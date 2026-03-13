Tři kamarádi začínali na Vysočině se zateplováním, teď v Praze chystají stovky bytů. Napadlo je to na půdě
Firma, která dřív objížděla stavby s jedním osobákem a vozíkem, dnes připravuje více než 1 400 bytů v rámci osmi projektů. A pokukuje i po Londýnu.
Znáte Polnou? V tomto menším městě na Vysočině, kde žije zhruba pět tisíc lidí, najdete hrad, impozantní kostel, židovské ghetto se synagogou… a také sídlo firmy, která teď v Praze chystá přes tisíc bytů. Společnost IP Polná přitom v devadesátkách začínala se zateplováním rodinných domů, postupně se pustila i do revitalizací bytovek – a teprve později přidala development. To, že dodnes nese v názvu místo, odkud pochází, přitom není náhoda ani prázdné gesto.
„Polná je pro nás srdeční záležitost. Všichni tři majitelé jsou Poleňáci a jsou na to patřičně pyšní. A my chceme, aby to tak zůstalo,“ říká výkonný ředitel firmy Josef Nevosad, který má sám k městu osobní vazbu, protože odtud pochází jeho manželka. Právě tady se navíc skamarádili i zakladatelé společnosti Josef Smejkal, Ladislav Apfelthaler a Radim Vaněk, když pracovali v jedné místní stavební firmě. „Nelíbilo se jim ale, jak to v ní funguje, a byli přesvědčeni, že to zvládnou dělat lépe,“ líčí Nevosad.
Klíčovým impulsem k vlastnímu byznysu byl nápad přivést do Česka technologii zateplování běžnou tehdy hlavně ve Skandinávii. Princip takzvané foukané minerální izolace spočívá v tom, že se jemná vlákna pomocí stroje vhánějí do stropů domů nebo hal a vyplní i špatně dostupná místa. Trojice začínala skromně – s jedním osobním autem a vozíkem foukali izolaci na stavbách vlastníma rukama. V následujících letech se právě tento produkt stal hlavním tahounem firmy a pomohl z ní vybudovat jednoho z největších hráčů na českém trhu.
S byznysem rostly i ambice zakladatelů, kromě izolací se začali věnovat také energetickým projektům. „Právě z nich se nakonec zrodila naše divize revitalizace bytových domů. Dnes nabízíme vše od oprav fasád, výměny oken a dveří, modernizace otopných soustav, instalace fotovoltaiky nebo výtahů až po energetické audity či zajištění stavebního povolení,“ vypočítává šéf IP Polné. Firma aktuálně zaměstnává téměř 200 lidí a její tržby se v posledních letech pohybují kolem miliardy korun.
Ani to však nestačilo. Následně se pustila i do vlastního developmentu, k němuž se dostala poněkud oklikou. „Když jsme opravovali bytové domy v centrech měst, napadlo nás vykupovat půdní prostory a stavět v nich nové byty. Ve většině případů se nám sice podařilo přesvědčit 95 procent obyvatel, vždy se ale našel někdo, kdo o něčem takovém nechtěl ani slyšet a celý záměr zablokoval třeba jen proto, že nechtěl nové sousedy,“ krčí Nevosad rameny.
Tato jednání je ovšem nasměrovala k pozemkům vhodným pro klasický development. První taková výzva na ně čekala na pražském Žižkově, přímo pod Vítkovem. „V roce 2015 jsme tam postavili náš první dům s 86 byty. Na úplné nováčky to byl docela velký projekt,“ vzpomíná Nevosad, jenž sám sebe označuje za „čistokrevného stavaře“. Po studiích pracoval pro Skansku, později se podílel na výstavbě jihlavského nákupního centra Citypark, které vzniklo pod taktovkou společnosti PSJ Invest. Ta stojí mimo jiné i za pražským mrakodrapem V-Tower.
Projekt na Žižkově se podle něj povedl, a tak si v IP Polná řekli, že development pro ně nebude jen příležitostným koníčkem. Firma, která dřív objížděla stavby s jedním osobákem a vozíkem, dnes v Praze chystá více než 1 400 bytů v rámci osmi projektů v různých fázích přípravy, například ve Strašnicích. „Vyhledáváme především brownfieldy a zanedbaná místa, třeba černé skládky nebo stará parkoviště. Nemáme rádi zastavování polí a luk kolem Prahy. Baví nás development uvnitř měst,“ tvrdí Nevosad.
Ačkoliv teď společnost staví převážně v Praze (a zároveň připravuje jeden komorní projekt na horách), na rodnou Polnou nedá dopustit. Ve městě opravila historickou budovu bývalé elektrárny, kterou zdevastovali komunisté, v okolí vybudovala cyklostezku, lávku přes mokřad a vysadila nové stromořadí. Ambice má ovšem větší. „Ne že bychom chtěli hned konkurovat gigantům jako Central Group nebo Finep, ale určitě hodláme dělat větší projekty než dnes,“ plánuje.
Firmu totiž lákají další evropské metropole v čele s Londýnem. Ten koneckonců v poslední době přitahuje celou řadu českých miliardových skupin v čele se Sebre Jana Fidlera, KKCG či naposledy Pentou. A do této party by se výhledově ráda zařadila i IP Polná. „Už jsme si vyzkoušeli, že dokážeme realizovat projekt s 250 byty, a nemyslím si, že je to náš strop. Chceme směřovat k projektům, které budou čtyřikrát větší. Ostatně, náš prvotní cíl stát se největší firmou v Polné jsme už splnili,“ zakončuje Nevosad se smíchem.