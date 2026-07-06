Za dva měsíce práce dvě miliardy korun. Dvojice tvůrců pobláznila svět a vydělává díky dětské hře
Meccha Chameleon je virální videoherní hit, který spojuje hru na schovávanou a malování. Na deset milionů prodejů mu stačily dva týdny.
Jsou dva. Dva měsíce na své hře pracovali. Dva týdny jim stačily k tomu, aby dosáhli na miliardu korun. Teď už sahají na miliardy dvě. Přitom zkombinovali dvě docela obyčejné věci, díky kterým ale pobláznili celý herní svět. A jestli jste o tomhle fenoménu neslyšeli, unikl vám jeden z nejzajímavějších videoherních příběhů minimálně tohohle roku.
Hráči, streameři a fanoušci po celém světě šílí z videohry, která spojuje klasické dětské hraní „na schovku“ a malování. Jednoduché věci, říkáte si? Máte pravdu, ale jak ukazuje její úspěch, v jednoduchosti je síla. Doslova miliardová. Ta hra se jmenuje Meccha Chameleon a patří mezi aktuálně nejprodávanější hry na světě. Na překonání deseti milionů kusů jí stačily dva týdny od vydání, přes víkend dosáhla na patnáct milionů prodejů.
S cenovkou šest dolarů – plus minus pár procent podle různých cen na různých trzích či v různých měnách – to znamená tržby atakující v přepočtu dvě miliardy korun. Jenže tím tenhle fascinující příběh teprve začíná. Na tuhle sumu si totiž sáhl tým tvořený pouze dvěma lidmi bez zapojení velkých vydavatelů. A k tomu pohádkovému bohatství přišli díky pouhým pár týdnům práce.
Říkají si Haganeiro a Lemorion a jsou to videoherní tvůrci z Japonska. „Vývoj Meccha Chameleon nám trval dva měsíce,“ oznámil světu poměrně překvapivou skutečnost prvně jmenovaný autor. Ten druhý zase přiblížil neobvyklou inspiraci jejich hry: „Jednou jsem v televizi viděl umělce, který na sebe nanášel barvy, aby splynul s pozadím.“ A přesně v tom je jednoduchá genialita titulu Meccha Chameleon.
Jedni hráči se musí schovat, jiní se je pokouší najít. Akorát že své zářivě bílé postavičky si můžete pomalovat jako kamufláž. Načež si představte, že herní úrovní je třeba dům se spoustou různých tapet, omítek nebo pověšeného barevného prádla. Anebo galerie zaplněná obrazy slavných mistrů. Takže se snažíte svou postavičku obarvit třeba tak, aby splynula s dílem Vincenta van Gogha. Každopádně z tohohle spojení se prakticky přes noc stal virální hit.
Hry si všimli streameři po celém světě a pomohli spustit vlnu zájmu. První prodaný milion přišel v půlce června týden po vydání, za další týden už těch milionů bylo deset, ani ne měsíc od premiéry slaví vývojáři patnáct milionů prodejů. „Přitom původně jsme mířili na sto tisíc,“ uvedl Lemorion pro japonský GameWith. Solidní čísla na dva měsíce práce. Ačkoliv je nutné dodat, že vývojáři v novince využili i prvky ze svých starších her jako Penguin Hotel, které tak nemuseli nanovo vytvářet.
„I když započítáme práci na dřívějším obsahu, dohromady vývoj vyšel na čtyři až pět měsíců,“ zmínil Haganeiro. Také je potřeba říct, že z oněch miliard si značnou část ukousnou daně a poplatky. Například jen distribuce na Steamu, největším online obchodu s PC hrami (kde byl Meccha Chameleon jednu chvíli globálně nejprodávanějším titulem), si bere třetinu z tržeb. Nicméně na impozantním poměru vynaložené práce a dosaženého úspěchu to nic nemění. A ještě jednu věc Meccha Chameleon ukazuje.
Virální videohra totiž snad víc než jakákoliv jiná připomněla žánr či pojem zvaný friendslop. Kdo zná spojení AI slop, ten už tuší, o čem je řeč. Slovo slop znamená třeba břečka. V případě AI výtvorů je to nálepka pro nepovedený, nedokonalý a hloupý AI obsah, ať už to jsou okamžitě rozpoznatelné vygenerované obrázky, nebo workoholické výměšky na LinkedInu. Ve hrách se jako friendslop označují tituly, které sází na to, že si je v pohodě a zalevno zahrajete s přáteli. Bez ohledu na jejich řemeslnou kvalitu.
U friendslopu se zasmějete a pobavíte, ale v jádru to jsou obvykle nenáročné, až primitivní, někdy dokonce prostě přímo špatné hry. V tom nejhorším případě to jsou laciné (ve všech významech toho slova) hříčky, které sází na to, že za ně těch pár desetikorun utratíte, i kdybyste je měli po prvním zahrání znechuceně odinstalovat. Ale v tom nejlepším případě to jsou hry, které navzdory jednoduchému nápadu dosáhnou geniálního úspěchu. Třeba jako fenomén Among Us – anebo právě jako Meccha Chameleon.