Aby získal půl milionu od rodičů, musel mít plán. V šestnácti díky němu postavil dům a dnes jich má několik
V podcastu Režim nerušit mluví Radek Pospíšil o stavbě prvního tiny housu, o efektivitě současných učilišť i o tom, proč chce natáčet na YouTube.
Zatímco většina šestnáctiletých lidí se po škole vídá s kamarády nebo se věnuje koníčkům, Radek Pospíšil už v tomhle věku stavěl svůj první dům. Na starém přívěsu z traktoru, na pozemku svých rodičů a s rozpočtem půl milionu korun. „Mí investoři byli rodiče, takže aby mi uvolnili peníze, musel jsem předložit vypracovaný plán,“ popisuje v podcastu Režim nerušit kluk z Karlových Varů, jehož rady ohledně stavby domu sleduje na sociálních sítích téměř sto tisíc lidí.
Radek, který vede na Instagramu profil @_muj_domecek_, pojal stavbu prvního tiny housu jako výzvu. Trvalo mu dva roky, než dokončil konstrukci, a dalších devět měsíců věnoval interiéru. „Chtěl jsem si dokázat, že to zvládnu udělat celé sám. Každý šroubek, každý kus baráku,“ říká. Dnes má na kontě už domky tři – dva na kolech a jeden, který nedávno dostavěl a prodává.
Inspiraci k práci se dřevem měl doma. Jeho otec staví dřevostavby, a tak k řemeslu přičichl už v dětství. Přestože nakonec vystudoval truhlařinu, na školu sám příliš pozitivně nevzpomíná. „Na učňáku bylo všechno zastaralé, nic z toho, co jsme se tam učili, jsem nikdy v životě nepoužil. Chtělo by to nějakou změnu,“ míní.
I proto se rozhodl vrhnout do praxe sám, rovnou po hlavě. Když začínal s prvním domečkem, byl právě covid. „Dal jsem si výuku do sluchátek, poslouchal hodinu matiky a u toho jsem brousil sádrokartony,“ směje se. Právě v té době se mu podle jeho slov změnil celý život. „Ze silného kuřáka, který experimentoval úplně se vším, se najednou stal vegan, abstinent a nekuřák,“ popisuje.
Na první pohled by se mohlo zdát, že jeho rozhodnutí stavět dům v šestnácti bylo impulzivní, ve skutečnosti za ním ale stála promyšlená strategie. Nechtěl dávat peníze do nájmů, které jsou stále dražší, a od začátku počítal s tím, že si dům postaví na pozemku svých rodičů. Tiny house ho vyšel tehdy na 306 tisíc korun před zařízením, a i když ho rodiče financovali, většinu prací dělal sám.
Jeho projekt ale rychle přerostl osobní rámec – postupně postavil další domek jako investici, na kterou částečně vybíral přes platformu Donio. Přispívajícím lidem nabízel různé výhody, třeba přespání v hotovém domečku. Kromě Instagramu, na kterém celý proces takové stavby sdílí, teď plánuje rozšířit aktivity i na YouTube, kde chce ukazovat realitu ještě detailněji.
Kromě tiny housů má teď před sebou další výzvu – nedávno koupil starý dům, který chce do dvou let zrekonstruovat. Přestože má ale ambice rozšířit podnikání i do většího měřítka, rodné město opouštět nechce. „Jsem nejvíc spokojený občan Karlových Varů, nic mi tu nechybí,“ usmívá se. A jestli si takový domek dokáže postavit každý? Radek si myslí, že ano. „Důležité je vydržet, pak to dokáže každý, kdo chce,“ míní.
Celý rozhovor s Radkem Pospíšilem si můžete poslechnout v podcastu Režim nerušit, který najdete na Spotify, Apple Podcasts i na samostatném YouTube účtu – odebírejte kanál Režim nerušit. Pro novinky pak sledujte @rezimnerusit na Instagramu.