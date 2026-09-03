Za rok vyrostli z nuly na 100 miliard korun. AI raketu hned v začátcích podpořili také Češi
Český fond United Founders už loni podpořil startup Wonderful, který teď za půl roku více než zdvojnásobil svou valuaci.
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Svoji misi, zpřístupnit využívání agentů umělé inteligence velkým korporacím, rozběhli teprve loni. Ve středu startup Wonderful oznámil, že uzavřel už své čtvrté investiční kolo, tentokrát o velikosti 550 milionů dolarů, v přepočtu 11,5 miliardy korun, při valuaci 5 miliard dolarů, tedy téměř 105 miliard korun. Ještě před šesti měsíci přitom jeho hodnota dosahovala „jen“ 42 miliard korun. A od úplných začátků je podporují také čeští investoři. Byť se pozdějších kol už neúčastnili, od toho úvodního ve startupu drží podíl.
„Vtipné je, že toto mi málem uniklo,“ popisuje Vít Horký, partner fondu United Founders, který investuje do startupů napříč kontinentem a výraznou část prostředků do něj vložil Jakub Havrlant. Zakladatel Bar Winkler, jenž Wonderful rozbíhal společně s Roeyem Lalazarem, se Horkému se žádostí o finanční podporu ozval v úplných začátcích v minulém roce.
„Upřímně, pár týdnů jsem jej ghostoval,“ pokračuje Horký, který o tom dal vědět na LinkedInu. Odrazovalo ho, že zakladatel neposlal žádnou prezentaci pro investory, tzv. pitch deck, a místo toho chtěl jen rychlý call. Když se na něj konečně dostali, český investor prý rychle pochopil, jak velký potenciál projekt má.
„Korporace nepotřebují další model umělé inteligence, potřebují agenty, kteří skutečně fungují uvnitř jejich firmy, na každém trhu a v každém jazyce, s lidmi přímo v terénu, kteří rozumí místním nuancím,“ vysvětluje Horký důvod, proč se s United Founders rozhodli do startupu investovat.
Sázka se, minimálně zatím, vyplácí. Wonderful roste extrémně rychle, podle aktuálního vyjádření působí už na 35 trzích, zaměstnává 650 lidí po celém světě s cílem do konce roku dosáhnout na tisícovku, a svou platformu povýšil na „AI operační systém“. Zákazníci nástroj využívají k automatizaci pracovních postupů, k vývoji a nasazování aplikací nativních pro AI a ke koordinaci agentů ve všech částech firmy.
A právě na to hodně slyší také investoři. Už v úvodním, tzv. seedovém, finančním kole loni v červenci Wonderful podpořili prestižní investoři včetně Index Ventures, Bessemer Venture Partners, Vine Ventures a zmiňovaní United Founders částkou 34 milionů dolarů. V listopadu pak získal 100 milionů dolarů a letos v březnu dalších 150 milionů s valuací dvě miliardy dolarů.
„To vše během osmnácti měsíců. Myslím, že jsem ještě neviděl společnost, která by touto křivkou prošla tak rychle,“ hodnotí Horký. Wonderful uvádí, že současné prostředky využije zejména na urychlení vývoje produktů a také rozšíření svých globálních týmů.