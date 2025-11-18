Amazon už neřídí, teď jeho zakladatel Jeff Bezos začíná od nuly. Do své nové umělé inteligence lije miliardy
Jeff Bezos, zakladatel Amazonu a jeden z nejbohatších lidí světa, rozjíždí novou firmu. Ta má dostat umělou inteligenci do továren.
Miliardář a zakladatel Amazonu Jeff Bezos se po čtyřleté pauze vrací do pozice generálního ředitele firmy. Ne však svého „garážového startupu“, který vyrostl v jednu z největších společností světa, ale zcela nové, dosud neznámé firmy zaměřené na umělou inteligenci. Nese neskromný název Project Prometheus – po řeckém titánovi, který ukradl oheň bohům a dal ho lidem.
Prometheus si už nyní podle deníku New York Times zajistil i s Bezosovým přispěním investice v hodnotě 6,2 miliardy dolarů, tedy zhruba 130 miliard korun. To z něj dělá jeden z nejlépe financovaných projektů zaměřených na umělou inteligenci vůbec.
Od svého odchodu z čela Amazonu v roce 2021 se Bezos věnoval především investicím prostřednictvím svých fondů a rozvoji kosmické společnosti Blue Origin. Nyní se však vrací ke kořenům, k budování firmy od úplného základu.
Ačkoli velkou pozornost dnes poutají především ChatGPT, Midjourney a další nástroje pro generování textu či obrázků, Project Prometheus plánuje jít zcela jiným směrem. Startup se zaměří na to, čemu jeho tvůrci říkají „AI pro fyzickou ekonomiku“. Jeho tým tak má za úkol vyvinout umělou inteligenci, která od základu změní způsob, jakým vznikají fyzické produkty. Cílem je implementovat pokročilé AI systémy přímo do srdce inženýrství a výroby, od továren na počítačové čipy přes automobilové linky až po hangáry leteckého a kosmického průmyslu.
Podle indicií z profesní sítě LinkedIn má mít nový startup blízko k vizím společností, jako je třeba Periodic Labs. Ta využívá věrné simulace fyzikálních zákonů k tréninku AI modelů, čímž výrazně urychluje vědecký výzkum a vývoj.
Jeff Bezos ale nebude Project Prometheus řídit sám. O křeslo generálního ředitele se podělí s Vikem Bajajem, jedním ze zakladatelů společnosti Verily, která stejně jako Google spadá pod křídla Alphabetu a zaměřuje se na technologie ve zdravotnictví.
Kromě toho Bajaj spoluzaložil a vedl Foresite Labs, inkubátor pro startupy v oblasti umělé inteligence a datové vědy. Právě tuto prestižní pozici měl podle dostupných informací nedávno opustit, aby mohl spojit síly s Bezosem a naplno se věnovat budování startupu Project Prometheus. Společnost už má téměř sto zaměstnanců, mezi nimiž jsou podle webu TechCrunch také výzkumníci z předních AI firem jako Meta, OpenAI a Google DeepMind.
Miliardy v zádech
Financování ve výši 6,2 miliardy dolarů je suma, která vzbuzuje respekt i v neustále sílícím odvětví umělé inteligence. Pro srovnání: OpenAI v roce 2023 získalo od Microsoftu přibližně deset miliard dolarů, ale až po několika investičních kolech a letech budování. Také Anthropic, tvůrce nástroje Claude, získal celkově kolem osmi miliard dolarů od investorů jako Amazon a Google, ovšem také až postupem let.
Project Prometheus tak do hry vstupuje s ohromujícím startovním rozpočtem, který mu umožní přemýšlet ve větším měřítku, s dlouhodobější vizí a zřejmě i s větší ochotou riskovat.
Společnost Amazon ani Vik Bajaj sice zatím projekt oficiálně nekomentovali, a tak není jasné, jak aktivní bude Bezosova role v nové společnosti. Jeho zapojení do oblasti vývoje umělé inteligence zaměřené na fyzickou ekonomiku ale může znamenat začátek nové éry. Po vlně generativní AI, která světu přinesla ChatGPT a Midjourney, by nyní mohla přijít vlna AI zaměřená na průmysl a výrobu.
Ta by mohla mít i daleko větší ekonomický dopad než populární chatovací roboti. Firmy jako Tesla se svou umělou inteligencí pro výrobu a autonomní řízení nebo průmysloví giganti jako Siemens, kteří roky investují do digitalizace výroby, najednou budou čelit novému konkurentovi s obrovskými financemi v zádech. A co je nejdůležitější, vede ho člověk, který už jednou dokázal vybudovat globální impérium.