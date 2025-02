Známá pražská ulice voní po chlebu, kávě i designu. Revoluční oživují nové podniky v čele se Zrno Zrnko

Uložit 0

Dlouho byla jen sousedkou Dlouhé ulice, kde se paří o sto šest. Tady se pak nad ránem chytal noční spoj. V poslední době ale Revoluční ožívá. Mohou za to kavárny, cukrárny i designové obchody, které tady vznikají a které ji vrací opět na mapu ulic, jež je dobré navštívit.

Patří k místům, která mají v hlavním městě obrovský potenciál, je ale jedním z těch nejméně příjemných. Je přitom v centru, navíc nedaleko Vltavy. Chodníky jsou tady ale úzké a skoro se tu nedá projít, o strom nezavadíte a všude kolem troubí auta z příliš husté dopravy. Tohoto stavu si je vědomo i město, které má s Revoluční velké plány.

Ulice by se měla vydláždit, zasází se až třicítka stromů, přibudou lavičky, stojany na kola, pítka. Všechno to, co má mít městotvorný prostor. Projekt, který rada hlavního města před třemi lety doplnila dílčími úpravami, je ale v nedohlednu.

Co ale nejde shora, většinou přichází zdola a Revoluční je toho krásným důkazem. Naposledy se tak stalo díky novému bistru, které tady otevřela řemeslná pekárna Zrno Zrnko. Stejně jako na jiných místech, i tady se prodává slané a sladké pečivo. Koupíte tu bochník chleba, bagetu, koláč, croissant nebo loupák. Jde ale o nový koncept, a tak jsou k dostání i různé sendviče, brunch… lze tady ale posedět i u skleničky vína. Otevřeno je totiž do deseti do večera.

Bistro také coby svého creative chefa angažovalo kuchaře May Tran Hrua, který má za sebou různé gastroprojekty v Brně, jako je například Bistro Večerka. Pokud byste tedy v jídle cítili náznak Asie, nebo dokonce Vietnamu, důvodem jsou právě jeho šikovné ruce. V novém Zrnu Zrnku jsou k dostání ale i dorty a čokoládová lízátka od Moniky Paleškové.

Pekařské bistro se usadilo na rohu ulic Revoluční a Soukenické. Na druhý roh stejných ulic se nedávno přestěhoval ještě další podnik. Jmenuje se Café Revoluční a svou rozlohou je oproti Zrnu Zrnku velkorysejší.

Kromě kávy tu sází také na dobré jídlo a příjemnou atmosféru. Co se toho prvního týče, menu je sezónní, v průběhu roku se tak bude obměňovat. Aktuálně jsou v nabídce například vejce benedikt, shakshuka, Caesar salát či pohankové lívance z kokosového mléka a ovesných vloček. Kavárna má také polední menu – a kdo ho nestihne, vybere si z odpolední nabídky.

Co se příjemné atmosféry týče, stojí za ní především architektky Petra Šmejkalová a Andrea Šetinová, které Café Revoluční vtiskly světlý interiér s výrazným akcentem dřevěných prvků, ať už jde o stoly a židle, nebo barový pult.

Zatímco tyto dva podniky jsou na Revoluční nováčky, v posledních pár měsících se sem nastěhovaly i další. Jen o blok dál, konkrétně na rohu ulice Soukenická a Rybná, otevřel na konci loňského roku designový obchod Artisème, který sem umístil svou druhou pobočku.

Artisème spolupracuje s českými i zahraničními designéry, přináší výběrové mezinárodní značky i různé pop-upy. Zatímco první pobočka obchodu na Malé Straně se orientuje hlavně na zahraniční zákazníky, ta kousek od Revoluční se zaměřuje spíš na české zákazníky. K dostání jsou tu například kousky od nižborské sklárny Rückl, stojánky na vonné tyčinky či vázy od Pauly Benčítové a Michala Bačáka.

Když se ale ještě vrátíme zpátky, tak v Revoluční najdete už delší dobu také Aux Merveilleux de Fred, belgické pekařství, které se zaměřuje na tradiční flanderské speciality. Vyrábějí se ručně a nejvíc se sem chodí na dezert Merveilleux, což je sněhová pusinka s různými příchutěmi, ať už s čokoládou, příchutí sušenek Lotus či kávy nebo s karamelovou šlehačkou. Až tu budete, prohlédněte si zdejší lustry. Dodala je sem Preciosa.

Burgery pak na Revoluční dovedl nejen McDonald’s, který zde otevřel pobočku na začátku roku 2024, ale i Burger Service – první fastfood od Ambiente, který se rozjel už o pár měsíců dřív. Pod vedením šéfkuchaře Radka Pecka nabízí nejen burgery, ale také smažený sýr, hranolky nebo coleslaw. Hovězí z plemene Čestr sem dodává Amaso, které patří do stejné skupiny, a housky se pečou přímo na místě. Je zkrátka čas vyrazit do Revoluční.