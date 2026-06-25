Zapomeňte na fotokoutky, je tu Glamrobot. Speciální kamera mění hosty v hvězdy hollywoodských slow motion videí
Glamrobot je robotické rameno s kamerou pro tvorbu slow-motion videí na akcích. Záznam zpracuje a odešle do telefonu uživatele během 15 sekund.
V sále pražského Fora Karlín to hučí tlumeným hovorem, ve sklenicích perlí drinky a atmosféra firemního večírku je v plném proudu. Mezi hloučky hostů v elegantních šatech a oblecích ale tentokrát nevidíte frontu u klasického fotokoutku s papírovými kníry. Místo toho se v rohu sálu v záři reflektorů mihne kovový záblesk.
Pochází z robotického ramene, které se vteřinu ladně vznáší nad hlavami hostů, aby pak bleskově opsalo křivku kolem mladé ženy v saténových šatech. Ta se jen lehce otočí, hodí vlasy, a než stihne dopít drink, už jí na telefonu cinkne oznámení. Během patnácti vteřin má v ruce profesionální slow motion video, za které by se nemusela stydět ani produkce na udílení Oscarů.
Za tímto technologickým divadlem stojí tým z agentury Hypr. V oboru eventových technologií není nováčkem – už v roce 2015 v Česku prorazil s „instagramovou tiskárnou“, která v reálném čase tiskla fotky z eventů podle hashtagů. Jenže pak přišel rok 2020 a s ním tvrdý náraz. „Před covidem jsme jeli bomby, pak přišel totální krach. Akce zmizely v podstatě ze dne na den,“ vzpomíná zakladatel agentury David Bernard.
Zatímco u původních amerických modelů trvá export videa hodiny, my ho hostům doručujeme do 15 vteřin přímo na místě.
Když se trh začal znovu nadechovat, bylo mu jasné, že lidi už obyčejná fotka s papírovým knírem na špejli neohromí. A tak se inspiroval v Hollywoodu, kde hvězdy na červeném koberci pózují před obřími robotickými rameny. Ta americká ale vyhodnotil pro český trh jako příliš drahá, navíc váží stovky kilogramů a logisticky jsou v běžných prostorech nepoužitelná. Tým agentury Hypr se proto rozhodl najít vlastní cestu a nechal si sestavit menší a kompaktnější verzi, kterou nazval Glamrobot.
Technologicky jde o takzvaného cobota. Šestikloubové rameno, které standardně potkáte například v halách Škodovky, kde s milimetrovou přesností přesouvá balíčky se součástkami. V podání agentury Hypr ale robotické rameno dostalo jiný náklad: high-speed kameru a software, který ji naučil tvořit umění.
„Obyčejnou 360stupňovou kameru, co se kolem vás točí, má dneska skoro každý jednoduchý fotokoutek. My jsme ale chtěli víc,“ vysvětluje. Glamrobot se nehýbe monotónně v kruhu. Má naprogramované dráhy pohybu, které dokáže opakovat s milimetrovou přesností celou noc rychlostí až jeden metr za sekundu.
Právě tato rychlost a dynamika jsou klíčové pro vznik unikátního slow motion záběru. Zatímco kameraman by se při takovém tempu 600krát za večer netrefil, robotické rameno nechybuje.
Od startu v roce 2024 už Glamrobot realizoval desítky akcí, mezi jeho klienty patří HBO Max, Česká spořitelna, Dreame nebo Campari. Právě u posledně jmenované nápojové značky se naplno ukázal potenciál technologie, kterou lze kreativně využít nejen pro samotné účastníky, ale i další marketing. „Nejde totiž jen o to, postavit robota do rohu a zmáčknout tlačítko,“ vysvětluje Bernard s tím, že kouzlo je v choreografii pohybu, kterou lze ušít značce na míru.
„Právě pro event Campari jsme naprogramovali pohyb, kdy se kamera otáčela v průletu o 360 stupňů kolem osy tak, aby to evokovalo míchání drinku,“ popisuje. Pohyby ramene navíc tým pojmenovává podle brandových řad klienta, takže si host sám vybírá „režisérský styl“, který mu v danou chvíli nejvíc sedí.
Když se u robota někdo řehtá, protože se mu povedlo hodit vlasy nebo šaty, mám z toho radost i já a moji kolegové.
Tím se z Glamrobota stává stroj na výrobu virálního obsahu. Tým agentury Hypr totiž vyřešil největší bolest profesionálních videí na akcích – čekání na výsledek. „Zatímco u původních amerických modelů trvá export videa hodiny, my ho hostům doručujeme přes AirDrop, WhatsApp nebo e-mail do 15 vteřin přímo na místě,“ zdůrazňuje Bernard.
Výsledkem je unikátní obsah v kinematografické kvalitě, který hosté sami sdílí na svých sítích. Značka tak získává organický dosah zdarma a přirozenou cestou. Nedávno se o tom přesvědčili i na mezinárodním eventu ve Foru Karlín pro hosty z Brazílie: „Bylo tam asi 300 lidí a všichni chtěli skupinovky. Vůbec nedělali ty typické pózy, ale prostě blbli. Ten zážitek a emoce, které pak okamžitě nasdíleli, jsou pro značku k nezaplacení.“
Aktuálně Glamrobot operuje ve dvou režimech podle toho, jaký typ zážitku značka vyžaduje. Standardní verze sází na maximální rychlost a plynulé odbavení stovek hostů na festivalech či velkých firemních večírcích, zatímco prémiová varianta míří na high-end eventy „jako z červeného koberce“, kde hraje prim 4K rozlišení a hollywoodská preciznost každého detailu.
Klienti navíc dostávají kompletní servis na klíč, který začíná dopravou a končí u profesionální obsluhy přímo na místě. Součástí zážitku je i na míru vytvořený branding.
I přes veškerou robotiku a špičkový software ale pro tým agentury Hypr a Davida Bernarda zůstává tím nejdůležitějším obyčejná radost. „Od začátku podnikání vlastně hledám, jak zprostředkovat lidem moment, kdy se vidí v novém světle a upřímně se u toho baví,“ vysvětluje a dodává: „Když se u robota někdo řehtá, protože se mu povedlo hodit vlasy nebo šaty, mám z toho radost i já a moji kolegové. Spojení značky s takovým momentem štěstí je to nejvzácnější, co umíme doručit.“