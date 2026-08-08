Vtip z hospody proměnili v projekt s milionovým rozpočtem. Takhle vzniká jedna z nejujetějších českých her
Vývoj simulátoru Jiřího Káry je v plném proudu. Hráče v něm čeká pivo místo lékárniček, známé tváře i místa, kolem kterých možná denně prochází.
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K nakreslení Jiřího Káry už výtvarnice Šárka Beránková předlohu dávno nepotřebuje. Během práce na nové české videohře si jeho tvář prohlédla tolikrát, že ji prostě nemůže dostat z hlavy. „Ten obličej se mi vpálil do paměti. A je to fakt děsivé,“ přiznává.
Beránková je hlavní výtvarnicí nezávislého studia VooDoo Kollektiv, které chystá očekávaný a poněkud provokativní titul Jiří Kára Simulátor. Příběh hry vychází z kultovního záznamu svatby Jiřího Káry a Blanky Divišové, který asi není třeba dlouze představovat. Nahlíží však za jeho oponu a rozvíjí představu, co se mohlo odehrát den po pověstném obřadu. Hráč se v roli samotného Káry jednoho rána roku 2000 probouzí v popelnici na Žižkově, zmožen těžkou kocovinou a bez novomanželky. Vydává se proto do pražských ulic, aby ji našel.
Video ze svatby svérázné dvojice se zpočátku šířilo v pražském undergroundu. Díky YouTube se však s odstupem času proměnilo v legendu českého bizáru s vlastní početnou fanouškovskou základnou. Vedle dnes již zlidovělých hlášek zachycuje také život lidí závislých na alkoholu a drogách na přelomu tisíciletí.
Právě o převádění tohoto osobitého materiálu do světa videoher, shánění financí i tenké hranici mezi humorem a temnější realitou původní nahrávky mluví tvůrci v novém dílu pořadu Good Game. Projekt přitom ani zdaleka neodstartoval dlouhými poradami nebo detailním byznys plánem. „Původně to byl prostě hospodský vtip. Dělali jsme si srandu, že uděláme hru o Károvi u piva,“ vzpomíná šéf studia a scénárista Tom Barsweik.
Další členové dnešního týmu se pro nápad postupně nadchli a první verze hry vznikaly po nocích. Zpočátku ovšem tým neměl jasno ani v tom, v jakém žánru projekt vznikne. Vývojáři věděli jen to, jaké hry sami rádi hrají, a konkrétní podobu hledali až za pochodu.
Jakmile se ale z žertu začala rodit skutečná vize videohry, Barsweikovi přestalo stačit znát několik nejslavnějších hlášek. Vývojáři začali zkoumat samotného Jiřího Káru, vztahy uvnitř skupiny i okolnosti vzniku nahrávky. „Video jsme analyzovali snímek po snímku,“ popisuje. A ani po desítkách přehrání prý v materiálu nepřestává odhalovat nové detaily. „Myslím, že hodně lidí, kteří to viděli jenom padesátkrát, což je takový začátečnický počet zhlédnutí, si některých věcí vůbec nevšimne,“ podotýká.
Aby se projekt posunul za hranici nočního koníčku, potřebovali vývojáři peníze. Studio tak spustilo na Startovači kampaň, v níž požádalo fanoušky českého bizáru o 450 tisíc korun. Tvůrce nakonec podpořilo 1 207 lidí, kteří poslali celkem 1 222 354 korun. Kampaň tak dosáhla na 272 procent původního cíle a několika členům týmu umožnila proměnit někdejší žert v práci na plný úvazek.
Část fanoušků samozřejmě přilákal už samotný fenomén Jiřího Káry. Podle týmu ale zabrala i vizuální stránka hry, která kombinuje jednoduchou 3D grafiku s výraznými texturami, ručními ilustracemi a animacemi. Výtvarný styl určuje právě Beránková, která se inspirovala zanedbanými uličkami a zákoutími pražského Žižkova.
Zatímco kreslířka v zašlých uličkách čerpá inspiraci pro kresby, Franz Bayer do nich vyráží s fotoaparátem. Jako technický grafik připravuje modely, textury i celá prostředí hry a záběry z míst, kde se děj odehrává, mu v tom pomáhají. „Nic nepřikrášlujeme. Do hry se dostávají i ty nejnechutnější detaily. Člověk se u toho dost vyblbne,“ líčí. Jeho práci pak do hratelné podoby převádí další ze členů týmu, italský level designér Eugenio Panizza.
Postavy ztvárňují živí herci, které vývojáři natáčejí před zeleným plátnem. Z natočených záběrů následně odstraní pozadí a jednotlivé fáze pohybu poskládají do výsledné herní animace.
Bystré oko si na záběrech ze hry všimne, že ukazatel života nepřipomíná klasickou červenou lištu, ale pracuje s motivem piva. Pro Marka Stoluna, který má na starosti marketing projektu, tak bylo přirozené hledat partnera mezi pivovary.
„První na ráně byl samozřejmě Braník. Dokonce jsme tam měli prezentaci a holky z toho byly nadšené,“ vypráví. Slibně rozjeté jednání ale narazilo na interní pravidla značky. „Vyloženě nám řekli, že je to proti jejich interním hodnotám. Braník nevyšel, ale zkusíme ještě Gambrinus,“ dodává Stolun, který vede i české animační studio All Animal. Jeho tvůrci stojí třeba za nedávným trailerem, který odhalil spolupráci Dungeons & Dragons a World of Warcraft.
Přestože hra, na jejíž vývoj dohlíží vedoucí producent Jakub Kvapil, stojí na ryze českém bizáru, tým počítá také s anglickým zněním. O možném zájmu za hranicemi ho přesvědčila herní konference v Brně, kde si Jiří Kára Simulátor vyzkoušeli i návštěvníci z Austrálie, Ruska nebo Polska. Původní video ani jeho postavy neznali, hra je přesto okouzlila. „Zafungovala hlavně specifická estetika, výtvarný styl 3D i 2D grafiky a zachycení našeho lehce východoevropského prostředí,“ popisuje Barsweik.
„Plánujeme mít hru hotovou do konce roku, ale zatím se nebudu vyjadřovat k tomu, kdy přesně vyjde,“ upozorňuje. Tým chce o dalším postupu průběžně informovat komunitu a termín vydání přizpůsobit tomu, co bude nejlepší pro samotnou hru.