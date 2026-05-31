Z pěti budov je luxusní hotel se zlatým stropem nad recepcí. Vybírat v něm můžete i z polštářového menu
Do Mariánských lázní dorazil opravdu globální hotelový hráč. Nový Swissôtel sází na design, rozsáhlý wellness i zdravou gastronomii.
Mariánské lázně jsou v kurzu. A to nejen mezi hosty, kteří sem míří za léčebnými procedurami. Pozornost přitahují i mezi těmi, kdo se snaží získat přízeň cestovatelů a nabídnout jim své služby. A tak do lázeňského města, které je na seznamu UNESCO a ve své době tu pobývali i Goethe, Chopin, Wagner, Gogol nebo britský král Eduard VII., přibyl i jeho první pětihvězdičkový hotel z velké globální sítě.
A taky takový, který se nezaměřuje na péči o pacienty. Původně švýcarská značka Swissôtel je totiž zaměřená trochu jiným směrem – na wellness, které se ovšem neomezuje jen na masáže a vířivé koupele, a design. A oboje ve velkém vtělila i do svého prvního hotelu v Česku, jenž vznikl propojením pěti historických budov na úpatí kolonády i CHKO Slavkovský les. Konkrétně jde o domy Apollo, Evropa, Fortuna, Waldheim a Bellaria, které dohromady nabízí přes 120 pokojů.
„Díky tomu, že byl každý dům samostatný, jinak postavený a v jiné výšce, nám tady vzniklo schodiště, kterému říkáme schodiště Harryho Pottera, protože je pěkně složité a členité a spojuje různě vysoko položená patra, tak trochu jako kouzelné schodiště v Bradavicích,“ směje se marketingový a finanční ředitel nového Swissôtelu Pavel Tůma. A i když je průchod po schodech, které pokrývá hustý zeleno-béžový koberec připomínající les, zábavný, tu hlavní parádu dělá v novém hotelu uvítací atrium. To vzniklo v prostoru, jenž byl původně mezi některými z dnes spojených budov.
A zatímco v interiérech jednotlivých pokojů či v hlavní hotelové restauraci dominuje důraz na tlumené, zemité barvy, atrium zaútočí na vaše smysly svou velkolepostí – nepřehlédnutelnou instalací z více než tří tisíc ručně foukaných skleněných baněk v zelené a čiré barvě, fontánou, mramorovým schodištěm s otisky těl prehistorických živočichů, vývěrem vlastního minerálního pramene či recepcí a barem se zlatým stropem a orientální mozaikou.
To všechno sem umístila turecká designérka Yeşim Kozanlik, jež má za sebou řadu projektů pro globální hotelové značky, jako jsou Radisson Blu či Marriott, a Swissôtel tak díky ní přináší do Mariánských lázní ukázku mezinárodně uznávaného designu. „Je to něco, čím se chceme odlišit a věříme, že se hosté budou v takovém prostředí cítit dobře,“ dodává Tůma. Vedle ní na podobě budovy pracovaly ještě české studio A69 architekti, které navrhlo vnější plášť hotelu, na realizaci interiérů a zachování kvality původních návrhů se dále podílely pražské kanceláře Ateliér SECCO a DBDA.
Dalším lákadlem kromě designu je pak jednoznačně důraz na wellness, který prostupuje téměř všemi službami, jež hotel nabízí – od zdravě zaměřené gastronomie přes bohatou nabídku samotných wellness služeb až třeba po speciální polštářové menu. Asi nepřekvapí, že Swissôtel se prezentuje jako místo, které má být destinací samo o sobě a že nenabízí péči o lázeňské pacienty.
„Vitalita pro nás není jen marketingové slovo, ale způsob, jak má moderní hotel fungovat. Chceme být místo pro aktivní lidi, kteří si chtějí během víkendu či více dnů důkladně odpočinout nebo naopak získat znovu rytmus, kondici a čistou hlavu. To vše v komfortu pětihvězdičkového hotelu,“ míní generální ředitel hotelu Gilles Felgen, který mimochodem, alespoň prozatím, vlastnoručně podepisuje uvítací kartu pro každého ubytovaného hosta.
Značku Swissôtel založily v osmdesátých letech dvě tehdejší švýcarské ikony – letecká společnost Swissair a potravinářský kolos Nestlé. Od té doby už majitele několikrát změnila, posledních deset let je ale součástí koncernu Accor. Ten patří mezi největší hotelové sítě světa a spadá pod něj například i exkluzivní brand Fairmont, jenž má jednu destinaci i v Praze. Podle michelinského průvodce se momentálně jedná o nejlepší hotel v Česku.
Accor provozuje bezmála šest tisíc hotelů ve více než stovce zemí světa a švýcarský koncept patří v jeho hierarchii do skupiny druhých nejluxusnějších značek – v té první jsou například právě Fairmont, Raffles nebo Orient Express. Staví na tom, co jeho majitelé nazývají „švýcarskou pohostinností“, jež se má vyznačovat právě jak důrazem na design, tak na relaxační wellness.
V kontextu Mariánských lázní sice nový Swissôtel představuje první hotel z opravdu globálně působící sítě, důraz na wellness ale nabízí i další zařízení. Nejbližšími konkurenty jsou ty fungující pod značkou Ensana či Falkensteiner, které také stále více sází na moderní self-care trendy.
Pro Mariánské lázně pak tohle všechno znamená stoupající zájem. Loni je navštívilo přes 330 000 hostů, což znamenalo několikaprocentní meziroční nárůst, a v prvním čtvrtletí tohoto roku růst podle krajských dat pokračuje. Rozšiřující se nabídka služeb tomu jednoznačně napomáhá. Ostatně králi Eduardu VII. se tu kdysi tak líbilo, že tady založil první královský golfový klub mimo území britského impéria.