Zpátky do kanceláří, ale nakonec ne tolik. Komerční banka povolí home office dvakrát týdně
Po loňském oznámení přísnějších pravidel banka nakonec plán zmírnila. Omezení práce z domova na dva dny v týdnu bude platit od roku 2028.
Práce z domova se v posledních letech stala standardem i ve velkých finančních institucích, a i Komerční banka umožňovala řadě svých zaměstnanců pracovat z domova klidně několikrát do týdne. Nakonec tuto volnost úplně neutne ani nařízení mateřské společnosti, které mělo možnost práce na home office omezit na jeden den v týdnu. Nová pravidla nakonec začnou platit až přespříští rok a home office povolí dvakrát týdně.
„Aktuálně zaměstnanci centrály Komerční banky pracují v hybridním modelu, který kombinuje práci z domova a práci z kanceláře v poměru 50:50. Od roku 2028 přejdeme na model se dvěma dny práce z domova a třemi dny práce v kanceláři týdně, který stále nabízí našim zaměstnancům velkou flexibilitu,“ uvedla pro CzechCrunch tisková mluvčí Komerční banky Lucie Leixnerová. Bližší podrobnosti o novém nastavení či vyhodnocení stávajícího režimu banka uvést nechtěla.
Nové nastavení je přitom mírnější, než co Komerční banka avizovala loni v červnu, kdy oznámila konec volnějšího režimu a odkazovala se na příkaz mateřské skupiny Société Générale. „Vedení Skupiny Société Générale rozhodlo o sjednocení pravidel pro práci z domova v rámci celé skupiny s cílem zvýšit celkovou efektivitu práce. Nově bude zaveden model s vyšší mírou osobní přítomnosti v kancelářích. Bude umožněn maximálně jeden den práce z domova za týden,“ napsal před rokem zaměstnancům generální ředitel Jan Juchelka.
Volnější režim přitom Komerční banka budovala dlouhodobě už před pandemií koronaviru, která jeho zavedení jen urychlila. Koncept nazvaný Smart Office stavěl na decentralizaci, kdy banka nasadila přes šedesát různých operačních modelů podle potřeb jednotlivých týmů a rozhodnutí nechávala na jejich manažerech. „Změna je trvalá, nedokážu si představit, že bychom zatáhli za brzdu a šli zpátky do kanceláří,“ řekl před lety v rozhovoru pro HR News personální ředitel Komerční banky Ctirad Lolek. V jedné z největších českých bank tak bylo standardem, že většina zaměstnanců pracovala z domova několik dní do týdne.
S flexibilní prací z domova byla spojená také realitní strategie Komerční banky, která se zbavila části historických budov v centru Prahy a na konci letošního roku má definitivně opustit také objekt na Václavském náměstí. Veškeré těžiště jejího provozu se tak postupně přesunulo do centrály ve Stodůlkách. V rámci přechodu na Smart Office u týmů zrušila zhruba třetinu pracovních míst a zavedla sdílení stolů. Plně prezenční návrat všech zaměstnanců by tak narazil na kapacitní limity budovy.
Tlak na omezení práce z domova přichází od nového vedení Société Générale v čele s generálním ředitelem Slawomirem Krupou, který funkci převzal v květnu 2023. „Rád bych vás informoval o rozhodnutí výkonného výboru o rychlé harmonizaci naší politiky práce z domova v rámci skupiny, a to na základě maximálně jednoho dne v týdnu,“ citovala loni v červnu agentura Bloomberg zprávu, kterou Krupa adresoval zaměstnancům. Součástí plánu je snížení nákladů skupiny o 1,7 miliardy eur (41 miliard korun) a stlačení poměru provozních nákladů k výnosům pod šedesát procent do roku 2026.
Plošné nařízení ale narazilo na odpor zaměstnanců i odborů přímo ve Francii, kde vedlo k protestům a stávkám. Société Générale nakonec s částí odborů dojednala kompromis v podobě jedenácti dodatečných dnů práce z domova ročně nad rámec jednoho dne týdně. Výjimku z pravidel mateřské skupiny mají i některé další společnosti, jež si dál udržují flexibilnější pracovní nastavení, například online banka BoursoBank nebo leasingová společnost Ayvens.