Zní to jako sci-fi, ale nakupovat online za nás budou AI agenti. Nejsou leniví a najdou tu nejlepší cenu
Budoucnost nakupování se pro zákazníky i e-shopy pod vlivem umělé inteligence změní. Jak? Vysvětluje šéf společnosti Visa Marcel Gajdoš.
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Největší český e-shop dlouhodobě mluví o vizi obsahující objednání myšlenkou. K její realizaci se přitom blížíme rychleji, než si mnozí mysleli. Chcete, aby vaše kočky měly každý měsíc čerstvé granule? Napíšete to svému AI agentovi, přidáte preferovanou dobu doručení a maximální cenu, kterou jste ochotni zaplatit, a dál to neřešíte. Agent sám prohledá desítky e-shopů, porovná ceny i dostupnost, objedná a zaplatí. „Pro řadu lidí to zní jako sci-fi, ale tohle je jednoznačná budoucnost nakupování,“ říká Marcel Gajdoš, generální ředitel Visy pro Česko, Maďarsko a Slovensko.
Ve firmě, která patří k největším globálním hráčům zaměřeným na platební technologie, působí přes dvacet let. Když před patnácti lety otevíral pražskou pobočku, tak už jen s jedním kolegou dokázali obsloužit celý český trh s kartami a terminály. Dnes Marcel Gajdoš řídí aktivity Visy ve třech zemích a jeho agenda se významně rozrostla. Zatímco poslední dekádu nazývá obdobím mobilů, tu následující má symbolizovat nakupování, které za člověka řeší autonomní AI agent.
V době takzvaného agentického nakupování je podle Gajdoše klíčové zachovat důvěru, na kterou jsou lidé zvyklí u klasické platební karty. „Chceme, aby maximálně bezpečné a uživatelsky přívětivé prostředí, které jsme vytvořili pro bezkontaktní karty a mobilní platby, fungovalo naprosto stejně i v e-commerce,“ popisuje. Pro Visu se otevírá významná příležitost podpořit růst digitálního obchodu a zajistit bezpečné a důvěryhodné platby v nových nákupních scénářích.
Jak to funguje v praxi? Karta se při zadání do některého z AI systémů, ať už jde o ChatGPT, Claude nebo jakýkoliv jiný, nejprve ztokenizuje. To znamená, že její číslo agent ani obchodník nikdy neuvidí v otevřené podobě. Bezpečnost přitom Visa řeší z obou stran. Na straně zákazníka jde o ochranu karty, na straně obchodníka o ověření, že agent, který se hlásí o nákup, je skutečně certifikovaný a nejde o podvodného bota. I to totiž bude stále větší téma, které je třeba řešit.
„Budeme vytvářet standardy a důvěryhodný rámec pro interakci mezi držiteli karet, AI agenty a obchodníky,“ vysvětluje Gajdoš. Aby se transakce mohly zúčtovat i mimo tradiční hodiny bankovního provozu, Visa zkoumá možnosti širšího využití stablecoinů v přeshraničních platbách, které umožňují vypořádání nepřetržitě. Ambice Visy v agentickém nakupování dávají smysl i vzhledem k tomu, kde se dnes český e-commerce trh nachází. S ohledem na poměr vůči nákupům v kamenných prodejnách má totiž stále velký prostor pro růst.
Podíl online nákupů na celkových karetních transakcích se v Česku pohybuje jen mezi patnácti a dvaceti procenty, zatímco například ve Velké Británii je poměr mezi kamenným obchodem a e-shopy vyrovnaný, tedy padesát na padesát. Než covidová vlna přesvědčila i dříve konzervativní Čechy, že si přes internet lze objednat také běžné denní potřeby díky službám jako Rohlík nebo Košík, lidé podle Gajdoše preferovali spíš fyzické nákupy a báli se zadávat číslo karty online.
