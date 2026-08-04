Získají něco cennějšího než peníze. Podpoříme herní vývojáře, jsou vlivnější než film, říká pražský radní
Pražský herní akcelerátor se v prvním ročníku osvědčil, do druhého jde s proměněnou koncepcí. Cíl je ale stejný, pomoci začínajícím herním vývojářům.
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Videoherní byznys v Česku je miliardové odvětví. Vznikají tu světové hity jako Kingdom Come: Deliverance, vyvíjejí se dlouhodobě úspěšné a vysoce výdělečné hry jako Arma nebo Euro Truck Simulator, a přesto hernímu průmyslu chybí větší podhoubí a podpora. Hlavní město Praha proto podporuje program, který nadějným videoherním vývojářům má pomoci.
Herním gigantům jako Warhorse Studios či SCS Software se zde daří, Praha by ale ráda viděla ještě víc založených videoherních studií. Tak vznikl Pražský herní akcelerátor, který vybraným týmům poskytuje cennou podporu, kontakty a přímý mentoring od veteránů z odvětví – ale pozor, letos už žádné finance. Což je rozdíl oproti loňskému, prvnímu ročníku akcelerátoru, který studentským vývojářům rozdal dva miliony korun.
„Ze zpětné vazby jsme zjistili, že v počáteční fázi pro mladé vývojáře finanční podpora neměla takovou hodnotu jako předání znalostí a dovedností,“ uvádí pořadatelé akcelerátoru. A dodávají, že s penězi byla navíc spojena značná administrativa. Nový ročník proto přináší nový směr. „Máme tu hodně talentovaných lidí, kteří chtějí tvořit hry. Nejtěžší ale bývá získat zpětnou vazbu, sestavit si realistický plán a proměnit prototyp v projekt, který má šanci uspět. K tomu jim akcelerátor dává prostor,“ řekl pražský radní Tomáš Slabihoudek.
„Ve videohrách se snoubí umění, hudba, umělá inteligence i technologie. Je to průmysl, který má větší dopad na životy lidí než filmové odvětví,“ popsal radní pro oblast kultury důvody, proč se tímto způsobem hlavní město zapojuje do atraktivního oboru. „Je dobře, že Praha kreativní odvětví podporuje. I kvůli tomu, aby nás nepředehnalo Brno,“ přidal v žertu s odkazem na moravskou metropoli, ve které má videoherní vývoj velice silnou tradici. Vždyť kdo by neznal legendární Mafii!
„První ročník nám pomohl lépe pochopit, co začínající týmy skutečně potřebují. Proto letos spojujeme intenzivní společnou školu s deseti týdny individuálního mentoringu,“ přiblížil proces akcelerace Daniel Mazur, radní pro vědu, výzkum a inovace. „Pro město je to praktický způsob, jak ověřovat různé formáty podpory a zároveň vytvářet podmínky, aby perspektivní projekty mohly přerůst v nová herní studia či firmy,“ říká. Těch vybraných perspektivních projektů je tentokrát osm.
Mezi podpořenými videohrami najdete například simulátor české politiky, ale i kooperativní hru o bobřím táboře. Kompletní představení všech her Pražského herního akcelerátoru naleznete zde. Podmínkou přihlášení do programu, ve kterém mladí tvůrci získají rady a vedení například od veteránů z Warhorse Studios či od zahraničních odborníků z obří firmy Ubisoft, bylo vytvoření hratelného prototypu. Týmy v druhém ročníku akcelerátoru navíc už nemusely být (ačkoliv stále často byly) čistě studentské.
„Vybraní zájemci přišli s velmi rozdílnými projekty a každý z nich potřeboval posunout něco jiného,“ popsala Katarzyna Kouba Sanojca z organizace Kreativní Praha, jež za akcelerátorem stojí. Lákadlem pro účastníky tak nebyly pouze „tvrdé“ dovednosti samotného vývoje, ale i zlepšení prezentačních dovedností pro jednání s vydavateli a investory. Jak s poskytnutou podporou nadějní vývojáři naložili, to se veřejnost dozví už 10. prosince. Účastníci Pražského herního akcelerátoru tehdy veřejně ukážou, jestli své videohry dokázali posunout na další úroveň.