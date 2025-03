Vymýšlely jídlo dětem na hřiště, až napsaly Velkou svačinkovou bichli. A z ní vyrostl milionový byznys

Uložit 0

Pavlína Mähringová původně vystudovala psychologii a velkou část jejího života nic nenasvědčovalo tomu, že se vydá do světa kuchařek. Před dvanácti lety ale spustila foodblog a ten se postupně přeměnil v byznys, který s ní tvoří i její manžel a kamarádka. Na kontě už mají několik kuchařských knih a roční obrat osm milionů korun. Pomáhat s inovativními recepty chtějí letos začít i ve školních jídelnách.

Za vše přitom může jedna narozeninová oslava. „Můj dobrý kamarád slavil třicítku a měl moc rád, jak vařím, tak jsem se rozhodla mu jako dárek napsat kuchařku s třiceti recepty. Dala jsem ji přečíst manželovi a jeho reakce byla: ‚To je skvělé, proč ještě nemáš nějaký blog? To by lidi bavilo‘,“ vypráví Mähringová. Na jeho radu nakonec dala a s manželovou pomocí blog opravdu založila.

Zároveň v té době pracovala v korporátní firmě, kde s kolegyní Veronikou Břicháčkovou, která měla na starosti vzdělávání zaměstnanců, zjistily, že mají společnou vášeň pro dobré jídlo. „Vzájemně jsme si dávaly ochutnávat pokrmy donesené z domu a říkaly jsme si, že bychom spolu chtěly mít nějaké bistro nebo kavárnu. Pak ale přišly děti a mateřská dovolená a neustálé dělání svačinek,“ popisuje Břicháčková.

A tak na blog místo klasických jídel putovalo pár receptů na svačiny. A rovnou i do pdf souboru, aby si je případní zájemci mohli stáhnout. Ohlas byl prý velký a následně Mähringovým i Břicháčkové došlo, že svačiny pro děti do školy řeší všichni rodiče každý den, zároveň ale na trhu žádná taková kuchařka není. Vznikl tedy nápad ji napsat.

Mähringová s Břicháčkovou tak postupně daly dohromady Velkou svačinkovou bichli, u které ale nezůstaly. Následovala i obědová, polévková a prázdninová varianta. Na vydání prvních dvou kuchařek se vybraly peníze přes platformu Hithit a prodalo se jich dosud celkem na padesát tisíc kusů. „Tehdy nám došlo, že bychom se psaním kuchařek možná mohli i živit,“ říká Tomáš Mähring. A opravdu je to teď pro všechny tři full time job.

Foto: Archiv PM a VB Velká svačinková, obědová a polévková bichle

Úspěchu pomohlo i to, že pro první kuchařku měli díky blogu předem vybudovanou cílovou skupinu – kolem receptů se totiž vytvořila komunita, která chtěla další. Mähringovi s Břicháčkovou shromáždili kolem 73 tisíc kontaktů na lidi, kteří odebírali jejich newsletter a měli zájem o každodenní jednoduché recepty z dostupných surovin, navíc korigované nutriční terapeutkou. Byznysový proces tu byl tedy obrácený než u běžně prodávaných kuchařek, které si hledají své kupce až když vyjdou.

Jestli jsou „bichle“ v něčem specifické, je to právě jejich praktičnost, o kterou se autorky snaží. Recepty jsou rozdělené podle ročního období, a tím pádem se používají sezónní dostupné ingredience. „Bichle“ jsou to proto, že obsahují recept na jídlo na každý den v roce. Pokud navíc čtenář začne používat i webové stránky s kuchařkou spojené, může si jednoduše kombinovat i další recepty a vše mít po ruce online. Lze si tak zjednodušit plánování a vaření jídel.

Letos se po svačinách a obědech rozhodli věnovat večeřím. Pátá kuchařka – Velká večeřová bichle – by měla vyjít na podzim a vydat si ji hodlají opět sami. Tomáš Mähring říká, že by mu na případné spolupráci s vydavatelstvími vadila i následná snaha jednotlivých knihkupců knihy zlevňovat. „My na slevy nehrajeme, kniha má svoji jasnou hodnotu,“ dodává rezolutně.

On sám má v rámci týmu na starosti kromě technických věcí i focení uvařených receptů a veškerý marketing. Na každé kuchařce pak vždy spolupracuje i s nutriční terapeutka. „Když jsme začali psát Velkou svačinkovou bichli, tak nám bylo jasné, že když už se do toho pustíme, tak chceme, ať to jsou opravdu vyvážené svačiny, aby děti dostaly to, co mají,“ vysvětluje Břicháčková.

I přes současný úspěch ale vědí, že budoucnost je spíše v online světě. „Jednou bychom rádi měli i aplikaci, i přes zájem o papírové knihy vnímáme, že svět jde spíš tímto směrem,“ říká Mähring. Ostatně řadu přidaných funkcí najdou majitelé kuchařek na webu už nyní. Kromě psaní receptů k večeři má tým od bichlí v plánu letos i více komunikovat se školními jídelnami.

„V rámci předprodejů jsme věnovali přes šest set kusů kuchařek školám a školkám, abychom jim usnadnili každodenní přípravy pokrmů. V současnosti se řeší novela spotřebních košů, což je pro jídelny velká změna. A mnohdy si neví rady s tím, jaké nové pokrmy do jídelníčků zařadit. My bychom jim v tomto ohledu chtěli pomoct, aby pro ně tato změna byla co nejjednodušší. S mnoha školami jsme tak v kontaktu a vymýšlíme, co by jim plánování a přípravu usnadnilo nejvíce,“ uzavírá Mähringová.