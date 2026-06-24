Z Krkonoš do Bratislavy. Tomáš Otruba a spol. kupují hotel na břehu Dunaje, jehož fasáda budí vášně
Skupina investorů kolem Tomáše Otruby přebírá hotel Park Inn by Radisson v centru Bratislavy. Noví majitelé slibují konec kontroverzní fasády.
Bratislavské nábřeží čeká proměna. Hotel Park Inn by Radisson Danube, který je díky své poloze přímo pod Mostem SNP jedním z nejviditelnějších bodů slovenské metropole, mění majitele. Komerční nemovitost přebírá z rukou společnosti Omega Investments skupina českých investorů. V jejím čele stojí byznysmen a právník Tomáš Otruba, který je partnerem Renáty Kellnerové a angažuje se v rámci PPF i jeho mateřského rodinného holdingu Amalar. Cena transakce nebyla zveřejněna. Otruba v hotelu získává kontrolní čtvrtinový podíl.
„Kupcem hotelu je skupina českých investorů, z nichž největší podíl vlastní Tomáš Otruba,“ potvrzuje pro CzechCrunch Otrubův mediální zástupce Tomáš Perman. Akvizice probíhá přes nově založenou společnost Hotel Property Bratislava, kde vedle Otruby figurují jeho dlouholetí partneři Miroslav Buriánek a Libor Dočkálek. Zbylé minoritní podíly v součtu nepřesahující deset procent drží další nejmenovaní partneři třiapadesátiletého podnikatele, který je předsedou dozorčí rady skupiny PPF a člen poradního sboru holdingu Amalar.
Noví majitelé viděli v budově s prémiovou lokalitou na Rybném náměstí zajímavý byznysový potenciál. Hotel, který byl postaven v roce 1994 pod původním názvem Hotel Danube, dnes funguje pod nadnárodní značkou Radisson a míří primárně na firemní i turistickou klientelu. Nabízí 240 pokojů a apartmánů, pět konferenčních místností, restauraci a také rozsáhlé wellness centrum s bazénem, ze kterého je výhled přímo na Bratislavský hrad.
Jedním z prvních úkolů české skupiny bude vyřešit dědictví po předchozích vlastnících, k nimž patřila rodina slovenského politika Ľudovíta Černáka a ruský investor Jevgenij Žulanov. Během rekonstrukce před necelými deseti lety získal hotel tmavošedou fasádu s výrazným olemováním oken, která v historickém jádru města vyvolala silnou kritiku odborné i laické veřejnosti. Úpravy exteriéru, jež neschválili památkáři, nakonec stavbě v roce 2019 vynesly slovenskou architektonickou anticenu Brutus.
Značka i název hotelu zůstanou zachovány, nový majitelé se ale zaměří právě na odstranění této architektonické jizvy. Jak Otrubův mediální zástupce Tomáš Perman prozradil pro CzechCrunch, ve spolupráci s bratislavskou městskou částí a místními úřady se již připravuje projekt kompletní revitalizace pláště budovy. Práce by měly být podle plánů českých investorů dokončeny zhruba za tři roky.
Pro Otrubu, Buriánka a Dočkálka nejde o první společný vstup do hospitality byznysu. Trojice už působí ve firmě Krkonoše Resort Invest, jejímž prostřednictvím vlastní Grandhotel Hradec v Peci pod Sněžkou a hotel Omnia v Janských Lázních. Sám Tomáš Otruba navíc od roku 2024 spoluvlastní také hotel Harmony ve Špindlerově Mlýně, a to přímo po boku Renáty a Anny Kellnerových.
Ačkoliv je Otruba takto pevně spjat s nejbohatší českou rodinou a její skupinou, současná bratislavská akvizice jde zcela mimo struktury PPF. S těmi se ale úspěšný právník potkává u jiných velkých realitních obchodů. V loňském roce například získal pětiprocentní podíly v pražských hotelech Hilton a Diplomat, které koupila PPF Real Estate. Stejný podíl mu patří i z majoritního podílu PPF v luxusním hotelu Four Seasons, který vlastní i majitel CSG a nejbohatší Čech Michal Strnad.
Kdo je Tomáš Otruba?
Start jako elitní právník
- Do světa velkého byznysu vstoupil původně jako právník a expert na fúze a akvizice (M&A).
- Deset let působil jako mezinárodní řídící partner prestižní advokátní kanceláře BBH.
- V této roli se podílel na zásadních obchodech tuzemských miliardářů, a to včetně Petra Kellnera.
Vybudování a prodej Nordic Telecomu
- V roce 2015 založil vlastní investiční skupinu Nordic Investors.
- Zásadní kapitolou bylo převzetí operátora Air Telecom (dříve U:fon) v roce 2016.
- Otruba firmu zrestrukturalizoval, přejmenoval na Nordic Telecom a přikoupením dalších poskytovatelů (např. Libli) z něj vytvořil významného hráče na trhu s internetem.
- V polovině roku 2024 tuto větev úspěšně prodal společnosti O2 (spadající pod PPF).
Horské hotelové impérium
- Po prodeji telekomunikační divize se skupina přejmenovala na Nordic Investors Hospitality a plně se zaměřila na reality a hotelnictví.
- Vytvořil silné portfolio v Krkonoších – je většinovým majitelem Grand Hotelu Hradec v Peci pod Sněžkou a vlastní hotely Omnia a Residence Vyhlídka v Janských Lázních.
- Od roku 2024 ovládá také známý hotel Harmony ve Špindlerově Mlýně.
Role v PPF a po boku Renáty Kellnerové
- Jeho vliv na trhu výrazně posílil po boku jeho současné životní partnerky, nejbohatší Češky Renáty Kellnerové.
- Na podzim 2023 se podílel na vzniku rodinného holdingu Amalar, který koncentruje a spravuje majetek rodiny Kellnerových.
- Jeho vliv ve skupině byl zformalizován v červenci 2025, kdy usedl do křesla předsedy dozorčí rady celé skupiny PPF.
Společné investice do luxusních realit
- S Renátou Kellnerovou propojili své byznysové aktivity a investují společně.
- Zatímco Kellnerová na jaře 2025 majetkově vstoupila do jeho skupiny Nordic Investors Hospitality, Otruba vstupuje do prémiových realitních nákupů PPF.
- Získal tak minoritní podíly v ikonických pražských hotelech Hilton a Four Seasons (do kterého PPF investovala v tandemu se zbrojařem Michalem Strnadem).