Adam Radcliffe a bývalý šéf divize Microsoftu na jednom pódiu. Pražská konference řeší AI i důvěru
Konference pražské University of New York letos bude o tom, proč jsme v době největšího propojení čím dál víc odpojení. Od úřadů, od značek i od sebe.
Před pár lety se na tech konferencích řešilo, jestli umělá inteligence vůbec funguje. Dnes už je tato otázka pasé. AI je v bankách, na úřadech a potkáte se s ní i na zákaznických linkách. Debata se i proto posunula jinam, už nejde jen o to, jestli AI funguje, ale o to, komu slouží, jak ji lidé vnímají a jestli jim skutečně pomáhá. Téma konference TEDxUNYP je Currents of Connection, tedy neviditelné síly, jež určují, jakým způsobem se lidé spojují navzájem, s technologiemi i se systémy, které ovlivňují jejich každodenní život. Letošní ročník proběhne 7. března v Pražském kongresovém centru, kde vystoupí 15 mezinárodních a lokálních řečníků. Vstupenky jsou k zakoupení v síti GoOut.
Jedním z velkých jmen letošního ročníku je Adam Radcliffe, britský dobrodruh, který drží Guinnessův světový rekord. Prošel odlehlými džunglemi, žil s lovecko-sběračskými komunitami a převesloval 3 500 mil přes severní Atlantik. Nejde o dobrodruha, který sbírá rekordy pro rekordy, Radcliffe dlouhodobě zkoumá, co se s člověkem děje v extrémní izolaci, jak funguje propojení s přírodou i se sebou samými.
Z úplně jiného prostředí, a to nejen zeměpisně, sem zavítá i Stephen Oommen, bývalý výkonný ředitel divize v Microsoftu a Accenture, který se zaměřuje na to, jak důvěra a osobní vztahy rozhodují o tom, co v práci skutečně funguje a co ne.
Přednášky přitom nebudou jen o technologiích. Zazní příběhy o vedení lidí, z psychologie, vzdělávání i veřejného života. Bude se řešit, jak jazyk formuje pocit sounáležitosti, proč vyhoření přestává být individuální problém nebo co vzdělávání znamená pro budoucnost demokracie. „Žijeme ve světě, který je víc propojený než kdy dřív. Přesto se spoustě lidí zdá, že jsou víc sami. Currents of Connection je pozvání zpomalit a podívat se, co spojení ve skutečnosti znamená, co nás přitahuje k sobě a co nás od sebe vzdaluje,“ říká Amit Grinvald, hlavní organizátor TEDxUNYP.
Z domácí scény vystoupí Tereza Hrbková provozní ředitelka a spoluzakladatelka startupu Citymind, jehož systémy dnes používají Praha 6 nebo O2 arena. Nebude mluvit o tom, co software umí, ale o tom, co se změní, když ho úřad nasadí. „AI poprvé umožňuje naslouchat lidem ve velkém měřítku. Ale tím vzniká volba — může přes transparentnost a rychlou reakci obnovit důvěru, nebo potichu zvětšit odstup,“ říká Hrbková.
TEDxUNYP 2026
- Kdy: 7. března 2026, 9:00–19:00
- Kde: Pražské kongresové centrum
- Program: 3 přednáškové bloky, 15 mezinárodních a českých řečníků, networking a afterparty od 19:00 hod.
- Vstupenky: GoOut
- Vybraní řečníci: Adam Radcliffe, Stephen Oommen, Tereza Hrbková, Ivana Šedivá, Filip Košťálek, Neha Chatwani, Karol Suchánek, Umit Iyi, Cristina Muntean
Odbornice na generativní umělou inteligenci Anna Bohonek z Fameplay, AI produkční firmy oceněné Emmy, která vyrostla z Mall TV a pracuje s klienty jako L’Oréal nebo Raiffeisen Bank, se zaměří na něco zdánlivě vedlejšího: hlas. „O důvěryhodnosti hlasu se rozhodujeme v milisekundách. Jak AI hlasoví agenti přibývají, firmy riskují, že vytvoří systémy technicky funkční, ale pro zákazníky k nerozeznání,“ říká Bohonek.
Dan Wood, spoluzakladatel inovační komunity Inso, která vznikla v roce 2025 a staví na přímé spolupráci týmů místo klasických firemních školení, přinese asi nejpraktičtější pohled celé konference. „Většina nápadů neselhává proto, že jsou špatné. Selhávají, protože prostředí kolem nich není nastavené na to, aby se věci dotáhly,“ říká Wood.
Ivana Šedivá, která prošla jako marketingová ředitelka firmami Johnson & Johnson, Tesco i McDonald’s a dnes působí jako členka správní rady a mentorka v Google for Startups, se zaměří na něco, co v boardroomech bývá přehlíženo: jak zvídavost a ochota klást nepříjemné otázky podmiňují kvalitu firemních rozhodnutí.
TEDxUNYP je pražská odnož globální platformy TED, známé především svými krátkými přednáškami, které sledují miliony lidí po celém světě. Místní TEDx akce si organizují nezávislé týmy samy, v Praze za tím stojí University of New York a organizátor Amit Grinvald. Letošní ročník je už devátý, za tu dobu vystoupilo na akci přes sto řečníků. Mluvili tu známí lidé z byznysu, akademické sféry, sportu i umění. Předchozí ročníky přivezly do Prahy experty na NFT, bývalé olympioniky i lidi, kteří v zákulisí formují velké technologické projekty.