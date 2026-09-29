Zuckerbergův další krok zabolel konkurenci. Přetáhl jí šéfa a akcie firmy během dne spadly o čtvrtinu
Po úspěchu asistenta Muse přichází útok na firmy. Nabídka Mety přiměla top manažera k okamžité rezignaci, zasažená firma musela povolat staré vedení.
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Když se zakladatel rozhodne vzít věci pevně do svých rukou, pravidla korporátního světa většinou přestávají platit. Podle zámořských expertů je Mark Zuckerberg, šéf Mety, přesně v této fázi: neposílá vyjednávače, nečeká na povolení a buduje věci po svém. Aby postavil úplně nové oddělení Mety, šel rovnou po jednom z nejlepších na trhu. Výsledek? Veřejně obchodovatelná společnost specializující se na databázový software MongoDB přišla o svého generálního ředitele a její akcie se zřítily o více než čtvrtinu.
Obětí Zuckerbergova tahu se stal Chirantan Desai. V čele strávil sotva jedenáct měsíců, než mu na stole přistála nabídka přímo od šéfa Mety. Desai kývl, přičemž na toto konto CNBC dodává, že šlo o nabídku přímo od Zuckerberga, která nešla odmítnout.
Pro burzu to byl šok, panika kolem nečekaného odchodu klíčového muže srazila akcie MongoDB během jediného dne až o 27 procent. Do konce obchodování sice část ztrát umazaly, přesto uzavřely o 17 procent níže. Zasažená firma navíc musela v reakci na nečekaný odchod narychlo povolat zpět svého předchozího dlouholetého šéfa.
Zuckerbergovi ale propad akcií konkurence může být jedno. V Metě zakládá novou divizi, která má firmě otevřít cestu k prodeji AI nástrojů a služeb velkým firmám. A právě s tím má Desai pomoci. Do Mety si přináší zkušenosti z prostředí podnikového softwaru: téměř osm let strávil v ServiceNow, kde působil jako prezident a provozní ředitel, a před MongoDB vedl produkt a vývoj v Cloudflare.
Tento záměr podtrhuje, jak ambiciózní jsou plány Mety v oblasti AI a jak výrazně chce firma proniknout do B2B sektoru. Zatímco dosud vydělávala na firmách především prostřednictvím reklamy na Facebooku a Instagramu, nová divize má podnikům nabídnout mnohem širší využití její technologie. Pod Desaiovým vedením chce Meta propojit vlastní AI modely, nástroje pro vývojáře a autonomní AI agenty do platformy, kterou budou firmy využívat pro vlastní provoz.
Všechno to navíc zapadá do širší mozaiky Zuckerbergovy AI transformace, která v posledních týdnech dostává velmi konkrétní obrysy. Že jeho vize funguje u běžných uživatelů, nedávno dokázal start nového osobního asistenta Muse. Během prvních dvanácti dnů si ji stáhlo 2,8 milionu lidí a v amerických žebříčcích na App Storu sesadila i ChatGPT od OpenAI.
Z pohledu budoucnosti jde o velký průlom, Meta totiž ukázala, že její AI nemusí sloužit jen nepřímo k lepšímu cílení reklamy, ale jako samostatný produkt s měsíčním předplatným či poplatky. Tlak na výkon je ale obrovský. Zuckerberg na vývoj AI, datová centra a infrastrukturu plánuje jen za letošní rok vynaložit až 145 miliard dolarů.
I proto šéf Mety zařadil vyšší rychlostní stupeň. Potřebuje, aby náklady začaly co nejdříve alespoň částečně pokrývat nové zdroje příjmů; ať už od běžných uživatelů, nebo od velkých korporací, což bude mít na starosti právě nově přetažený Desai.