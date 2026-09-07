Začínali s erotickými pomůckami, dnes Čechům dodávají vířivky a míří k obratu 200 milionů korun
Vířivka už není znak luxusu, dnes je mnohem dostupnější a koupit si ji přicházejí lidé v obleku i v montérkách, říká Michael Bäumel ze Spahouse.
Baví vás CzechCrunch?
Vídejte ho na Googlu častěji.
Když byste se podívali na Česko z výšky, tak vás překvapí množství modrých obdélníků i koleček. Bazén, byť i ten nafukovací, si pořizuje téměř každý, kdo má prostor ho někam umístit. Tento trend ale začíná dohánět jiný. „Málokdo má tak velký bazén, aby si v něm kvalitně půl hodiny zaplaval. A mnohdy tomu nepomůže ani protiproud,“ vysvětluje Michael Bäumel ze Spahouse, společnosti, která do Česka dováží venkovní vířivky skandinávských značek, swim spa, sauny i bioklimatické pergoly.
„Baví vás to pár minut, ale není to nikdy regulérní plavání jako na otevřené ploše,“ dodává s tím, že opravdu silné protiproudy jsou velmi nákladné na pořízení. Bazén je tak podle něj spíš místo, kde se dá relaxovat. „A tohle vám dá i vířivka. Navíc ji používáte celoročně a není tak náročná na prostor.“
Firmu Spahouse vede spolu s Petrem Svobodou a Ladislavem Šeflem. Za třináct let míří k obratu přes 200 milionů korun a otevírají čtvrtou pobočku, přestože, jak sami říkají, podnikají v oboru, který pocítí každou větší krizi na trhu. „Ten trend vířivek roste, zároveň ale prodáváme něco, co zákazník vlastně nepotřebuje, prodáváme něco, co chce. Takže jakmile má někdo problém s rozpočtem, jsme v zásadě první, co škrtne,“ říká otevřeně Michael Bäumel.
Do oboru se přitom Bäumel nedostal přes wellness ani zahrady, ale vzal to oklikou. Začít podnikat chtěl už na vysoké škole. S kamarádem nejdřív jezdili po hudebních festivalech, fotili lidi a tiskli jim fotky do klíčenek. Pak chtěli rozjet e-shop s fototechnikou, jenže jim rychle došlo, že na to nemají dostatek prostředků. „Když vám zůstane foťák za pár desítek tisíc na krku, bylo to pro dva studenty neufinancovatelné,“ říká Bäumel. Tak se nakonec rozhodli pro zboží, které se dobře skladuje a lidé ho chtějí řešit diskrétně. Pustili se do online prodeje erotických pomůcek.
Dařilo se jim a jak říká Bäumel, právě na tomto byznysu se naučil, jak funguje internet a jak přemýšlí zákazník. K oboru wellness ho pak přivedla náhoda. Nejdříve se spolu s dalším kamarádem, který se vrátil po deseti letech z Austrálie, pustil do prodeje saun na míru. Nadšení ale předběhlo počítání. „Pustili jsme se do toho, aniž bychom si dobře spočítali, co to obnáší,“ přiznává Bäumel. Zákazníci se jich ale stále častěji ptali, jestli dělají i vířivky a oni se toho nápadu chytili.
Jenže dobrý dodavatel v Česku chyběl. Tak vyrazili hledat na různé veletrhy. „Ten produkt nám začal být bližší – jak po uživatelské, tak po byznysové stránce,“ říká Bäumel. Nakonec dodavatele našli ve Skandinávii a poptávka po vířivkách rostla, postupně se z nich stal hlavní produkt firmy. „Ač se to nezdá, tento byznys je hodně citlivý na to, co se děje u nás i ve světě,“ doplňuje.
Nejvíc to poznali na podzim 2022. Po covidu, který byl pro obor mimořádně silný, přišel skok cen energií. „Z měsíce na měsíc jsme ztratili padesát procent prodejů,“ popisuje Bäumel. Místo propuštění se rozhodli sáhnout do vlastních peněz a snížili si výplaty na minimum. „Máme úžasný tým, ty lidi za tu firmu dýchají. A díky tomu se nám to povedlo překlenout,“ vysvětluje a dodává, že od té doby se prodeje stabilizovaly.
Cena vířivky přitom za třináct let výrazně nevyskočila a produkt se stal dostupnějším. „Vířivka přestala být synonymem luxusu. Typický zákazník je dneska běžná česká rodina,“ říká Bäumel. „Přijedou lidi v obleku i v montérkách a chováme se k nim úplně stejně.“ Ceny se dnes pohybují zhruba od 100 tisíc do 350 až 400 tisíc korun. Cena se odvíjí od velikosti, počtu masážních pozic, řídící jednotky, trysek, akrylu i doplňkového vybavení.
Při dobré izolaci vyjde měsíční provoz zhruba na 1 600 až 1 700 korun, i když do ní chodíte třikrát týdně. „Řada zákazníků si myslí, že se po využití vířivka zchladí a pak zase dohřeje. Ale tak to nefunguje, vy ji pořád jen temperujete na příjemnou teplotu a můžete ji použít kdykoliv,“ vysvětluje Bäumel jeden z nejčastějších mýtů. „Spočítejte si, kolik stojí večeře pro dva nebo veřejné wellness. Vířivka z toho vyjde líp.“
Že se lidem tahle položka v rozpočtu čím dál častěji vyplatí, souvisí i s tím, proč si vířivku vůbec pořizují. Dřív šlo podle Bäumela hodně o dojem, dnes spíš o to, aby člověk něco udělal sám pro sebe. „Život máme jenom jeden a je potřeba se o sebe umět starat,“ říká Bäumel a dodává, že vířivka vás donutí zpomalit a vypnout a teplá voda a masáž pomůže ztuhlým zádům a svalům.
Prodej proto podle něj stojí na tom vyslechnout si zákazníka a teprve pak mu pomoct zjistit, co vlastně chce. Vždy se ptá, jestli člověk řeší konkrétní zdravotní potíž, nebo chce hlavně místo pro rodinu, a podle toho doporučí vířivku. Občas i tu levnější. „Klidně zákazníkovi řekneme, že dražší model se mu nevyplatí,“ doplňuje Bäumel.