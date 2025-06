Třídenní akce, 90 tryskáčů, DiCaprio v utajení. Toto je benátská svatba Jeffa Bezose

Uložit 0

Největší svatební událost roku je v plném proudu a zejména zahraniční média zaplňují zprávy o třídenním maratonu miliardáře Jeffa Bezose a novinářky Lauren Sánchez. Ti se rozhodli stvrdit svou lásku v jednom z nejromantičtějších měst na světě, v italských Benátkách, kam vyrazili s velkou pompou, stovkami slavných hostů a miliardami korun na pokrytí všeho, co se s tím od čtvrtka do soboty pojí.

Jak už to u svateb extrémně bohatých párů bývá, doprovází je kontroverze. V případě Bezosových vyrazili do ulic aktivisté, kteří kritizovali nadměrný luxus a negativní dopad na město. A třeba skupina No Space for Bezos označila událost za symbol vykořisťování Benátek elitami. Proč konkrétně? Možná napoví čísla, která se s opulentní svatbou pojí. A na konci na vás čeká výběr fotek.

💰 48 milionů eur Jeff Bezos, Lauren Sánchez ani nikdo jiný oficiální výdaje na velkolepou třídenní svatební párty v Benátkách nezmínili. Tamní guvernér Luca Zaia ale předpokládá, že se celá akce může vyšplhat v přepočtu až na skoro 1,2 miliardy korun. Konkrétně odhaduje částku mezi 40 až 48 miliony eur.

💸 957 milionů eur I přes značnou kritiku od obyvatelstva a aktivistických skupin může mít Bezosův svatební maraton pro Benátky velký ekonomický přínos. Studie italského ministerstva cestovního ruchu ho odhaduje na 957 milionů eur (23,6 miliardy korun), z čehož asi 94 procent ale tvoří „mediální zviditelnění“. Zbytek pak přímé či nepřímé výdaje spojené s událostí.

💒 250 hostů Na v pořadí druhou svatbu jednoho z nejbohatších lidí na planetě byla pozvána i spousta hostů. Včetně Orlanda Blooma, Kim Kardashian, Ivanky Trump, Billa Gatese, Oprah Winfrey, Toma Bradyho a dalších slavných osobností. Nebo Leonarda DiCapria, který se schovával za kšiltovkou. Na místo jich mělo dorazit něco mezi 200 a 250.

🛩️ 90 tryskáčů Poměrně neobvyklý stav v posledních dnech zažívala i letiště, konkrétně to v Benátkách a v Trevisu, které jedno z nejznámějších měst Itálie také obsluhuje. Mělo na nich přistát až devět desítek soukromých letadel, kterými se dopravovali slavní hosté. Ekonomkou ani byznysem neletěli.

💍 30 karátů Lauren Sánchez rozhodně nechtěla během příprav nic podcenit – a součástí toho je i zajištění unikátního zásnubního prstenu s diamantem ve tvaru polštářku zasazeného do platinové objímky se čtyřmi sloupky. Má 30 karátů a cena se může vyšplhat až na pět milionů dolarů (105 milionů korun).

🕰️ 900 hodin Unikátní jsou i svatební šaty Sánchezové, které byly navrženy v dílnách luxusní značky Dolce & Gabbana a jsou inspirovány modelem herečky Sophie Loren z filmu Houseboat (1958). Na šatech s vysokým výstřihem, ručně zdobenou krajkou a 180 knoflíky z hedvábného šifonu měli návrháři strávit 900 hodin.

👗 27 outfitů Jestli něco dále potvrzuje opulentnost události, je to i fakt, že Sánchez si měla vzít až 27 různých outfitů, aby měla z čeho vybírat během povinností, které během tří dnů mají. V benátském šatníku má i koktejlové šaty od Oscara de la Renty se 175 tisíci krystalů.

🏨 2 456 eur Dát přes 60 tisíc korun za jednu noc v hotelu může být v kontextu výše uvedených čísel jako pouhé nic, i tak ale stojí za zmínku. Podle cestovatelského portálu Kayaka byla toto cena posledního volného pokoje pětihvězdičkového hotelu Aman Venice, kde jsou novomanželé ubytovaní.

🌎 3 miliony eur Svatební maraton Bezosových je kritizován místními obyvateli a aktivistickými skupinami za „vykořisťování Benátek“. Aby si novomanželé zvedli karmu, měli darovat tři miliony eur, tedy 74 milionů korun, akademickému konsorciu zkoumajícímu ekosystém laguny CORILA, místní pobočce UNESCO a Mezinárodní univerzitě v Benátkách. Také požádali hosty, aby místo svatebních darů přispěli na benátské charitativní organizace.

Many celebrities are in Venice, Italy, for the wedding of former journalist Lauren Sanchez and billionaire Amazon founder Jeff Bezos. See photos from the three-day event: https://t.co/afPPkcQiI5 pic.twitter.com/o3vmb7Cuq7 — CNN Photos (@CNNPhotos) June 27, 2025

Leonardo DiCaprio is a MOOD in Venice for Jeff Bezos and Lauren Sanchez’s wedding ☠️ 📸: REUTERS pic.twitter.com/0CgOWDRuYs — Page Six (@PageSix) June 27, 2025

Wow. I’m actually so obsessed with this dress. Lauren Sanchez Bezos looks stunning 💕 pic.twitter.com/HYs5rJaqJP — Brittany Hugoboom (@BritHugoboom) June 27, 2025

Ivanka Trump and husband Jared Kushner at Jeff Bezos and Lauren Sánchez’s wedding. pic.twitter.com/Y9Kh6gfb26 — 𝓐𝓻𝓽 𝓲𝓼 𝓪 𝔀𝓪𝔂 𝓸𝓯 𝓼𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓪𝓵 (@yourfavnook) June 27, 2025

Sydney Sweeney at Jeff Bezos and Lauren Sánchez’s wedding. pic.twitter.com/l2Ce1DGBmD — 𝓐𝓻𝓽 𝓲𝓼 𝓪 𝔀𝓪𝔂 𝓸𝓯 𝓼𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓪𝓵 (@yourfavnook) June 27, 2025

Kendall Jenner at Jeff Bezos and Lauren Sánchez’s wedding. pic.twitter.com/zjzrh8lVcw — 𝓐𝓻𝓽 𝓲𝓼 𝓪 𝔀𝓪𝔂 𝓸𝓯 𝓼𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓪𝓵 (@yourfavnook) June 27, 2025

Bill Gates and girlfriend Paula Hurd at Jeff Bezos and Lauren Sánchez’s wedding. pic.twitter.com/REnW68xzfh — 𝓐𝓻𝓽 𝓲𝓼 𝓪 𝔀𝓪𝔂 𝓸𝓯 𝓼𝓾𝓻𝓿𝓲𝓿𝓪𝓵 (@yourfavnook) June 27, 2025