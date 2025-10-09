Native –  – 2 min čtení

Z běžných sklenic od okurek vytvořili experimentální rozkládací skleník. Teď ho vystavují na Designbloku

Na střeše Křižíkových pavilonů vystavují mladí designéři z ateliéru dvoutakt a společnost Kaufland v rámci Designbloku originální zahradní skleník.

Marta PlecitáMarta Plecitá

kaufland
Foto: Kaufland
Experimentální skleník Maxe Koreise a Romana Mareše z atelieru dvoutakt

Tisíc zavařovaček, jednoduchá kovová konstrukce, jedna zahrádkářská komunita a rok nebo dva času. Přesně to je potřeba k tomu, aby vznikl komunitní skleník, jehož prototyp odhalili v úterý v rámci pražského Designbloku Max Koreis a Roman Mareš, studenti pražské UMPRUM, kteří tvoří designérské studio dvoutakt. Už podruhé za sebou tím přijali výzvu společnosti Kaufland. Propojili umění s praktickým životem a představili originální nápad, jak se dívat na obyčejné věci všedního dne.

„Chtěli jsme vyzkoušet, co zajímavého se dá udělat s obyčejnou zavařovací sklenicí, kterých máme všichni doma plné komory,“ vysvětluje Max Koreis a pokračuje: „Povýšili jsme ji proto na designovou cihlu, ze které vznikne krásná a funkční stavba, použitelná na každou zahradu.“ Celý projekt vznikl z iniciativy společnosti Kaufland, která se na podporu udržitelnosti a komunitních zahrad dlouhodobě zaměřuje.

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený CzechCrunch (@czechcrunch)

„Naším hlavním letošním zadáním byla upcyklace. Zároveň jsme chtěli prostřednictvím umění upozornit na význam fenoménu komunitních zahrad, které již několik let systematicky podporujeme,“ říká Silvia Vedrödiová, která má v Kauflandu na starost interní komunikaci společensky prospěšných projektů a zastřešuje účast na Designbloku.

Má tím na mysli jednak pět komunitních zahrad patřících přímo Kauflandu, které nabízí k využití veřejnosti přímo u svých prodejen, a také řadu dalších, jejichž vznik a provoz financuje v rámci podpory lokálních projektů. „Komunitní zahradu si díky našemu Grantovému programu může založit každý, stačí mít nápad, chuť do práce, zapálené sousedy a zúčastnit se v lednu dalšího ročníku našeho grantového řízení,“ doplňuje Vedrödiová s tím, že pro zřízení komunitní zahrady není potřeba být součástí žádné organizace.

kaufland-4

Foto: Kaufland

kaufland-6
kaufland-2
kaufland+1
kaufland-5

Žádost si u Kauflandu může jednou ročně podat jakákoli fyzická osoba s vlastním či pronajatým pozemkem, Kaufland pak finančně pomůže s vybavením a provozem. „Ať jde o lavičky, nářadí, záhony nebo výsadbu… zkrátka cokoli, co je na takové sousedské zahradě potřeba, aby z ní bylo krásné místo pro setkávání, sázení i sklízení,“ doplňuje Vedrödiová.

Představovaný skleník je na první pohled podobný těm, které z českých zahrad historicky známe. „Tento ale nemá vybetonované stěny. Díky jednoduché kovové konstrukci, kterou jsme také vytvořili v našem ateliéru podle vlastních představ, se dá sklenicemi postupně doplňovat. Rok, dva, tři… záleží, kolik lidí se sejde a jak dlouho jim trvá sníst tolik okurek nebo medu,“ vysvětluje druhý z autorů Roman Mareš s tím, že stavba je dimenzovaná právě na typické „třičtvrtělitrovky“. A pokud se jedna ze sklenic rozbije, dá se jednoduše „vycvaknout“ a nahradit jinou.

kaufland-dvoutakt
Foto: Kaufland
Max Koreis a Roman Mašek, studenti UMPRUM a autoři skleníku

Po skončení Designbloku bude skleník na jaře převezen na jednu z komunitních zahrad Kauflandu. Pokud se osvědčí v praxi, podpoří Kaufland výrobu dalších kusů pro komunitní projekty. „Možná, že budou i menší, než je náš prototyp, ale zase půjdou postavit rychleji,“ doplňuje Silvia Vedrödiová.

Autorská dvojice Koreis – Mareš spolu tvoří v atelieru pod jménem dvoutakt, inspirovaným jejich láskou k autům a motorům. Kaufland je s nabídkou spolupráce v rámci Designbloku oslovil už podruhé. Loni měli na starost expozici Kauf Love, v rámci které vytiskli pomocí 3D tisku figuríny zaměstnanců Kauflandu a instalovali na ně modely volnočasového oblečení navrženého spolužáky pod vedením módní návrhářky Liběny Rochové.

„Nechceme dělat jen design pro design. Naším záměrem je ukázat, že i ze zdánlivě banálních věcí může vzniknout něco krásného, Ať je to zavařovačka nebo teplákovina,“ říká na závěr Max Koreis.

CC Native
Partnerem článku je Kaufland
