Z péče o dřevěné palety vybudovali středoevropský byznys. Vojtěchovi s ním mají miliardový obrat

Společnost Flexipal jim vždy nepatřila – Tomáš Vojtěch do ní kdysi nastupoval jako řadový zaměstnanec, postupně se vypracoval až na pozici obchodního ředitele a po patnácti letech se mu podařilo firmu od původních majitelů koupit. Od roku 2017 tak společně s manželkou Simonou stojí v čele společnosti Flexipal, firmy s velmi neobvyklou doménou. Jsou jí dřevěné palety. Firma zajišťuje kompletní servis kolem nich: od výkupu přes opravy až po pronájem i likvidaci. Simona a Tomáš Vojtěchovi se právě stali EY Podnikateli roku v Kraji Vysočina.

Také u palet lze využít prvky umělé inteligence. To, že je firma Flexipal zapojuje do výrobu, je jedna z věcí, která zaujala nezávislou porotu v čele s loňským držitelem titulu EY Podnikatel roku Tomášem Čuprem. Mezi další patří zaměření na inovace, robotizaci i automatizaci procesů, ale i pravidelná podpora řady projektů, organizací i potřebných rodin a dětí v regionu.

„Není bez zajímavosti, že manželé Vojtěchovi jsou letos už druhým regionálním vítězem soutěže EY Podnikatel roku, který působí v oblasti zpracování dřeva, konkrétně palet. Věřím, že získání titulu pro ně bude impulsem k dalšímu rozvoji jejich podnikání,“ dodává k letošnímu poslednímu regionálnímu klání Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

Simona a Tomáš Vojtěchovi jsou dvacet dva let manželé a z toho dvacet let kolegové. On dnes působí na pozici výkonného ředitele, ona se kromě vedení společnosti věnuje obchodu a logistice. Společně zaměstnávají přes dvě stovky lidí.

Firma ročně dodává přes čtyři miliony palet, z toho šedesát procent připadá na nové palety – zbytek jsou použité či opravené. Takový objem firmu řadí mezi velké výrobce a poskytovatele služeb v oblasti paletového hospodářství na středoevropském trhu. Firma dosahuje ročně miliardového obratu.

Vojtěchovi říkají, že Flexipal jako jediná firma dokáže nabídnout kompletní a flexibilní servis palet v celé střední Evropě. Má pobočky v zemích Visegrádské čtyřky, tedy kromě Česka také na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. A kompletní servis kolem nich, který nabízí, zahrnuje třeba třídění, recyklaci i takzvaný paletový outsourcing: ten zahrnuje svozy, třídění, vyrovnávání paletových kont u dodavatelů a nové dodávky, případně odkup nadbytečných palet. Mezi klienty firmy patří Möbelix, Black & Decker, Krka nebo Mall.cz.

EY Podnikatel roku bude hledat také vítěznou osobnost na celostátní úrovni, ta bude reprezentovat Českou republiku na světovém finále soutěže v Monte Carlu. Výsledky národního finále budou vyhlášeny 28. února, vítěz bude s ostatními národními vítězi z padesáti čtyř zemí světa bojovat o titul EY Světový podnikatel roku.

Soutěž EY Podnikatel roku hledá výrazné osobnosti a probíhá v téměř šedesáti zemích světa. Mezi dosavadní vítěze z regionálních kol v Česku patří Serafin Campestrini ze SECA Borohrádek, Josef Bukovský z Pekárny Srnín, Marcel Klaus z firmy Klaus Timber, Tomáš Dudák ze společnosti SPUR, Petr Palas z firmy Kentico a Jakub Havrlant z Rockaway s Pavelem Loudou z Louda Auto.

V porotě soutěže nyní zasedli bývalí vítězové národního kola a známé tváře českého byznysu jako Tomáš Čupr z Rohlíku, Josef Průša z Prusa Research, Oliver Dlouhý z Kiwi.com, Radka Prokopová z Alcadrianu či Eduard Kučera z Genu (dříve Avast).