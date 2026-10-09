Z virálních videí vyrostl byznys s tisíci platících zákazníků. Kuba English to chce zopakovat ve světě
Odmítnutá investice, právní trable i náročné křižovatky. Výuková platforma Kuba English se proměnila z malého nápadu v mezinárodní startup.
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Kuba English začínal jako jedno z mnoha jmen, která vystřelila hlavně díky boomu online výuky při pandemii. Dnes už ale nejde jen o populární videa známého učitele angličtiny. Z virální značky se postupně stal regulérní byznys s desítkami tisíc platících zákazníků, obratem kolem 60 milionů korun ročně a ambicí expandovat do světa. Ne všechno ale v posledních letech bylo růžové. „Naše vzájemné vztahy dostaly zabrat, ale museli jsme si tím projít,“ říká pro CzechCrunch šéf firmy Adam Prskavec.
V současnosti projekt Kuba English, který začínal jako Kubova English a pojmenovaný je podle učitele angličtiny Jakuba Čáslavy, zdaleka nevisí jen na jednom kanálu. Zábavná výuková videa sice běží dál, platforma k nim ale přidala vlastní podcasty, naučné kurzy a v roce 2024 především mobilní aplikaci. V ní uživatele provází AI avatar, který nabízí okamžitou zpětnou vazbu, interaktivní konverzace i výukový plán na míru podle toho, zda potřebuje procvičit angličtinu na cestování, do práce nebo na běžný život.
Zmíněná aplikace má dnes dle Prskavce přes 65 tisíc platících zákazníků, z nichž zhruba 14 tisíc tvoří aktivní uživatelé, kteří v aplikaci vedou v průměru šest konverzací týdně. „Za rok 2025 jsme měli necelých 61 milionů korun obrat. Český byznys je dnes zdravý a dává nám prostor většinu energie i prostředků vracet zpátky do produktu. Nechceme z Kuba English udělat jen další aplikaci na slovíčka,“ říká Prskavec. Bez externího investora a čistě z vlastního reinvestovaného zisku tým do vývoje a marketingu prý vložil přes 30 milionů.
Z původního obsahu na sociálních sítích se tak stal dospělý startup s mezinárodními přesahy. Firma nedávno nakročila také do světa firemního vzdělávání s vlastním přehledným systémem pro zaměstnavatele. „Během měsíce jsme tam udělali přes 250 tisíc korun. Vidíme v tom silnou trakci i potenciál,“ popisuje Prskavec.
Aktuálně navíc spouští aplikaci Frenchtess zaměřenou na výuku francouzštiny a formou franšízového modelu vyhledává lokální tvůrce pro další jazyky. „Chceme si vytvořit něco jako armádu aplikací. Ne mít jen jednu aplikaci, kde se dá učit všechno, ale aby každá byla vždy postavena na jednom tvůrci, jako je to s Kubou a angličtinou,“ vysvětluje.
Chceme vytvořit armádu aplikací.
Kromě této strategie sází Prskavec a spol. také na expanzi fungující Kuba English. Ta první, do Španělska, ale zatím příliš úspěchu nepřinesla. „Konverze do platících zákazníků zůstává za očekáváním, projekt na tomto trhu odepsal ztrátu okolo půl milionu korun,“ přiznává Prskavec s tím, že na trhu, kde to nepůjde, lpět firma nebude. „Řekli jsme si, že tomu dáme čas do konce února. Chceme vidět, jak se trh zachová během hlavní nákupní sezóny na konci roku a následně v období novoročních předsevzetí, které je pro vzdělávací produkty tradičně velmi silné.“
Podobně se bude přemýšlet i s Polskem, druhou zemí expanze. V dohledné době plánuje firma stejným franšízovým modelem oslovit také trhy ve Francii a Německu. Důvod? Jednoduchý, všechny tyto jazyky Čáslava ovládá. Cesta k dnešnímu fungujícímu byznysu ale byla plná zvratů. Vše začalo na sociálních sítích, kde Jakub Čáslava s vtipem pobláznil stovky tisíc lidí, později se ale nápad tří kamarádů proměnil v byznys.
A to nebylo jednoduché. „Ze začátku do toho jdete naivně optimisticky. Mysleli jsme si, že budeme tři mušketýři, co bojují jeden za druhého,“ popisuje Prskavec. Realita ale přinesla odlišná očekávání i nasazení, a tak se jejich cesty nakonec zčásti rozešly, protože třetí společník z firmy odešel.
Během tohoto procesu mimo jiné zjistili, že nemají právně plně podchycená autorská práva k samotné aplikaci, kterou pro ně zpočátku vyvíjela externí vývojářská agentura. Při majetkovém vypořádání se tak museli prokousat desítkami právních a účetních detailů. „Vyřešili jsme jeden problém a narazili na dalších 150 věcí, které bylo potřeba rozřešit,“ přiznává Prskavec s tím, že opuštění naivního náhledu na svět bylo nevyhnutelné.
Paralelně s právním čištěním firmy hledal způsoby, jak startup posunout na vyšší úroveň a neovlivňovat jeho růst pouze časovými možnostmi Jakuba Čáslavy. Dlouhodobou vizí totiž bylo vytvořit technologickou platformu schopnou konkurovat světovým gigantům typu Duolingo. Prskavec proto v zámoří vyhledal lektora, přivezl ho do Prahy a plánoval s ním spustit výuku dalších světových jazyků od španělštiny po arabštinu.
V téže době přistála na stole dokonce i nabídka na investici ve výši jednoho milionu dolarů, která měla globální rozjezd podpořit. Místo rychlého průlomového skoku ale přišly další komplikace. Nový zahraniční tvůrce chtěl aplikaci rozvíjet dál bez Jakuba Čáslavy, což vytvořilo uvnitř vedení značné napětí. Získání investice navíc zablokovala nedohoda a odlišné představy zakladatelů o budoucím směřování.
Zatímco Prskavec cílil na růst a budování firmy připravené k prodeji, Čáslava preferoval organický rozvoj bez tlaku externího kapitálu. Výsledkem vyhroceného období bylo odmítnutí investice a rozchod se zahraničním lektorem. „Museli jsme si tím projít. Já jsem si uvědomil, že nemusím koukat za dva rohy, ale stačí za jeden, a že se nemusíme hned vrhat do všech jazyků světa. Kuba si zase uvědomil, že je dobré nad firmou přemýšlet více dlouhodobě a strategicky,“ vysvětluje Prskavec.
A co dál? Otázku možného prodeje si zakladatelé sice nechávají otevřenou v horizontu pár let, nikam se ale neženou. Cílem je mít do té doby společnost v takovém stavu, aby byla na případný vstup investora či akvizici perfektně připravena. „Nejlíp se firma prodává ve chvíli, kdy ji vlastně prodat nechcete,“ uzavírá Prskavec.