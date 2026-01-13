Asistentka Siri od Applu má konečně za něco stát, mozek její nové verze dodá AI od Googlu
Apple a Google upevnili své spojenectví, výrobce iPhonů si vybral umělou inteligenci Gemini jako základ pro vylepšenou Siri.
V jednom z nejsilnějších spojenectví technologického světa se Apple dohodl s Googlem na využití jeho pokročilých AI modelů Gemini pro budoucí verzi hlasového asistenta Siri. Víceleté partnerství přichází v době, kdy výrobce iPhonů zápasí s tím, aby dohnal konkurenci v umělé inteligenci. „Po pečlivém vyhodnocení jsme zjistili, že technologie Googlu poskytuje nejvýkonnější základ pro Apple Foundation Models,“ uvedl Apple v prohlášení pro stanici CNBC.
Dohoda je důkazem toho, jak moc Apple zaspal v závodě o AI dominanci. Zatímco konkurenti jako Microsoft, Meta nebo Amazon investují miliardy do vlastních AI nástrojů, společnost z Cupertina dlouho stála stranou. Vylepšenou verzi Siri, kterou původně slibovala na rok 2025, nakonec odložila až na letošek. Agentura Bloomberg přitom už v srpnu informovala o raných jednáních mezi oběma technologickými giganty ohledně využití upraveného Gemini modelu. Siri se opakovaně stávala terčem kritiky, že ani ona svou kvalitou neodpovídá nejnovějším technologickým a uživatelským standardům.
Pro Google je partnerství s Applem dalším potvrzení toho, že se jeho sázka na umělou inteligenci vyplácí. Akcie mateřské společnosti Alphabet i díky tomu překonaly poprvé od roku 2019 hodnotu akcií Applu v tržní kapitalizaci. V pondělí pak Alphabet krátce dosáhl valuace čtyř bilionů dolarů a stal se čtvrtou technologickou firmou v historii, která této mety dosáhla – po Nvidii, právě Applu a Microsoftu.
Ještě na začátku loňského roku přitom Alphabet zaostával za širším AI taženým růstem technologických akcií. Investoři se obávali, že vyhledávač Google, který je pro firmu zlatou slepicí, zastíní nové aplikace jako ChatGPT nebo Perplexity. Od dubna se však akcie více než zdvojnásobily, zejména poté, co Google koncem roku představil model Gemini 3, který podle průmyslových benchmarků předstihl konkurenci včetně OpenAI.
Google výrazně těží z faktu, že má plně integrovanou AI strategii – vyvíjí vlastní čipy, provozuje datová centra a zároveň má nejpopulárnější vyhledávač na světě. Díky tomu dokáže podle analytiků trénovat své AI modely výrazně výkonněji než konkurence, která je obvykle závislá na třetích stranách.
Úspěch v umělé inteligenci se odráží i v číslech. Kvartální výsledky Alphabetu ve třetím čtvrtletí roku 2025 vzrostly o 16 procent a poprvé překonaly 100 miliard dolarů. Aplikace Gemini rychle narostla na 650 milionů měsíčních uživatelů. Navíc se ukázalo, že ani obavy z hrozby ChatGPT nebyly opodstatněné – příjmy z reklamy stále rostou.
Pro Apple je spojenectví s Googlem pragmatickým krokem, jak dohnat ztrátu v AI závodě, ale zároveň to symbolizuje posun sil v technologickém průmyslu. Společnost, která byla dlouhá léta hegemonem s nejvyšší valuací, nyní ustupuje Googlu, Nvidii i Microsoftu. S Google ale spolupracuje úzce už dlouho, například mu dodával vyhledávací engine.