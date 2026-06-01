Málem přišel o miliardu. Den jsem nespal a panikařil, přiznává. Zachránila jej chyba, kterou udělal u úřadů
Na své příhodě úspěšný startupista Jakub Nešetřil ukazuje důležitost jednotných pravidel pro fungování firem v EU.
„Nechybělo moc a přišel jsem o miliardu,“ přiznává Jakub Nešetřil, spoluzakladatel startupu Apiary, který se v roce 2017 prodal do rukou technologického giganta Oracle. Byť suma oficiálně nebyla komunikovaná, podle kuloárních informací se mohla pohybovat kolem hranice sto milionů dolarů, respektive dvou miliard korun. Právě tento deal ale nakonec kvůli zdánlivě malé chybě vůbec nemusel dopadnout.
Nešetřil zakládal Apiary v roce 2011 společně s Janem Moravcem a na radu svých investorů si zvolili sídlo ve Velké Británii, která tehdy ještě byla součástí Evropské unie. „A o pár let později mě američtí investoři přesvědčili, abych založil mateřskou firmu v Americe a akcie nechal prohodit,“ popisuje ve videu, které na YouTube publikovala nezisková organizace Czech Founders podporující zdejší startupové zakladatele.
Na takzvaný Delaware flip (kdy startup vytvoří mateřskou společnost v tomto americkém státě a převede tam svůj majetek) si tehdy v Apiary prý najali nejlepší právníky, které v Londýně i v San Franciscu dokázali najít, k tomu navíc oficiálně založili i pobočku v Česku. O pár let později pak měli pocit, že britskou firmu k ničemu nevyužívají, tak úřady požádali o její výmaz z obchodního rejstříku.
Šlo o malý úkon, avšak s rozsáhlými následky. Když totiž poté Apiary prodávali Oraclu, během due dilligence a analýzy právních podkladů kupující dospěl k názoru, že zmiňovaný Delaware flip nebyl, co se týče duševního vlastnictví, retrospektivní. „První tři roky existence firmy a duševního vlastnictví zůstaly v britské dceřiné firmě, u které jsem požádal o výmaz z rejstříku,“ říká Nešetřil.
Tenkrát měl opravdu pocit, že přijde o všechno. „Asi čtyřiadvacet hodin jsem nespal a panikařil. Potom ale přišla zpátky obálka z obchodního rejstříku v Londýně a ve mně byla opravdu malá dušička,“ pokračuje Nešetřil. Štěstí ale stálo na jeho straně.
Žádost o zrušení firmy měl tehdy totiž odeslat v jedné obálce společně s desetilibrovou bankovkou, Nešetřil ale žádost a hotovost poslal zvlášť. Úřady tak nevěděly, zda dvě obálky patří k sobě, výmaz neprovedly a jeho žádost i hotovost mu poslaly zpátky s oznámením, že pokud by si přál pokračovat, může svoji chybu napravit. Nešetřil tak jenom díky tomuhle administrativnímu úkonu nepřišel o miliardu.
Nyní zdůrazňuje, že k podobnému problému by nemuselo dojít, pokud by už tehdy v EU platila pravidla, která by fragmentovaný trh sedmadvaceti zemí víc sjednotila. To se aktuálně na evropské úrovni řeší v rámci tzv. 28. režimu neboli EU Inc. O co jde?
- O jednotný soubor pravidel pro fungování firem. Evropská komise ho představila v březnu s cílem snížit fragmentaci podnikatelského prostředí. Aktuálně totiž napříč EU platí sedmadvacet vnitrostátních právních systémů a více než šedesát různých právních forem společností.
- V návrhu je devět hlavních oblastí včetně rychlosti zakládání firmy, možnosti rychleji a jednodušeji podnikání ukončit, zlepšení podmínek pro zatraktivnění investic nebo prostředky pro zlepšení náboru talentů včetně vytvoření programů zaměstnaneckých akcií (ESOP).
Samotná iniciativa EU Inc., která po podobných změnách volá roky, koncem května zveřejnila update o tom, jak se legislativní proces dále vyvíjí.
- „Ve spolupráci s mezinárodními advokátními kancelářemi a právními experty jsme návrh Komise podrobně prošli. Nejedná se o 28. režim, za který jsme se zasazovali. Nejde o jeden plně harmonizovaný jednotný standard pro startupy. Nejde o centralizované právo společností EU ani o soudní systém.“
- „Funguje spíše jako doplněk ke stávajícímu právnímu systému každé země. Jedná se o odlišný přístup od našeho původního návrhu.“
- „Ale pokud bude správně implementován, může dosáhnout stejného cíle: vytvořit celoevropský standard.“
EU Inc. zároveň zdůrazňuje, že existují lobbistické skupiny, které prosazují, aby navrhované změny nebyly schváleny v režimu, který skutečně startupům pomůže – což povede k tomu, že 28. režim si každá země implementuje samostatně a vznikne 27 různých 28. režimů.
