Jr.), které si mohou pamatovat z Vražedné pomsty. Zároveň tu ale vyvstává jeden z mála filmových zádrhelů: nostalgie a setkání se starými známými občas až na sílu přebíjejí aktuální děj.
Zahraniční kritika se v případě Úsvitu sklizně celkem rozchází. Zatímco podle serveru Deadline naznačují první čísla z právě probíhajícího otevíracího víkendu obrovský komerční úspěch a analytici předpovídají tržby s přehledem převyšující 100 milionů dolarů, novináři jsou zdrženlivější. Například magazín Variety sice chválí uspokojivý závěr i samotný příběh, jiné recenze snímku vyčítají přílišnou únavu materiálu.
Server The Guardian jej dokonce označil za „nadir“ (bod mrazu) a dojnou krávu unavené franšízy. V jednom se ale většina kritiků shodne: australský objev Joseph Zada jako mladý Haymitch podává výborný výkon, kterým film táhne.
Celý Panem přitom vznikl u televize. Jednoho večera přepínala americká spisovatelka Suzanne Collins kanály a na jednom z nich soutěžili mladí lidé o peníze v reality show. Na druhém pak běžely záběry ze skutečné války v Iráku. Jak popsala v rozhovoru pro Scholastic, v tu chvíli jí oba obrazy začaly splývat v jeden.
Collins se přitom s Panemem, zemí ze svých knih, už zdánlivě rozloučila. Poslední díl trilogie vyšel v roce 2010. V roce 2020 ale přišla Balada o ptácích a hadech o mládí prezidenta Snowa a loni v březnu knižní předloha Úsvitu sklizně. Ta se jen v angličtině za první týden prodala v nákladu přes 1,5 milionu výtisků.