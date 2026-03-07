Zamilovala se do japonského pečiva a rozhodla se ho přivést do Prahy. V nové pekárně poznáte nečekané chutě
Yaki-Pan znamená pečený chléb a je to taky jméno malého podniku, který se rozjíždí na Újezdě. Ochutnáte tu ale mnohem víc než jen chleba.
Má čistý bílý design a spoustu roztomilých detailů a dáte si tu matchu i vietnamskou kávu. To nejzajímavější ale spočívá za skleněnou vitrínou – nepříliš nápadné bochánky, smažené koule, toastový chleba či croissanty připomínající rohlíčky jsou plné chutí a vůní, na které ve střední Evropě moc zvyklí nejsme. Ocitli jste se totiž v nově otevřené japonské pekárně Yaki-Pan.
Yaki-Pan
- adresa: Mělnická 12
- typ podniku: pekárna a kavárna
- otevírací doba: pondělí–neděle 10–18 (soft opening)
Stojí za ní manželé Hoan a Duy, kteří tím naskočili na rostoucí vlnu zájmu o méně okoukané koncepty a kuchyně. Oba přitom za sebou už zkušenosti s gastronomií mají – Hoan, která je hnacím motorem Yaki-Pan, dělala několik let baristku a provozní v síti tchajwanských mléčných bister Comebuy, Duy zase provozoval v Sapě bistro s vietnamskými bagetami.
K rozjezdu vlastní pekárny pak kromě zmíněného trendu vedla i velká Hoanina vášeň pro pečení. „Už jako malá jsem ráda pekla a asi tak posledních deset let jsem snila o tom, že si jednou otevřu malou, roztomilou pekárnu v japonském stylu,“ směje se majitelka a pekařka v jedné osobě.
„Před dvěma lety jsem se pak rozhodla, že tento sen uskutečním. Přihlásila jsem se na kurz pečení, který se konal v Číně. Vedl ho uznávaný japonský mistr pekař Šiga Katsuei, který je známý svým inovativním přístupem k pečení chleba, zejména využíváním dlouhých fermentačních procesů a specifických technik,“ vypráví.
Po návratu domů do Česka zhruba rok a půl testovala různé druhy pečiva a nápojů doma a hledala místo, kde svůj sen zhmotnit. To nakonec našla náhodou cestou z práce v ulici kousek od tramvajové zastávky na Újezdě. „Je to tak akorát velký prostor s pořádným zázemím,“ konstatuje Hoan.
V jejím podniku, který otevřel na samém konci února, se tak můžete ponořit do neobvyklých chutí. Třeba bochánků plněných sladkou směsí z černé rýže, fialových brambor nebo fazolovou pastou, slanosladkých rohlíčků, jež si můžete dát jen tak nebo s krémovým sýrem nebo smažených nasládlých koulí z kukuřičného těsta s masovou směsí nebo sýrem.
Kdo bude chtít, může si tu dát i japonskou klasiku, kterou představují bohatě plněné sendviče sando – tedy sladké i slané náplně v nadýchaném mléčném toastovém chlebu shokupan. I ten si Hoan peče sama, vedle klasické verze dělá ale i tu s dýní Hokkaidó, na kterou je obzvlášť pyšná. Výsledných kombinací pak mají v Yaki-Pan pět – sladké s mangem a mascarpone nebo matchou a slané s vajíčkem, masový tonkatsu nebo s krevetami v tempuře.
Nápojové nabídce vévodí samozřejmě matcha, ochutnat ale můžete i nízkokofeinovou a lehce nahořklou hojichu, klasickou i vietnamskou kávu nebo hravé nápoje jako Strawbery Coconut Candy, který vám udělá radost, ať už jste dospělí anebo dítě.
„U pečení používáme metodu judane, což je japonská pekařská technika, která má zaručit velmi měkký, vláčný a nadýchaný výsledek,“ dodává ještě Hoan, která vedle dýňového toastového chleba nejraději mlsá fazolovou pastou plněné bochánky an pan a upíjí k tomu klasické matcha latte.
„Podle mých zkušeností zájem v Praze o podniky s netradiční nabídkou roste. Lidé už nehledají jen klasickou pekárnu, ale spíš koncept – něco nového, kvalitního nebo inspiraci z jiných kuchyní a je vidět, že si takové podniky nacházejí své zákazníky,“ říká na závěr k tomu, jak moc svému projektu věří.
A i když to nemusí nic znamenat, v prvních dnech měla ve své pekárně sympaticky rušno.