Vlastní krev pro komáry jako investice do byznysu. Dvojice Francouzů stvořila dron, který hmyz seká za letu
Autonomní stroj se orientuje ve vzduchu podobně jako netopýr. Když zachytí specifický zvuk křídel, vyrazí a škůdce okamžitě zlikviduje.
V létě to zažíváme snad všichni. Příjemný večer venku, na stole něco dobrého, ale místo uvolněné konverzace neustále plácáte rukama kolem sebe. Komáři. Ta drobná stvoření dokážou otrávit i ten nejpříjemnější zážitek. Teď si ale představte, že se zničehonic ozve tiché bzučení, vyletí dron, ve zlomku sekundy zaměří komára ve vzduchu a svými rychlými vrtulemi ho rozseká na kousky. Právě tenhle stroj chystá dvojice francouzských inženýrů. Jejich projekt, který původně začal jako trochu vtip, dostal totiž reálné obrysy.
Za nápadem stojí zakladatelé startupu Tornyol Alex Toussaint a jeho dlouholetý kamarád Clovis Piedallu. Toussaint původně snil o tom, že si postaví malý dron, který mu dokáže donést plechovku limonády z lednice, aniž by se musel zvednout. Brzy ale zjistil, že drony pro tuto činnost vyžadují obrovský výpočetní výkon. Toussaint měl ale bohaté zkušenosti s ultrazvukovými senzory a napadla ho úvaha: co kdyby ten stroj nepotřeboval vidět, ale stačilo by mu jen slyšet? A tak se dostal k lovu hmyzu.
Když se tahle vize začala měnit v byznys, nezůstalo jen u nákresů. Aby mohli zakladatelé svůj detekční systém vyladit, začali komáry dokonce sami chovat v laboratoři a krmili je vlastní krví. Neortodoxní nasazení podnikající dvojice brzy přineslo ovoce. Získali počáteční grant od organizace Manifund a probojovali se i do investiční várky prestižního amerického inkubátoru Y Combinator, který historicky nakopl firmy jako Airbnb nebo Dropbox.
Zájemci totiž viděli, že to má šanci fungovat. Srdcem celého systému je domovská stanice nazvaná LeSonar2. Ta je osazena 380 miniaturními mikrofony, které se běžně montují do chytrých telefonů. Stanice vysílá ultrazvukové pulzy a poslouchá jejich ozvěnu. Díky speciálnímu čipu dokáže v reálném čase sledovat dění v okruhu zhruba osmi metrů ve 3D a rozeznat i nepatrné pohyby o velikosti jedné desetiny milimetru.
Klíčové pro venkovní použití ovšem je, že systém neničí slepě vše, co mu přijde do cesty. Každý hmyz má totiž při letu svůj specifický zvukový otisk. Komáři kmitají křídly úplně nejrychleji a umělá inteligence dronu tyto frekvence dokáže bezpečně rozpoznat. Když systém identifikuje komára, dron k němu vyrazí a použije své vlastní vrtule jako zbraň.
Včely nebo motýli by tak měli zůstat v bezpečí. Tedy alespoň teoreticky. Jak zakladatelé v červenci ukázali na vůbec prvním zveřejněném videu zachycujícím úspěšný zásah ve vzduchu, úplně první obětí tohoto lovce se stal mol.
I když to celé zní trochu jako nadsázka, ambice firmy sahají do mnohem vážnějších vod. Ve firemním manifestu se zmiňuje, že nejde o zarudlé štípance. Jde o globální zdravotní krizi. Komáři podle statistik ročně zabijí více než 700 tisíc lidí a přenesou nemoci na dalších 700 milionů. Tornyol věří, že díky svému stroji dokáže časem mapovat hnízdiště komárů, zjistit, kam přesně létají pro krev i nektar, a s efektivitou je z lidmi obývaných oblastí zcela vymýtit.
Aby se tahle ambiciózní vize naplnila, musí inženýři ještě překonat několik čistě fyzikálních překážek. Útlý zabiják totiž kvůli baterii vydrží v současnosti ve vzduchu jen asi tři až pět minut. Poté se musí vrátit do své základny, kde se zhruba půl hodiny dobíjí. Startup s tím ale počítá. Neplánuje, že by dron soustavně kroužil nad vaší zahradou. Místo toho má jít o sérii bleskových, cílených výpadů.
Ve Spojených státech už běží předobjednávky, s prodejem se počítá na rok 2027. Zákazníci budou mít na výběr. Buď si hardware koupí jednorázově za 1 100 dolarů (zhruba 23 tisíc korun), nebo zvolí model předplatného za 50 dolarů měsíčně. V Evropě se ale bude čekat. Do hry totiž promluví regulace. Přece jen je řeč o plně autonomním létajícím robotovi s umělou inteligencí, jehož úkolem je vyhledávat a zabíjet živé cíle.