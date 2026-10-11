Z architektky hoteliérkou, ale po svém. Podnikavá žena přestavěla historický dům na designové ubytování
Jana Zadák má ráda architekturu i stavby, teď ji ale pohltilo i vedení hotelu. První jménem Donebe dala dohromady v Kutné Hoře a chystá další.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Jana Zadák je vystudovaná architektka, dlouhé roky ale pracovala v projekčním řízení. Bavilo ji totiž obojí, jak navrhování, tak samotná realizace staveb. A tak, když se naskytla příležitost, rozhodla se své zkušenosti využít ve vlastním projektu a přestavěla měšťanský dům v památkově chráněném centru Kutné Hory na svébytný butikový hotel naplněný designem i uměním. „Je ze mě teď i hoteliérka a musím uznat, že mě nejvíc těší právě to, když naši hosté odjíždí spokojení,“ říká.
Na architektuře ji kdysi zlákalo to, že v sobě snoubí kreativitu s exaktní vědou, vyhovovalo to totiž její nátuře. Po studiích tak zamířila například do francouzského studia Dietmar Feichtinger Architectes. Taky potkala svého manžela a založili spolu dnes už šestičlennou rodinu. Před pěti lety se jim pak naskytla možnost opravit chátrající dům na Palackého náměstí v Kutné Hoře. A Jana Zadák se z něj rozhodla vytvořit hotel, jaký ve městě zatím nebyl.
„Dům samotný je kulturní památkou a součástí světového dědictví UNESCO a udělat z něj něco jiného než hotel by ekonomicky nedávalo smysl. Zároveň jsem vždy chtěla dělat práci s přesahem a o to jsem se snažila i tady,“ popisuje architektka. První roky na svém hotelu pracovala vedle částečného úvazku v developerské firmě, po třech letech ale dala výpověď a do hotelu se vrhla naplno. „Během rekonstrukce se nám navíc ještě narodily další dvě děti. O to náročnější, ale i smysluplnější, to pro mě ovšem bylo,“ říká.
Výsledkem je hotel, který jednak zachovává všechny historické prvky, jež se v budově se základy ze 14. století našly – třeba ručně malované stropy, dubové podlahy ve vzoru vídeňského kříže, klenby, kamenná ostění, historické dveře nebo schodiště –, jednak je kombinuje s moderním designem a uměním, ale i high-tech prvky, jako je self check-in.
„Nechceme být jen ubytování, kde strávíte noc. Ale takové, které bude zážitkem samo o sobě. Právě to nám v Kutné Hoře chybělo,“ vysvětluje Zadák. Donebe otevřel letos v lednu a zatím to vypadá, že si svou klientelu našel. V hodnocení služby Booking.com si drží úctyhodných 9,8 bodu z 10, do své nabídky ho zařadil i výběrový portál Amazing Places a stihnul vyhrát i kategorii Veřejný interiér – hotel/ubytovací zařízení v soutěži Czech Interior Award. Tvoří ho devět pokojů, každý je vyvedený jinak a nabízí jiný zážitek, a také sklepní wellness, které je dostupné i veřejnosti.
Jana Zadák se pak z role architektky přesunula i do té hoteliérské. Je k dispozici hostům, pomáhá jim s ubytováním, pokud je to třeba, a s manažerkou hotelu stále ladí nejrůznější provozní záležitosti. „To je věc, která mě překvapila asi nejvíc, jak celý systém hotelu funguje a jak je to složité. Jsou to už hodně technické věci, ale máme různé prostory a každý vyžaduje jiný režim a je extrémně složité to sladit. Pořád na tom pracujeme a už jsme z toho trochu unavení, ale myslím, že už se to blíží. A velmi mě to baví,“ říká.
Se svým projektem také spolupracuje s dalšími podniky v Kutné Hoře. Ta totiž podobně jako další česká města trpí tím, že se její centrum vyprazdňuje, a Zadák by s tím ráda něco udělala. Hosté v Donebe tak mohou posnídat jak v hotelové kavárně, tak si i vybrat voucher do jednoho z šesti spřátelených podniků v dochozí vzdálenosti a dát si jídlo tam. „Je to takové nenásilné provádění lidí městem. Kutná Hora je malá, všechno je blízko, a nám to přišlo jako skvělý způsob, jak ukázat, co tu všechno je,“ vysvětluje Zadák.
Kavárna v hotelu má ale taky své lákadlo. Zrekonstruovaný měšťanský dům totiž pravděpodobně vznikl na místě původní středověké radnice. A když se na kavárně pracovalo, odkrylo se tu staré okno. „Jeden z odborníků kdysi vyslovil teorii, že by mohlo jít o okno z původní radnice. Zda je to skutečně pravda, dnes už nikdo neví. Příběh si ale začal žít vlastním životem a dnes se o něm mluví jako o okně z původní radnice,“ usmívá se Jana Zadák.
Může to znít jako detail pro milovníky historie, je to ale i zajímavé lákadlo pro fanoušky hry Kingdom Come, konkrétně jejího druhého dílu. V něm vystupovala právě i velkolepá radnice s věží a orlojem, který musel hrdina hry, Jindřich ze Skalice, během jedné mise opravit.
„Je pravda, že sem občas někdo přijede a o té hře mluví. Dokonce se u nás ubytovalo i pár hostů s PlayStation,“ přiznává Zadák. Sama mezi stoupence středověkého hitu ale nepatří. Naopak se prý snaží ukázat, že Kutná Hora má i jinou než jen tuhle zprofanovanou podobu. „Snažíme se vymanit ze středověkého vnímání Kutné Hory, je tu spousta dalších hezkých míst,“ říká.
U jednoho hotelu by ale podnikavá architektka zůstat nechtěla. „Rádi bychom v podobných projektech pokračovali i nadále. Momentálně připravujeme další rekonstrukci historického objektu u Českého Brodu a teprve čas ukáže, jakou podobu nakonec získá,“ uzavírá Jana Zadák.