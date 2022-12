2023: Barbie odysea. Upoutávka na film podle slavné hračky odkazuje na mistrovské dílo sci-fi

Bylo poměrně velkým překvapením, když se hlavními tvůrci nadcházející Barbie stali autoři spíš intelektuálských nezávislých filmů, Greta Gerwig v pozici režisérky a její manžel, Noah Baumbach jako spoluscenárista. Internetem na to začaly kolovat memy, v nichž se do kina na usměvavou blondýnku v růžové hrnou podívat cinefilové, co po nocích sledují Taxikáře a surreálné horory. A první upoutávka Barbie jako by vtipům dávala jasně za pravdu.

Samozřejmě není vyloučeno, že sedmileté dívky (či chlapci), které si ve volném časy rády hrají s panenkami, dokážou ocenit klasiku sci-fi kinematografie pro náročného diváka. Pravděpodobně takových ovšem nebude dostatek na to, aby zajistily zaplacení filmu s rozpočtem kolem sta milionů dolarů. Gerwig tedy musí nejen odkazem, ale rovnou opětovným natočením několika scén z 2001: Vesmírné odysey Stanleyho Kubricka mířit na podstatně jiné publikum, než by se dalo čekat.

„Od počátku časů, od chvíle, co se objevila první malá holčička, existovaly panenky. Odjakživa to ale byla jen miminka. Až do doby, než…,“ zaznívá v teaseru hlasem Helen Mirren. Její slova přitom provázejí záběry holčiček hrajících si s panenkami ve zpustošené krajině, jasně odkazující na slavný úvod Kubrickova snímku, v němž jsme sledovali opice přicházející k poznání.

Tak jako pro opice bylo zlomovým momentem, když se před nimi objevil tajemný černý monolit, holčičky objevují nový svět s příchodem Barbie. Svoje panenky rozbíjejí na prach, protože už nedokážou uspokojit jejich potřeby… nejspíš. Vše samozřejmě provází ne skladba z repertoáru kapely Aqua, ale úvod symfonické básně Also sprach Zarathustra od Richarda Strausse.

Bude Barbie o vzestupu lidského intelektu až do bodu, kdy padne vinou dokonalosti svých vlastních nástrojů a otevře se mu nová dimenze existence? V určitém směru možná ano. Studio Warner Bros. drží jakékoliv bližší detaily o ději novinky v tajnosti, snímek má ale pojednávat o tom, jak se Barbie a Ken zaseknou v reálném světě a hlavní hrdinka se bude muset naučit žít jako skutečná žena.

Snahy natočit film podle slavné hračky mají počátek už v roce 2009, kdy Greta Gerwig byla známa jen malému publiku nezávislé americké kinematografie. Postupně se ale prosadila i v mainstreamu nejdříve jako herečka a později jako režisérka Lady Bird a Malých žen, dohromady nominovaných na více než deset Oscarů.

Také jejího pracovního kolegu a životního partnera Noaha Baumbacha dlouho znali hlavně cinefilové, dokud v roce 2019 neprorazil do mainstreamu coby režisér Manželské historie. Tvůrčí dvojice se k převedení panenek od Mattelu na velké plátno dostala až po tom, co projekt z různých důvodů opustila komička Amy Schumer, herečka Anne Hathaway nebo režisérka Wonder Woman Patty Jenkins.

Zatím se zdá, že to nemohlo dopadnout lépe. Představitelka titulní hrdinky Barbie, Margot Robbie, k filmu v rozhovoru pro Variety před časem řekla: „Myslím, že je to skvělá příležitost do světa vyslat něco pozitivního a také šance inspirovat mladší děti.“

Vedle Robbie se v chystaném snímku objeví Ryan Gosling coby její mužský protějšek Ken nebo Will Ferrell v roli ředitele Mattelu. Mezi další jména v obsazení patří například Emma Mackey, Connor Swindells, Nicola Coughlan, Kate McKinnon, Michael Cera a Simu Liu. Barbie má do českých kin dorazit 20. července příštího roku.