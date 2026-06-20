Žádný chatbot ani obecná AI, ale dokonalý inženýr. Jeff Bezos odhalil plány ve světě umělé inteligence
Startup Prometheus získal nově dvanáct miliard dolarů a slibuje, že zkrátí vývoj tryskových motorů i léků z let na měsíce. Řídí ho zakladatel Amazonu.
O Elonu Muskovi, Samu Altmanovi či Marku Zuckerbergovi se v souvislosti s umělou inteligencí mluví dnes a denně. Zakladatel Amazonu a čtvrtý nejbohatší člověk světa Jeff Bezos ale zůstává v pozadí. Přitom už pár měsíců rozvíjí svůj AI startup Prometheus, který má za cíl změnit způsob, jak se vyrábí a vyvíjí průmyslové zboží. Nyní se Bezos poprvé obšírněji rozhovořil, co vlastně ve firmě, pro kterou pomohl nabrat od investorů 12 miliard dolarů, dělají.
„Před šesti tisíci lety někdo vynalezl pluh a všichni jsme zbohatli. Mnohem později přišel parní stroj a zbohatli jsme znovu,“ popisuje svou úvahu Jeff Bezos v rozhovoru pro deník New York Times. Zakladatel Amazonu ale nestaví dalšího chatbota ani netvoří obecnou umělou inteligenci, po které dnes prahne celé Silicon Valley. Chce něco jiného – nástroj, který má podle něj znovu roztočit kolo vynalézání. Říká mu „univerzální inženýr“.
Nejde o roboty, jak se spekulovalo, ale o software. Sám ho popisuje jako „velmi moderní verzi CAD“, tedy programů, v nichž inženýři odjakživa kreslí různé součástky. Cílem je dramaticky zrychlit cestu od nápadu k hotovému výrobku, ať jde o tryskový motor, čip, kosmickou loď nebo nový lék.
Že to myslí vážně, ukázal v polovině června. Prometheus oznámil, že v dalším investičním kole získal dvanáct miliard dolarů a jeho hodnota se tím vyšplhala na 41 miliard. Firma přitom oficiálně vznikla teprve loni v listopadu se startovním kapitálem 6,2 miliardy dolarů, takže za necelý rok nasbírala od investorů přes osmnáct miliard dolarů. Mezi podporovateli jsou vedle samotného Bezose i JPMorgan, Goldman Sachs, BlackRock nebo DST Global.
Pro Bezose je to návrat do první linie. Naposledy seděl ve výkonném křesle v roce 2021, než předal otěže Amazonu Andymu Jassymu. Teď je spoluředitelem Promethea po boku Vika Bajaje – vědce, který dříve spoluzakládal zdravotnickou laboratoř, která stejně jako Google spadá pod křídla Alphabetu, a prošel i jeho pověstnou továrnou na nápady Google X.
„Navrhnout něco tak složitého jako tryskový motor vyžaduje tisíc lidských myslí, které spolu tvořivě pracují. Je to jedna z nejsložitějších věcí, které jako druh děláme,“ říká Bajaj. Háček je podle něj v tom, že tihle inženýři dodnes používají nástroje, které se desítky let prakticky nezměnily. Prometheus jim chce dát do ruky software, s nímž stejné návrhy zvládnou mnohonásobně rychleji.
Tady se ale skrývá paradox, který Bezosovi mnozí připomínají. Software, jenž má zastat velkou část inženýrské práce, prodává muž, pod nímž Amazon za poslední rok propustil desítky tisíc lidí: částečně právě kvůli automatizaci. Bezos přesto trvá na svém. Na pařížské konferenci VivaTech prohlásil, že umělá inteligence podle něj nepřinese nezaměstnanost, ale naopak „nedostatek pracovních sil“, protože lidem umožní řešit mnohem víc problémů.
Ambice Promethea navíc nekončí u softwaru. Bezos s Bajajem podle New York Times jednají o tom, že vyberou další desítky miliard do investičního fondu, který by Prometheus ovládal a skrz nějž by mohl rovnou skupovat firmy, jimž se nová technologie hodí. Ze startupu by se tak stal spíš konglomerát, který si umělou inteligenci sám vyvine a pak koupí ty, kdo ji budou používat.
Prvním takovým zákazníkem může být Blue Origin, Bezosova raketová firma, jejíž šéf David Limp sedí v představenstvu Promethea. Sám miliardář už dřív vsadil i na další startupy kolem fyzické AI, jako jsou Physical Intelligence nebo Generalist AI. Že to ale nebude rychlé, přiznává i on. „Před námi jsou roky dřiny, než tu vizi naplníme,“ shrnul pro americký list.