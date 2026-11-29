Začínali se zateplováním domů na Vysočině, dnes staví stovky bytů v Praze. Dalších 151 vznikne v Modřanech
Na místě bývalých jeslí doplní sídliště ze sedmdesátých let dům s oblými tvary, namodralou fasádou, růžovými interiéry a kavárnou v přízemí.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Na místě, kde dříve fungovaly jesle, vyroste uprostřed pražského modřanského sídliště novostavba se 151 byty. Od okolních paneláků se bude lišit oblými tvary a namodralou fasádou, v přízemí bude kavárna a před budovou vznikne veřejně přístupný park. Projekt s názvem Modřanská Zahrada připravuje developerská společnost IP Polná, hotovo chce mít v létě 2028.
Dům navrhlo studio A.LT Architekti, které hledalo způsob, jak moderní stavbu zasadit mezi paneláky ze sedmdesátých let. „Sídliště mají barevné projevy, proto jsme pro exteriér zvolili namodralý odstín, který kontrastuje s růžovými tóny ve společných vnitřních prostorách,“ popisuje architekt Peter Lacko. Kombinace modré a růžové se promítne i do podoby některých prvků v parku před domem.
Do toho, jak bude projekt vypadat, mohli podle developera promluvit také obyvatelé okolních paneláků. IP Polná například na jejich popud zvýšila oproti původnímu plánu počet parkovacích míst pro rezidenty o čtvrtinu. V nabídce budou byty od 1+kk do 4+kk, všechny s předzahrádkou nebo lodžií. Jedno- a dvoupokojové jednotky dostanou majitelé rovnou s nábytkem i spotřebiči.
Dům budou zčásti vytápět tepelná čerpadla, chybět nebudou ani fotovoltaické panely, rekuperace či stropní chlazení v nejvyšších třech podlažích. Na tramvaj to budou mít obyvatelé zhruba 250 metrů, na Václavské náměstí se pak dostanou za přibližně půl hodiny. Pěšky mohou vyrazit do nedalekého lesa Kamýk.
Za vznikem společnosti IP Polná stojí tři kamarádi z Vysočiny, kteří v devadesátých letech objížděli stavby s jedním osobním autem a přívěsným vozíkem a živili se zateplováním domů. Od oprav bytovek se postupně dostali až k vlastní developerské výstavbě. Svůj první projekt s 86 byty dokončili v roce 2016 na pražském Žižkově. Jak letos v březnu popsal pro CzechCrunch šéf firmy Josef Nevosad, IP Polná se mezitím rozrostla na dvě stovky zaměstnanců, ročně utrží kolem miliardy korun a v metropoli měla na jaře rozpracovaných přes 1 400 bytů v osmi projektech.