Tři dny v týdnu home office? S tím končíme, nově jen jeden. Komerční banka volá lidi zpět do kanceláře

Člověk míní, realita mění. „Změna je trvalá, nedokážu si představit, že bychom zatáhli za brzdu a šli zpátky do kanceláří.“ Tak před necelými čtyřmi lety komentoval personální ředitel Komerční banky Ctirad Lolek zásadní změnu ve fungování jedné z největších finančních institucí v Česku, která se rozhodla dát zaměstnancům mnohem větší volnost a nechala je více – než je minimálně mezi bankami běžné – pracovat z domova. Mělo to vést k větší efektivitě i úsporám. Tato vize však nezafungovala. Komerční banka svým zaměstnancům minulý týden oznámila, že volnější režim končí.

„Vedení Skupiny Société Générale rozhodlo o sjednocení pravidel pro práci z domova v rámci celé skupiny s cílem zvýšit celkovou efektivitu práce. Nově bude zaveden model s vyšší mírou osobní přítomnosti v kancelářích. Bude umožněn maximálně jeden den práce z domova za týden,“ oznámil v pátek v e-mailu zaměstnancům generální ředitel a předseda představenstva Komerční banky Jan Juchelka.

Záměrem prý je podpořit kulturu výkonu, lepší a efektivnější sdílení informací a osobní spolupráci. A také znovu zařadit Société Générale Group mezi nejvýkonnější evropské banky. V Komerční bance je přitom už několik let standardem, že většina zaměstnanců pracuje z domova několik dní do týdne. Do kompletně hybridního fungování od centrály přes kontaktní centra až po pobočkovou síť jedna z největších bank v Česku přešla před pěti lety po příchodu covidové pandemie.

Provozní koncept, který nazývá Smart Office, Komerční banka připravovala již před pandemií, její nástup vše pouze akceleroval. Firma pak díky tomu dokázala na intenzivnější hybridnější model přejít během dvou měsíců. Někteří zaměstnanci pracovali z domova pravidelně třeba třikrát nebo čtyřikrát do týdne. Nastavení si řešil v rámci decentralizace rozhodování manažer každého týmu.

Vše bylo každopádně připravováno s vědomím, že půjde o dlouhodobé nastavení, které má přinést nejen větší flexibilitu, ale také úsporu nákladů. Komerční banka postavila novou centrálu v pražských Stodůlkách, kam postupně přesunula většinu zaměstnanců. Některé budovy, kde dříve působila, již prodala a na konci příštího roku má definitivně opustit také budovu na Václavském náměstí, kterou loni prodala pražskému magistrátu.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky

„Změna z hlediska Smart Officu je trvalá, nedokážu si představit, že bychom zatáhli za brzdu a šli zpátky do kanceláří. Ta doba je zkrátka pryč, kdybychom to udělali, poztráceli bychom spoustu schopných lidí, kteří čekali, až jim dáme důvěru. Z hlediska výkonnosti banky je tento stav něco, co nám dlouhodobě pomůže. A pokud to na nějaké úrovni nefunguje, tak to není o konceptu Smart Office, ale o tom, jak pracuje manažer se svým týmem,“ vysvětloval před třemi a půl lety v rozhovoru pro HR News personální ředitel Komerční banky Ctirad Lolek.

Banka tehdy podle Lolka nasadila přes 60 operačních modelů, jak jednotlivé týmy a zaměstnanci fungují. U všech týmů měla odebrat pětatřicet procent pracovišť. Hybridní model byl nutný i s ohledem na to, že do nově vybudovaného pražského sídla se všichni zaměstnanci najednou nevejdou. Standardem se tak v Komerční bance stalo například sdílení pracovních míst.

Teď bude muset management banky tento přístup přehodnotit. Nařízení o zavedení nového modelu přišlo od mateřské skupiny Société Générale befelem. „Société Générale oznámila rozhodnutí svého výkonného výboru harmonizovat politiku práce z domova v rámci skupiny s maximálně jedním dnem v týdnu na home office. Zavedení omezeného počtu dnů práce z domova má za cíl posílit kolektivní efektivitu v celé skupině díky navýšení přímé interakce mezi zaměstnanci,“ uvedla pro CzechCrunch tisková mluvčí Komerční banky Šárka Nevoralová.

Odkdy budou nová pravidla v Česku platit a jak budou přesně vypadat, zatím není jasné. Generální ředitel Jan Juchelka v páteční zprávě zaměstnancům vzkázal: „Management tým Komerční banky hodlá zavést tuto politiku co nejdříve. Analýzu veškerých dopadů na Skupinu KB budeme mít brzy k dispozici a na jejím základě navrhneme konkrétní kroky. S těmi vás před samotnou implementací seznámíme.“

Komerční banka v Česku zaměstnává přes sedm tisíc lidí. Jak nedávno informovaly Seznam Zprávy, letos hodlá podle dlouhodobých plánů v rámci optimalizace propustit sedm procent lidí.