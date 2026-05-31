Architektura

Striktní minimalismus a absolutní absence barev. Takhle vypadá „flat white“ byt pro čtyřčlennou rodinu

Interiér bytu na pražské Klamovce drží pohromadě hlavně bílé a šedé tóny, jednoduché tvary a minimum věcí na očích.

Filip Magalhães

Foto: Jan Pernekr

Pro čtyřčlennou rodinu navrhlo pražské architektonické studio Edit! byt jako čistý, střídmý prostor bez barev a zbytečných ozdob. Výsledek stojí na principu, že se jejich domov má stát klidným zázemím v rušném městě.

„Naším úkolem bylo najít rovnováhu mezi tímto asketickým nárokem a potřebami běžného provozu domácnosti. Místo dekoru jsme se proto soustředili na proporce, dispozici a práci s denním světlem,“ říkají autoři návrhu. Interiér drží pohromadě hlavně bílé a šedé tóny, jednoduché tvary a minimum věcí na očích.

Nejdůležitějším místem bytu je obývací pokoj, který se přes velké prosklení otevírá na terasu se zelení. V létě se dá stěna úplně otevřít, takže se obytná plocha rozšíří i ven. Byt na pražské Klamovce o 130 metrech čtverečních tak podle architektů působí vzdušněji a propojeněji.

V hůře prosvětlených částech bytu pak pomáhá příčka z profilitu. Odděluje technické zázemí od obytné části, zároveň ale propouští denní svit dál do interiéru. Soukromí zůstává zachované, prostor přitom nepůsobí uzavřeně.

Klíčovou roli hrají i vestavěné úložné systémy, které splývají se stěnami a schovávají běžný provoz domácnosti. „Důsledným využitím vestavěných systémů jsme eliminovali vizuální šum, který v běžných domácnostech vytváří drobné předměty a neukotvený nábytek,“ doplňují architekti. Jedinou výjimkou jsou dětské pokoje, kde strohou paletu doplňují tlumené barvy a nábytek navržený na míru.