- „Startupový ekosystém se musí před 16. červencem pořádně ozvat,“ vyzývá EU Inc.
- Tehdy má návrh projít z Evropské komise do Evropského parlamentu.
„Kdybychom tenkrát měli EU Inc. a dostatečně velká masa founderů a zakladatelů by ho v Evropě používala, tak by mě američtí investoři asi nedotlačili do toho, abych měnil jurisdikci a dělal Delaware flip,“ dodává Nešetřil, jenž aktuálně působí jako prorektor ČVUT.
To nejdůležitější z května
📰 Vzestup a pád Přemka R. Co se doopravdy odehrálo v kauze Presto Ventures, která vyvrcholila zásahem policie, píšou Hospodářské noviny v příběhu jednoho z největších českých startupových fondů, jenž se ale změnil v osobní i byznysovou apokalypsu.
👏 Tři doktorandi ČVUT vsadili na AI dávno předtím, než to bylo cool. Po deseti letech hlásí Tomáš Gogár, Petr Baudiš a Tomáš Tunys povedený exit startupu Rossum, který podle odhadu dosáhl řádu miliard korun.
💸 Víme, za kolik se prodala cyklo aplikace Rouvy a suma odpovídá tomu, že firma pochází z pohádkového města. Společnost, která vyvíjí platformu pro milovníky kol, koupila americká společnost Zwift. Šlo o rekordní deal, který se počítal v miliardách.
🔎 Umělá inteligence dělá chyby a autisté je dokážou najít. Z jejich jinakosti dělá Irena Zatloukalová ve svém startupu Diversight přednost. „I nejpokročilejší vývojářské týmy musí manuálně odstraňovat duplicity a řešit případy, kde automatizace selhává,“ říká.
💡 Do rodinné firmy nechtěl, poté mu krachly dva startupy. Nakonec Ondřej Jelínek prorazil se svou designérskou agenturou, v níž pracuje i pro klienty z USA. A teď rozbíhá vlastní venture, v němž bude podporovat další startupy.
🇨🇿 Několik květnových zpráv o českém startupovém prostředí, které si částečně odporují:
- Podpora startupů v České republice je třetí nejhorší v Evropě. Loni pomohla digitalizace státní správy, je to ale málo.
- Česko dobrovolně přichází o dvě miliardy korun ročně. Více než polovina startupů totiž nedosáhne na financování pro další růst.
- Česko je nejlépe hodnoceným startupovým ekosystémem střední Evropy. Globálně ho předhání rychlejší konkurence.
Květnové dealy českých zakladatelů
Startup (obor): suma | kolo | investoři
Rossum (AI): odhadované miliardy | exit | Coupa
Rouvy (cykloaplikace): odhadované miliardy | exit | Zwift
Exaforce (AI): 125 milionů dolarů (2,6 miliardy korun) | Series B | Khosla Ventures a Mayfield
Rohlík/Veloq (potraviny): 30 milionů eur (730 milionů korun) | nespecifikované | Evropská investiční banka
FaceUp (whistleblowing): 5 milionů dolarů (105 milionů korun) | Series A | Fil Rouge Capital, JIC Ventures, Venture to Future Fund, Gi21 Capital, Jiří Hlavenka, Tilia Impact Ventures, Reflex Capital, Petr Janošík
Webout (marketing): 1,65 milionu eur (40 milionů korun) | seed | Seed Starter, Energy Venture Pals, JIC Ventures
Lightly technologies (hardware): 1,5 milionu dolarů (31 milionů korun) | nespecifikované | JSK Investments, Tomáš Krátký
Vše o startupových investicích
- Co se aktuálně děje? Všechno důležité dění přehledně jednou měsíčně ve startupovém newsletteru.
- Kdo již investici získal? Všechny investice posledních let najdete v databázi (CC+).
- Co se děje na trhu? Hlubší vhled a analýzy dat za uplynulý rok přináší projekt Startupové Česko.
- A kdo vůbec investuje? Více než stovka zástupců investorů a fondů v komplexní databázi (CC+).
Zahraniční květnové dealy českých VC
Čeští investoři: startup (obor) | země | suma
Kaya VC: Viktor (AI) | Polsko, Německo | 75 milionů dolarů (přes 1,5 miliardy korun)
N1 Ventures: Flick (filmy) | USA | 5 milionů dolarů (125 milionů korun)
Look AI Ventures: Checkstep (bezpečnost) | Velká Británie | 3 miliony liber (84 milionů korun)
Purple Ventures: Fether Labs (chytrý náramek) | Velká Británie | 11 milionů korun
Tech Horizons: NVD (drony) | Kanada | nespecifikovaná
Díky za pozornost! Pokud se vám tento newsletter líbil, sdílejte jej se svými přáteli. Pokud se vám nelíbil, pošlete ho svým nepřátelům. K odběru se můžete přihlásit zde.