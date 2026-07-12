Vojenskou základnu u Kladna proměnili k neuvěření. Uklidíte se tu mimo realitu do světa po pádu civilizace
Festival Rusthaven vám připomene známé značky jako Fallout a Mad Max. Akorát že postapokalyptické šílenství tu můžete zažít na vlastní kůži.
V minulosti odsud měli českoslovenští vojáci odpalovat rakety na bombardéry nepřítele. Dnes to tu vypadá, jako by ty bombardéry svůj náklad úspěšně shodily. Ale pozor, vypadá to tak zcela schválně! Někdejší raketová základna Bratronice nedaleko od Kladna se totiž díky zapojení stovek nadšenců proměňuje na místo jako vytržené z apokalyptických filmů a knih. Nicméně vstoupit do něj nemůže jen tak někdo.
Když vkročíte za její brány, přenesete se do úplně jiné reality. Na první pohled mnohem drsnější, avšak ve skutečnosti mnohem zábavnější. „Zkuste si představit, že svět skončil. Ale našla se skupina lidí, kteří si řekli, že je jim to úplně jedno. A že si stejně najdou zábavu a radost,“ popisují svou akci organizátoři. Už tu představu v hlavě máte? Že ne, že je to těžké?
Tak se pojďte aspoň na fotkách, na videu a v textu vydat jen pár desítek kilometrů za Prahu. Do bývalé vojenské základny, která hostí festival Rusthaven. Místo zasažené apokalypsou a obývané prapodivnými přeživšími. Kde si za plechové plíšky můžete koupit vlastní pohřeb, kde vytuněné škodovky víří radioaktivní prach… A kde vás pohltí festivalový program určený jen a pouze pro dospělé.
„Na několik dní se účastníci můžou uklidit mimo realitu do světa po pádu civilizace,“ říká pro CzechCrunch David Blažej z pořadatelského spolku. „Máme živé městečko obývané kmeny s vlastním příběhem, kde okolo burácejí káry a motorky a jezdí párty autobus. Máme pestrý výběr kapel, DJs, tanečních vystoupení i divadlo. Máme spoustu přednášek a workshopů,“ popisuje. A když říká spoustu, opravdu myslí spoustu.
Na Rusthavenu se zúčastníte gladiátorských zápasů či soubojů v bahně. Vyslechnete si přednášku o radioaktivitě či o navigaci v pustině. Naučíte se základy boje s japonskými meči, první pomoc – nebo jak proměnit zboží z hobby marketů a sportovních potřeb na pomůcky pro zpestření intimního života. A pak se zchladíte v jednom ze skutečných bunkrů předělaných na zákoutí jako stvořená k chilloutu. „Anebo prostě stačí přijet, nasávat atmosféru a objevovat,“ dodává organizátor.
Tohle naprosté ponoření se do světa připomínajícího slavné značky jako Fallout a Mad Max ale není jen tak. Festival Rusthaven je zapovězený každému, komu ještě nebylo osmnáct – a kdo nepřijde v kostýmu. Jestli z vás bude špinavý vandrák z pustiny, železem pobitá lovkyně mutantů s krutě vypadající zbraní nebo spoře oděná vyznavačka atomového kultu, to je na vás. Musíte ale splynout s postapokalyptickou atmosférou. Jejíž vytvoření vyžaduje pořádnou dávku potu.
„Festival aktivně připravujeme zhruba půl roku a organizační tým čítá několik stovek lidí,“ přibližuje jeden z jeho členů Roman „Gumídek“ Schindler. „Pro řadu z nás je to v tomto období tak trochu druhá práce. Jen to všichni děláme jako dobrovolníci, bez toho bychom za vstup museli chtít mnohem více,“ dodává. Registrace na Rusthaven jinak standardně vyjde klidně na čtyři tisíce korun. „Vyčíslit náročnost je obtížné, ale jdeme určitě do desetitisíců člověkohodin práce každý rok,“ říká Schindler.
Sami organizátoři mimochodem tvoří značnou část z 1 300 návštěvníků, kteří na třetí ročník Rusthavenu zamířili. „Každý rok evidujeme mírný nárůst, ale snažíme se návštěvnost držet stabilní. Je to optimální z hlediska kapacity areálu. A také cíleně oslovovujeme komunitu postapo nadšenců, kteří dodrží kostýmovou povinnost. Ta je pilířem atmosféry a samotné nás baví, co nového si každý rok lidi vymyslí,“ říká další z pořadatelů Kuba „Pirožek“ Ludwig.
„Letos byla jen škoda toho počasí, které si vynutilo zákaz rozdělávání ohňů,“ připomíná zase kreativní ředitel festivalu Lukáš „Luke“ Hajdu čtyřicítkovou výheň, která v závěru června spalovala i postapokalyptické Česko. „K několika vystoupením byla totiž připravena velkolepá fireshow, na které tým lidí pracoval dobrých pár měsíců,“ přidává další část z nesmírně komplexní mozaiky, kterou pořadatelé Rusthavenu skládají.
Musí připravit bratronické bunkry, nachystat bary pro žíznivé poutníky, domluvit rozmanitý program či vytvořit příběhy a úkoly, které hravější návštěvníci festivalu mohou plnit jako v živé videohře. „A obrovský kus práce udělal také náš IT tým. I když to jsou stále dobrovolníci, v profi kvalitě vytvořili registrační systém, programovou aplikaci i další nástroje. Nám usnadňují organizaci, návštěvníkům poskytují stejný komfort jako na velkém festivalu,“ říká Blažej.
Bratronická základna mimochodem podobně neobvyklé festivaly hostila už dříve. Odehrávaly se tu akce jako Cybertown a Junktown – a právě druhou jmenovanou současní organizátoři uvádějí jako velkou inspiraci. A i když je nejrezavějším klenotem mezi jejich aktivitami, Rusthaven není jedinou událostí, které se bratronický spolek věnuje. Areál se využívá pro další akce jak k pronájmu, třeba v případě blížícího se cirkusového festivalu Roztoč, tak pro vlastní komunitní akce. „Ty nám spolu s Rusthavenem pomáhají financovat rozvoj a chod areálu, kam směřuje veškerý výtěžek,“ uzavírá David Blažej.