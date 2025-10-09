Z běžných sklenic od okurek vytvořili experimentální rozkládací skleník. Teď ho vystavují na Designbloku
Na střeše Křižíkových pavilonů vystavují mladí designéři z ateliéru dvoutakt a společnost Kaufland v rámci Designbloku originální zahradní skleník.
Tisíc zavařovaček, jednoduchá kovová konstrukce, jedna zahrádkářská komunita a rok nebo dva času. Přesně to je potřeba k tomu, aby vznikl komunitní skleník, jehož prototyp odhalili v úterý v rámci pražského Designbloku Max Koreis a Roman Mareš, studenti pražské UMPRUM, kteří tvoří designérské studio dvoutakt. Už podruhé za sebou tím přijali výzvu společnosti Kaufland. Propojili umění s praktickým životem a představili originální nápad, jak se dívat na obyčejné věci všedního dne.
„Chtěli jsme vyzkoušet, co zajímavého se dá udělat s obyčejnou zavařovací sklenicí, kterých máme všichni doma plné komory,“ vysvětluje Max Koreis a pokračuje: „Povýšili jsme ji proto na designovou cihlu, ze které vznikne krásná a funkční stavba, použitelná na každou zahradu.“ Celý projekt vznikl z iniciativy společnosti Kaufland, která se na podporu udržitelnosti a komunitních zahrad dlouhodobě zaměřuje.
„Naším hlavním letošním zadáním byla upcyklace. Zároveň jsme chtěli prostřednictvím umění upozornit na význam fenoménu komunitních zahrad, které již několik let systematicky podporujeme,“ říká Silvia Vedrödiová, která má v Kauflandu na starost interní komunikaci společensky prospěšných projektů a zastřešuje účast na Designbloku.
Má tím na mysli jednak pět komunitních zahrad patřících přímo Kauflandu, které nabízí k využití veřejnosti přímo u svých prodejen, a také řadu dalších, jejichž vznik a provoz financuje v rámci podpory lokálních projektů. „Komunitní zahradu si díky našemu Grantovému programu může založit každý, stačí mít nápad, chuť do práce, zapálené sousedy a zúčastnit se v lednu dalšího ročníku našeho grantového řízení,“ doplňuje Vedrödiová s tím, že pro zřízení komunitní zahrady není potřeba být součástí žádné organizace.
Žádost si u Kauflandu může jednou ročně podat jakákoli fyzická osoba s vlastním či pronajatým pozemkem, Kaufland pak finančně pomůže s vybavením a provozem. „Ať jde o lavičky, nářadí, záhony nebo výsadbu… zkrátka cokoli, co je na takové sousedské zahradě potřeba, aby z ní bylo krásné místo pro setkávání, sázení i sklízení,“ doplňuje Vedrödiová.
Představovaný skleník je na první pohled podobný těm, které z českých zahrad historicky známe. „Tento ale nemá vybetonované stěny. Díky jednoduché kovové konstrukci, kterou jsme také vytvořili v našem ateliéru podle vlastních představ, se dá sklenicemi postupně doplňovat. Rok, dva, tři… záleží, kolik lidí se sejde a jak dlouho jim trvá sníst tolik okurek nebo medu,“ vysvětluje druhý z autorů Roman Mareš s tím, že stavba je dimenzovaná právě na typické „třičtvrtělitrovky“. A pokud se jedna ze sklenic rozbije, dá se jednoduše „vycvaknout“ a nahradit jinou.
Po skončení Designbloku bude skleník na jaře převezen na jednu z komunitních zahrad Kauflandu. Pokud se osvědčí v praxi, podpoří Kaufland výrobu dalších kusů pro komunitní projekty. „Možná, že budou i menší, než je náš prototyp, ale zase půjdou postavit rychleji,“ doplňuje Silvia Vedrödiová.
Autorská dvojice Koreis – Mareš spolu tvoří v atelieru pod jménem dvoutakt, inspirovaným jejich láskou k autům a motorům. Kaufland je s nabídkou spolupráce v rámci Designbloku oslovil už podruhé. Loni měli na starost expozici Kauf Love, v rámci které vytiskli pomocí 3D tisku figuríny zaměstnanců Kauflandu a instalovali na ně modely volnočasového oblečení navrženého spolužáky pod vedením módní návrhářky Liběny Rochové.
„Nechceme dělat jen design pro design. Naším záměrem je ukázat, že i ze zdánlivě banálních věcí může vzniknout něco krásného, Ať je to zavařovačka nebo teplákovina,“ říká na závěr Max Koreis.