Pro řadu uživatelů je dnes již standardem, že nejen třeba v restauracích a obchodech u terminálů, ale také online nakupují přes Apple Pay nebo Google Pay. Pomoci odbourat nedůvěru v nákupy na internetu má i celosvětový webový platební standard Click to Pay, za nímž stojí konsorcium těch největších hráčů z oboru včetně Visy. Tento systém kartu tokenizuje a zjednodušuje placení bez ručního přepisování čísla, čímž zvyšuje bezpečnost a také snižuje podíl nedokončených nákupů.
Nové nákupní obzory
Agentické nakupování má podle šéfa Visy tento trend jen dál urychlit. Robot toho totiž zvládne obsáhnout mnohem více než člověk, navíc za zlomek času. Například podle zadaných preferencí porovná nabídku klidně na deseti různých e-shopech najednou a najde tu nejvýhodnější, třeba i v zahraničí. „Robot vyhodnotí, že konkrétní položka je zrovna nejlevnější na španělském e-shopu. Normálně byste tam třeba nikdy nenakoupili, ale i tohle agentické nakupování přinese,“ popisuje jeden z budoucích scénářů Gajdoš.
Pro e-shopy z toho plyne, že se budou muset na komunikaci s AI agenty a nové standardy digitálního obchodování technicky připravit. Otevírá se jim tím ale i šance oslovit zákazníky, ke kterým by se jinak nedostaly. Podle šéfa Visy k tomu pomáhá i to, že jazykové bariéry v přeshraničním nakupování postupně mizí. „Věřím, že české e-shopy mohou hrát v rámci střední a východní Evropy obrovskou roli. Jsou vyspělé, mají skvělou logistiku a široký sortiment,“ míní.
Bezpečnost celého systému má stát na tom, že certifikovaný obchod je automaticky kryt takzvaným chargebackem, tedy garancí vrácení peněz, pokud zboží nedorazí nebo jde o podvod. To je podle Marcela Gajdoše zásadní rozdíl oproti platbám přes QR kódy nebo přímým převodům z účtu na účet, kde podobná jistota chybí. Právě díky pokročilým technologiím se prý Česku daří udržovat podíl podvodných transakcí na historicky nejnižších úrovních i v celosvětovém srovnání.
Vývoj v placení kartou přitom podle jednapadesátiletého manažera dlouhodobě táhne pragmatismus českých obchodníků i zákazníků. „Když se ukáže, že se dá něco zlepšit nebo zefektivnit, jdou do toho,“ popisuje. Mobilní platby se u nás spouštěly před patnácti lety a šlo o jeden z prvních podobných projektů v Evropě. Dnes Česko patří mezi tři země světa s nejrozvinutějšími mobilními platbami. Rozhodující je i to, že v přepočtu na tisíc obyvatel má přes třicet platebních terminálů, zatímco Německo skoro o polovinu méně.
Proměna platebních zvyklostí je patrná i na dalších číslech, která Visa sleduje. Kolem roku 2010 tvořila hotovost zhruba osmdesát procent útraty českých domácností, dnes je to pod padesát procent. Počet vydaných karet od té doby vzrostl z devíti na sedmnáct milionů a počet terminálů z třiceti na tři sta tisíc. A přestože platby v kamenných obchodech nikam neodejdou, i u nás by se měla procenta stále více přelévat do online prostředí. Agenti pohánění AI v něm sice zatím operují jen omezeně, ale jejich nástup je nevyhnutelný.
„Nejvíce teď žijeme touto budoucností. Od nástupu mobilních plateb tu dlouho nebyla zásadní nová technologie, pokud pomineme zmíněnou tokenizaci karet. Agentické nakupování ale přinese radikální změnu na straně zákazníků i obchodníků,“ je přesvědčen Marcel Gajdoš, který se nebojí, že by Češi benefitů, které tato novinka přinese, nechtěli využít. „V bezkontaktních i mobilních platbách jsme na světové špičce a věřím, že se tu i další taková inovace velmi rychle uchytí,“ dodává.