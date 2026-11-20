Z vysokoškolských kolejí k obratu 316 milionů. iMi Partner chce s firemním merchem překročit půlmiliardu
Český trh s reklamními předměty odhaduje iMi Partner na 2,5 až 3 miliardy korun ročně. Sám dodává do více než dvaceti zemí a má přes tisíc klientů.
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Hrnek, ve kterém si ráno uvaříte kávu, taška, se kterou chodíte do práce, propiska, kterou nosíte všude s sebou. Dobře zvolený reklamní předmět se stává součástí každodenního života a připomíná značku, která ho darovala. Málokdo si ale uvědomí, že za tím stojí celý samostatný trh.
Podle odhadu iMi Partner se v Česku za reklamní předměty ročně utratí 2,5 až 3 miliardy korun. ASI Research odhadla velikost českého trhu reklamních předmětů v roce 2022 na 108 milionů dolarů, tedy přibližně 2,5 miliardy korun při tehdejším průměrném kurzu. Rozhodování o tom, co firma rozdá zákazníkům nebo zaměstnancům, je navíc podle dodavatelů stále sofistikovanější, protože se na něm čím dál víc podílejí marketingové i HR týmy.
Mezi největší hráče tohoto trhu patří česká firma iMi Partner. V roce 2025 dosáhla obratu 316 milionů korun, zaměstnává sto lidí, má přes tisíc aktivních klientů a své značkové portfolio dodává do více než dvaceti zemí světa. Během pěti let chce překročit půl miliardy.
Začátky byly přitom podstatně skromnější. V prosinci 1992 se na kolejích v Žilině rozhodli tři spolužáci, že místo zaměstnání zkusí podnikat. Peněz měli málo a zkušeností ještě méně, s byznysem ale o rok později začali a mezi prvními produkty byly reklamní propisky. „Byli jsme mladí a trochu naivní. Říkali jsme si, že když nic nemáme, nemáme co ztratit. Teprve postupně jsme zjišťovali, co všechno podnikání obnáší,“ vzpomíná Tomáš Kaderka, zakladatel a majitel iMi Partner.
Dnes se firma dá založit přes internet, tehdy byl úspěch už to, že se podařilo sehnat telefonní linku a fax. Za zákazníky jezdili červeným embéčkem a žlutým žigulíkem. Cesty zakladatelů se postupně rozešly, jeden šel vlastní cestou, druhý v roce 2006 tragicky zemřel, a Kaderka tak zůstal na vedení firmy sám.
Z propisek na zákaznické e-shopy
Změnu v tom, jak se s reklamními předměty pracuje, ukazují třeba zákaznické e-shopy. Firma si nechá připravit kolekci merche, ze které si pak objednávají její zaměstnanci nebo pobočky, a iMi zajišťuje výrobu, provoz e-shopu, skladování i rozesílání jednotlivých objednávek.
Marketingový tým tak nemusí řešit každou zásilku zvlášť. Příkladem je kolekce pro stavební společnost PORR, kterou si zaměstnanci vybírají na zákaznickém e-shopu. Dodavatel kromě podoby výrobku řeší i jeho dostupnost a průběžné doručování lidem na různých místech.
Mění se i to, co zákazníci od dodavatele očekávají. „Dřív rozhodovala především cena a termín dodání. Dnes zákazníci očekávají mnohem víc. Chtějí kvalitu, spolehlivost a servis, který jim ušetří čas a práci. Samotný reklamní předmět je často jen jednou částí celého projektu,“ říká Kaderka.
Mezi klienty iMi patří ČSOB, Škoda Auto, innogy nebo Vodafone. Dlouhodobé programy znamenají pro dodavatele opakované zakázky a pro zákazníka to, že při každé další objednávce nemusí znovu vybírat a schvalovat celý sortiment.
Vlastní značky a merch na míru
iMi Partner má ale i své vlastní značky. Outdoorový Schwarzwolf a Vanilla Season zaměřená na domácnost a kuchyni dávají firmě možnost rozhodovat o výrobku už při vývoji, takže u nich řeší materiály, testování i balení. Nabídku doplňují kancelářské produkty licencované značky Pierre Cardin.
Dřív rozhodovala především cena a termín dodání. Dnes zákazníci očekávají mnohem víc. Chtějí kvalitu, spolehlivost a servis, který jim ušetří čas a práci.
„Nestačí, aby produkt dobře vypadal na fotografii,“ říká Kaderka. U vlastních značek podle něj záleží na vyváženém poměru funkčnosti, designu, kvality a ceny, protože každý výrobek ovlivňuje pověst značky budovanou roky. „Prostě musíte dát lidem důvod, aby se ke značce vraceli,“ dodává.
Zkušenosti s vlastními výrobky využívá i při zakázkové výrobě. Podle iMi zákazníci stále častěji chtějí merch na míru, a firma proto při návrhu propojuje design, materiály a balení s firemní identitou klienta.
Dalším cílem je půlmiliardový obrat
Díky členství v mezinárodní síti IPPAG má iMi přístup k oborovým průzkumům a zkušenostem firem z různých trhů, takže může vycházet i z toho, co se osvědčilo v zahraničí.
Z 316 na víc než 500 milionů korun a dostat se na pozici jedničky na českém trhu reklamních předmětů, to je cíl, který si Kaderka dává na dalších pět let. Většinu růstu čeká od větších firem, které už nechtějí jen objednávat tisíc hrnků s logem, ale hledají někoho, kdo jim zajistí celý firemní merch. Další prostor vidí v zahraničí, kde už dnes prodává produkty svých vlastních značek. Značka Schwarzwolf se už dnes prodává v Německu, Rakousku, Polsku, na Slovensku a v Maďarsku.
Konkurence je na tomhle trhu ale silná, iMi se proti ní chce odlišit osobním kontaktem se zákazníky, možností prohlédnout si výrobky a vyzkoušet vzorky i vlastní tiskárnou, díky které hlídá kvalitu potisku. V předvánoční sezoně přitom běžně zvládne stovku zakázek denně.