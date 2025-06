Afričtí kung-fu nacisté a bába pod kořenem na Smíchově. Ujetý festival láká na špatné filmy a dobré rumy

Uložit 0

Uvidíte tady ty nejhorší filmy, co kdy byly natočeny. A budete se u toho královsky bavit. Ve čtvrtek 5. června v Praze startuje filmový Festival Naruby, přehlídka špatných snímků, ke kterým si dáte dobré rumy. Anebo se zaklíníte pod legendární kořen, který uvěznil paní Zdenu…

V programu najdete The Room, nejspíš tu nejtragičtější ukázku kinematografie posledních padesáti (spíš víc) let. Jedno z vůbec prvních světových promítání tu bude mít novinka Afričtí kung-fu nacisté 2, jejíž tvůrce dokonce na festivalu vystoupí. A pokud dáváte přednost domácí produkci pochybné kvality, těšte se na premiéru snímku Kořenový vězeň. Ano, to je ten film o bábě pod kořenem z jisté slavné reportáže.

Tohle všechno – a spoustu mnohem horších filmů – slibuje béčkový Festival Naruby, který od čtvrtka do soboty proběhne v areálu Gabriel Loci na pražském Smíchově. „Když se řekne béčkový film, tak to neznamená, že vás nedokáže pobavit. U nízkorozpočtových snímků spíš naopak převládá nadšení a kreativita, které vám vykouzlí úsměv na tváři,“ říká pro CzechCrunch pořadatel akce David Paškevič.

Zkontaktoval jsem pár filmařů z Ghany, které jsem náhodně našel na internetu, a poslal jim našetřené peníze.

Ten v Praze provozuje kultovní kino Balt, jehož koncept festival využívá. Také tam se převážně promítají filmy ze dna žebříčků ČSFD a IMDB, ke kterým Paškevič pro spravení chuti podává vybrané rumy. Festival na Smíchově nebude výjimkou, na návštěvníky čekají zásobené bary i doprovodná vystoupení. Třeba burleska, filmové kvízy nebo možnost namalovat si figurky Jiřího Káry a báby pod kořenem. Na odvážné zase čeká replika kořenu, pod nímž byla paní Zdena uvězněna.

Největším tahounem festivalu jsou ale samozřejmě filmy. „Za mě jsou jedny z nejlepších Afričtí kung-fu nacisté a také Velocipastor,“ prozrazuje své preference Paškevič. Prvně jmenovaný je německo-ghansko-japonská koprodukce, kde nechybí Adolf Hitler a bojová umění. Druhý film je zase o duchovním, který se mění v krvelačného dinosaura.

Kromě hranic dobrého vkusu ale festival Naruby letos dokonce přesahuje i hranice skutečné. Do Prahy dorazí představit pokračování svého díla tvůrce Afrických kung-fu nacistů Sebastian Stein. „Byl to nápad z kocoviny. Chodívám na procházky, abych se jí zbavil, a při tom dostávám nejdivnější nápady. Zrovna jsem viděl dokument o druhé světové válce a ve stejné době na mě na YouTube vyskočila nějaká videa bojových umění z Afriky,“ popisuje zrod neobvyklého námětu.

A protože v té době procházel těžkým osobním obdobím, rozhodl se hlavu jinými myšlenkami zaměstnat naplno. „Takže jsem poprvé v životě sedl k tvorbě scénáře a za tři dny ho napsal,“ říká Stein. Tím to všechno ale jen začalo. „Zkontaktoval jsem pár filmařů z Ghany, které jsem náhodně našel na internetu, s jedněmi jsem se dohodl a poslal jim našetřené peníze. Napadlo mě, že to asi není ten nejlepší tah, ale dopadlo to skvěle,“ přidává historku, z níž všichni školitelé IT bezpečnosti musí omdlévat.

Pokud se chcete hodně trápit, tak pro vás bude jasná volba Zabijácký kočárek.

„Jeden z nich byl v té době dokonce bez domova, mohl peníze sbalit a zmizet – a já bych s tím nic neudělal,“ přidává ještě pikantní dodatek o zrodu Kung-fu nacistů. Z béčkového filmu se stal kultovní hit, oblibu si vybudoval dokonce až v Japonsku. Pod tlakem fanoušků se Stein rozhodl vytvořit pokračování, kterému k nasbírání peněz přes crowdfunding stačila hodina.

„Se spoustou alkoholu jsem se pak zavřel do pokoje v Japonsku a neustále psal a přepisoval. V jedné z prvních verzí se Hitler vylíhl z Himmlerova vajíčka,“ popisuje. Jak to bude ve finálním filmu? To se dozvíte na festivalu, kde se druhý díl ukáže jen pár dní po evropské premiéře v Německu.

Afričtí kung-fu nacisté každopádně patří mezi ta výrazně povedenější béčka, ale kdo je správný filmový masochista, má se na festivalu prý také na co těšit. „Pokud se chcete hodně trápit, tak pro vás bude jasná volba Zabijácký kočárek,“ láká (či odrazuje?) pořadatel Paškevič.

Celkem je v programu festivalu Naruby osmadvacet béček. Což je mimochodem výrazně vyšší číslo, než v jakém počtu lidí tahle akce vzniká. „Organizaci dělám převážně sám, přípravy areálu Gabriel Loci zvládneme v pár lidech. A na festivalu jako takovém vypomůže asi tucet brigádníků,“ říká Paškevič.

Složitá podle něj však není ani tak proměna prostor bývalého kláštera jako spíš vůbec zajištění béčkové zábavy. Organizačně i finančně. „Loni jsme skončili ve ztrátě, letos věřím, že to bude lepší. Ono totiž časově i peněžně náročné je filmy nejen sehnat, ale také pro ně zajistit české titulky,“ vysvětluje Paškevič.

Snímky jako Žraločí metalista nebo Vražedný lenochod se totiž do běžné distribuce v českých televizích nebo kinech tak úplně nedostávají. Pro tenhle zážitek musíte na Festival Naruby. A když se budete na snímek Kořenový vězeň dívat pozorně, uvidíte, že k jeho vzniku přispěl i CzechCrunch.