New York proti Washingtonu, akorát animovaně. NHL odvysílalo skutečný zápas ve verzi pro děti

New York Rangers versus Washington Capitals v animované verzi

Jak malé děti na chvíli zabavit? Třeba animovanou pohádkou na iPadu. A jak v nich vypěstovat lásku ke sledování sportu? Také skrze animace, třeba rovnou ty hokejové, které replikují reálný, právě vysílaný zápas. Přesně to teď poprvé vyzkoušelo NHL, které simultánně vysílalo utkání jak v klasickém přenosu, tak v kreslené verzi. A vše, co se dělo na skutečném stadionu, mohlo být před zraky dětí v hravějším a barevnějším formátu.

O tom, že je NHL tou nejprestižnější hokejovou ligou, není pochyb, zdaleka ale není v Americe tak sledovaná jako třeba NFL v americkém fotbalu, potažmo basketbalová NBA. Pokles sledovanosti potvrdily i televizní stanice ESPN a TNT, které začátkem minulého měsíce uvedly, že první polovinu aktuální sezóny sledovalo v průměru 373 tisíc diváků, přibližně o sto tisíc lidí méně než loni.

To je nepochybně věc, na kterou se chce vedení NHL zaměřit – a ideálně počty diváků znovu zvyšovat. Proto přemýšlí nad formáty, jak toho docílit, přičemž s jedním vyrukovalo včera. Zaměřilo se na děti, které profesionální sport ještě nemusí tak bavit, ovšem s věkem by hokeji mohly přicházet na chuť. Potřebuje je ale zlákat včas. A tak se rozhodlo, že zápas odvysílá také v animované podobě.

Na YouTube lze najít nespočet animovaných hokejových utkání, všechny jsou ale smyšlené. NHL naopak chtělo zprostředkovat zážitek z právě hraného zápasu. Spojilo se proto s americkým zábavním gigantem Disney, respektive jeho televizí Disney Channel, dohodlo se s ESPN a společně pustily na obrazovky utkání mezi týmy New York Rangers a Washington Capitals také v zábavnější verzi – po hřišti bruslily animované postavičky.

„Hokej je neuvěřitelně vzrušující a živý sport, měli jsme ale pocit, že není živý dostatečně,“ zmínili bratři Shane a Chris Houghtonovi, kteří stojí za oblíbeným animovaným seriálem Greenovi ve velkoměstě (v originále Big City Greens). Byly to totiž právě postavičky z této televizní série, které na virtuálním kluzišti zaskakovaly za opravdické hokejisty. A tematice seriálu sedí i kulisy, ve kterých se zápas hrál.

Zatímco ten skutečný mezi New York Rangers a Washington Capitals se odehrál ve věhlasné Madison Square Garden, ten digitální probíhal na jedné z ulic v centru města pod širým nebem. Tribuna tam sice byla, většina lidí (a že jich moc nebylo) ale postávala okolo mantinelů. Během přenosu se pak v záběrech mihly i detailní záběry na diváky. A aby to bylo kompletní, animovaní byli i komentátoři.

„Roky jsme investovali do rychlého a přesného systému sledování puků a hráčů, který nám pomáhá rozvíjet hru. A tento zápas ukázal, jak můžeme využít tato data k vytvoření zcela nových zážitků pro mladší publikum ve spolupráci s úžasnými partnery, jako jsou Disney, ESPN a Beyond Sports (interaktivní sportovní agentura – pozn. red.),“ napsal Dave Lehanski, který má v NHL na starosti byznysový vývoj a inovace.

Zda budou zápasy po vzoru Greenových ve velkoměstě pokračovat, je otázkou. Pro NHL šlo o první takový experiment, na kterém chtělo zjistit, jestli bude o tento netradiční zážitek mezi lidmi zájem. A soudě minimálně podle reakcí na sociálních sítích to byl úspěch. Lidé se vesměs shodují, že to bylo „tak zvláštní, že se na to prostě museli dívat“.

NHL nicméně není první americkou sportovní ligou, která s něčím takovým přišla. Ostatně se stačí podívat na začátek minulého roku, kdy se během zápasu NFL mezi týmy San Francisco 49ers a Dallas Cowboys objevila velká zelená digitální obluda ze slizu, kterou tam snesla vzducholoď dětské televizní stanice Nickelodeon. NFL mělo v tomto případě stejný záměr jako NHL – přilákat ke sledování více dětských diváků.