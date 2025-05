Jeden navrhl iPhone, druhý vymyslel ChatGPT. Teď se spojili, aby změnili svět novými zařízeními

Uložit 0

Jednomu se podařilo umělou inteligenci plně integrovat do našich každodenních životů, ten druhý zase navrhl produkty, které velká část z nás právě v tento moment používá. Teď se oba géniové spojují. Sam Altman, šéf OpenAI, které vytvořilo ChatGPT, bude na nových technologiích pracovat s dosud tajemným startupem někdejšího dlouholetého šéfdesignéra Applu Jonyho Ivea. A platí za něj částku, která v historii jeho firmy nemá obdoby.

Je to už šest let, co Jony Ive po skoro třech dekádách odešel z Applu, kvůli kterému se v devadesátých letech odstěhoval z rodného Londýna, aby se pokusil zapsat do historie. A to mu povedlo skvěle. Byl to totiž on, kdo navrhl podobu iMacu, iPodu, iPhonu, iPadu nebo Apple Watch a prakticky tak změnil přístup lidí k moderním technologiím.

Po odchodu z Applu se začal věnovat vlastním projektům pod hlavičkou svého designerského studia LoveFrom a proslýchá se, že má kreativní vazby s Ferrari, Airbnb nebo luxusní oděvní značkou Moncler. Mimo jiné ale druhým rokem potají spolupracoval s OpenAI, jednou z nejperspektivnějších technologických firem současnosti.

Z nejistých nápadů a zkoumání se staly hmatatelné návrhy.

Odhalil to sám šéf OpenAI Sam Altman v dopise, ve kterém oznámil, že se Jony Ive se svými lidmi připojuje k jeho týmu, aby společně vytvářeli nové produkty s umělou inteligencí, tedy technologií, na níž je OpenAI s tržní hodnotou okolo tří set miliard dolarů postaveno. „Z původních nejistých nápadů a zkoumání se staly hmatatelné návrhy,“ píše Altman.

Konkrétně kupuje OpenAI Iveův zhruba rok starý startup s názvem IO v transakci ohodnocené na 6,5 miliardy dolarů, tedy více než 140 miliard korun. Dosud Altmanova společnost nezaplatila tak vysokou částku za akvizici firmy a výrazně tak překonala poslední – a největší – nákup za tři miliardy dolarů, za které koupila programátorský startup Windsurf.

Foto: OpenAI Jony Ive a Sam Altman

Společně mají v plánu vymýšlet zcela novou kategorii produktů, kterou nazývají AGI, což je zkratka pro spojení Artificial General Intelligence, v překladu tedy něco jako obecná umělá inteligence. Je zjevné, že se neplánují zaměřovat primárně na software, ale naopak budou chtít vyvíjet fyzická zařízení, která by z umělé inteligence od OpenAI těžila. Ive se tak svým způsobem vrací zpět k designování hardwaru.

„Shromáždili jsme nejlepší hardwarové a softwarové inženýry, nejlepší technology, fyziky, vědce, výzkumníky a odborníky na vývoj a výrobu produktů. Mnozí z nás úzce spolupracují již desítky let,“ uvádí dále Altman ve svém dopise, přesnější ale není. Jak píše deník The New York Times, dříve než příští rok oba vizionáři nic konkrétního neprozradí.

Aktuálně se tak nabízí prostor pro spekulace, o jaká zařízení půjde. Ve hře může být nová generace chytrých brýlí, které by lidem pomocí umělé inteligence promítaly informace přímo před oči, teoreticky ale Altman a Ive mohou vymyslet i obdobu malé chytré krabičky od startupu Humane, která sice na trhu ukázkově propadla, Altman do ní ale dříve investoval.

Naznačují také, že by jejich nové produkty měly lidem pomoci v tom, aby nebyli zahlceni notifikacemi a dalšími nepříliš pozitivními efekty, které dnešní nositelné technologie přinášejí. Co to ale reálně bude znamenat, je zatím otázkou.

Spolupráce Jonyho Ivea a OpenAI podle ChatGPT Jelikož si budeme muset na výsledky práce obou velikánů počkat, zeptali jsme se ChatGPT, jak si ji představuje on, a toto je jeho odpověď. Připomínáme ale, že program je známý tím, že si vymýšlí. Podle chatbotu vznikne OpenAI Aura, což by mohlo být malé oválné kapesní zařízení připomínající leštěný kámen, které bude postavené výhradně na hlasové a dotykové interakci bez nutnosti displeje. Mělo by mít v sobě integrovaný ChatGPT nové generace, zvládalo by snímat teplotu, světlo a zvuk okolí a mělo by úzce spolupracovat s ekosystémem od Applu.

Jestli se nová spolupráce skutečně osvědčí, může jít o klíčový moment ve vývoji zařízení budoucnosti. „Na další velkou věc čekáme už dvacet let (od uvedení iPhonu – pozn. redakce). Chceme lidem přinést něco, co se vymyká starším produktům, které jsme tak dlouho používali,“ zmiňuje Altman pro The New York Times.

Co se týče Ivea, podle smlouvy bude v OpenAI pracovat nejen on, ale i jeho tým zhruba pětapadesáti inženýrů, designérů a výzkumníků, kteří převezmou tvůrčí a návrhářskou odpovědnost v rámci celé firmy. Je však nutné podotknout, že má jít pouze o lidi ze zmíněného startupu IO. Kreativní studio LoveFrom bude i nadále fungovat samostatně.