Umělá inteligence –  – 3 min čtení

Vyhodil tisíce lidí, nahradil je umělou inteligencí. Nejzajímavější období mé kariéry, říká šéf Salesforce

Světoznámá americká společnost nahradila tisíce lidí umělou inteligencí. V Salesforce nyní AI řeší polovinu zákaznických dotazů.

Michaela PrešinskáMichaela Prešinská

benioff-mvp-x1

Foto: Salesforce / CzechCrunch

Salesforce

Zatímco jiní technologičtí giganti ze Silicon Valley stále rozjímají nad tím, v čem konkrétně umělá inteligence promění pracovní trh, spoluzakladatel a šéf amerického cloudového giganta Salesforce, největšího poskytovatele CRM, Marc Benioff, má jasno. Jeho firma, která provozuje nejrozšířenější platformu pro řízení vztahů se zákazníky, letos propustila čtyři tisíce pracovníků zákaznické podpory. A jejich místo převzala umělá inteligence.

Podle San Francisco Chronicle nedávno o práci přišla téměř polovina týmu zodpovědného za komunikaci se zákazníky. A zastoupila je právě AI, která měla původně sloužit jen jako dočasná výpomoc v období firemního růstu. „Snížil jsem počet zaměstnanců z devíti tisíc na zhruba pět tisíc. Prostě teď potřebuji méně hlav,“ vysvětlil Benioff drastické škrty ve své firmě v podcastu The Logan Bartlett Show. Rozhovor s ním podnikatel Logan Bartlett zveřejnil v pátek, těsně před víkendem, kdy se v Americe slaví Den práce.

„V červenci se Benioff dušoval, že umělá inteligence bude pracovníky spíše doplňovat než nahrazovat. Prohlásil, že lidé nikam mizet nebudou, a odmítal, že by docházelo k propouštění kvůli umělé inteligenci. Sledujte, co lidé dělají, ne co říkají,“ napsala k situaci na sociální síti X například analytička a nezávislá konzultanta z YouTube kanálu Job Chick Amanda Goodall.

„Je šílené pomyslet, kolika způsoby ovlivní umělá inteligence podnikání, kulturu a investiční prostředí. Zvlášť v případě těch, kteří se do jejího zavedení pustí jako první. Vznikne propast,“ vyjádřil se další z populárních profilů na sociální síti X Kelly Kellam.

Změna podle Benioffa pomohla Salesforce vyřešit dlouhodobý problém. „Za posledních 26 let jsme ve společnosti nezavolali zpět více než 100 milionům potenciálních zákazníků. A to jen proto, že jsme neměli dostatek lidí. Nyní však máme k dispozici AI agenty, kteří volají zpět každému, kdo nás kontaktuje,“ pochvaloval si ředitel firmy nové nástroje v interview.

AI zaměstnanci fungují podobně jako Tesla, říká CEO firmy

Benioff, který Salesforce spoluzakládal před více než čtvrtstoletím, označil v interview uplynulých osm měsíců za nejzajímavější období své kariéry. V reorganizaci firmy totiž vidí příležitost k růstu. „Když jsem přehodnotil množství lidí zaměstnaných u nás v podpoře, uvědomil jsem si, že nyní mohu více lidí dostat do obchodní sekce společnosti. Ve výsledku jsem tedy zvýšil naši distribuční kapacitu,“ líčil dál.

Firma i přes vyhazovy stále zůstává největším soukromým zaměstnavatelem v San Franciscu s přibližně 76 tisíci zaměstnanci po celém světě. Radikální změna v jejím složení by tak neměla ohrozit postavení společnosti jako klíčového hráče na trhu cloudového podnikového softwaru, uvádí deník.

„Nový přístup naší společnosti, kombinace lidských pracovníků a umělé inteligence, funguje podobně, jako autopilot u Tesly. Chvíli jede sám, ale když neví, co dělat, řekne: převezmi to. Dokáže hodně. Ale ne všechno,“ vysvětlil Benioff.

klarna

Přečtěte si takéDíky AI rok nepřijali člověka. Zašli jsme daleko, přiznává KlarnaKlarna se chlubila, že díky AI rok nepřijala žádného člověka. Zašli jsme moc daleko, přiznává teď

Není to přitom dávno, co s téměř totožným přístupem pohořela švédská finančně-technologická společnost Klarna. Ještě v prosinci letošního roku si její spoluzakladatel a ředitel Sebastian Siemiatkowski pochvaloval, že během posledního roku nemusel díky umělé inteligenci přijmout jediného člověka. O rok dříve firma dokonce tvrdila, že díky AI v call centrech a chatbotech zvládla nahradit na 700 lidských pracovníků.

V květnu však podnikatel otočil a nepřímo přiznal, že ve snaze využít pokroky v AI firma zašla moc daleko. „Z pohledu značky a z pohledu společnosti si myslím, že je velmi důležité, abyste zákazníkovi jasně řekli, že pokud bude chtít, vždy se mu ozve člověk,“ citovala Siemiatkowskiho agentura Bloomberg.

Téma AI zaměstnanců bedlivě sleduje i Nvidie a Microsoft

I přes přešlapy se však umělá inteligence nepochybně stala klíčovým bodem v plánech technologických lídrů pro budoucnost práce. Podle webu Business Insider je jejím výrazným zastáncem i generální ředitel Nvidie Jensen Huang. Sám se označuje za nadšence do AI a tvrdí, že její vývoj v budoucnu nepovede k úbytku, ale naopak k nárůstu pracovních míst.

Vloni Huang uvedl, že s AI agenty sám pracuje a že je Nvidia nasazuje v oblasti kybernetické bezpečnosti, návrhu čipů i softwarového inženýrství. „Když se firmy díky umělé inteligenci stanou produktivnějšími, pravděpodobně se to projeví ve vyšších ziscích, rychlejším růstu nebo v obojím,“ řekl. „A v takové situaci už další e-mail od CEO nejspíš nebude oznámením o propouštění.“

Také produktová šéfka AI platforem společnosti Microsoft Asha Sharma nedávno uvedla, že rozmach AI agentů může odstranit celé vrstvy managementu a změnit způsob, jakým lidé řídí své firmy.

Související témata:
