Proč tak moc padají valuace technologických startupů? Stojí za tím poměrně jednoduchý důvod
Hodnota technologických firem padá kvůli několika faktorům, ovšem všechny ukazují směrem k umělé inteligenci. Jak zamíchala kartami?
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V posledních týdnech se dokola objevují podobné zprávy: měli hodnotu 11 miliard dolarů a prodali se za desetinu, měli hodnotu přes 170 miliard korun a jejich zaměstnanecké akcie jsou teď skoro bezcenné nebo jejich valuace dosahovala 365 miliard a prodali se za 28 miliard. Nejde o výjimky, ale dlouhodobý trend, který postihuje řadu technologických a softwarových firem. Co se to tedy děje?
Vysvětlení je poměrně „jednoduché“. Už před časem to popsal Josef Starýchfojtů, technologický šéf startupu Mews, který v posledních letech akvíroval přes čtrnáct firem: když si kupujete podnik, získáte v podstatě tři hlavní věci – tým, zákazníky a produkt, respektive technologie.
Rapidní nástup umělé inteligence do značné míry s těmito kartami zamíchal. Kvůli velkým propouštěním se na trhu práce objevil kvalitní a do té doby nedostatkový talent. A vedle toho zmizela výhoda mít armádu developerů, kteří díky samotné tvorbě kódu dokázali udržovat náskok před konkurencí.
„Pamatuji si časy, kdy jsme byli zainvestovaní v Twistu a Revolut měl v té době stovky developerů. Říkali jsme si, že je těžké konkurovat někomu, kdo má armádu developerů, zatímco my jich máme dvacet. Dnes na postavení skvělých věcí stačí mnohem méně lidské síly. Samozřejmě je k tomu potřeba výpočetní výkon, ale jeho cena stále klesá,“ říká v rozhovoru Tomáš Pačinda, partner venture kapitálového fondu Kaya VC.
- Zajímavostí je, že nejlepší firmy už se dostávají k půl milionu až milionu dolarů tržeb na zaměstnance, byť to podle Pačindy nejde aplikovat na všechny firmy.
Investoři startupům, zejména v raných stádiích, často posílali peníze právě na vývoj, respektive na to, aby si mohly dovolit zaplatit vývojáře. Důležitá přitom byla rychlost – když máte lepší produkt než konkurence, oslovíte více zákazníků, máte vyšší příjmy, a tím pádem investorům dokážete vrátit větší násobky. Dnes už je schopnost vyrábět software extrémně jednoduchá a všechno se dá kopírovat. Což se také děje u značného množství nástrojů, za které byly firmy zvyklé dalším firmám platit. A tak své zákazníky ztrácejí.
Takže zatímco obecně se firmy kupují kvůli týmu, zákazníkům a produktu, kombinace těchto tří faktorů už často investorům a kupujícím nemusí stačit na to, aby valuace dosahovala závratných výšin.
Co je tedy důležité? To jsme rozebrali už v dřívějším vydání newsletteru Startup, ale zobecnit se to dá jedním slovem: distribuce.
A pokud náhodou plánujete v nejbližší době prodávat svoji firmu, inspirovat se můžete u podnikatele a investora Vladana Hejnici. Vypsal sedm bodů, jak nově oceňovat firmy, a sadu parametrů, podle nichž kouká na to, zda je firma perspektivní, či nikoli.
To nejdůležitější ze září
👏 Tohle český byznys nepamatuje. Zdeněk Cendra přibral hvězdné investory do CDN77, jde o desítky miliard. Firma za posledních 10 let zvedla své tržby 40x, její aktuální valuace se pohybuje kolem dvou miliard dolarů, tedy přes 40 miliard korun.
🚀 Češka pomáhá švédské raketě Lovable pečovat o lidi, za rok svůj tým zvětšili z 20 na 300 členů. „Je to šílené a hodně intenzivní. Ambice je absurdně vysoká, věci se mění velmi rychle a není to prostředí pro každého,“ popisuje Tereza Macháčková.
- Lovable zároveň odkoupilo startup Sutro Slováka Tomáše Halgaše. Ten už přitom svůj dřívější projekt prodal Twitteru.
🔥 Za rok vyrostli z nuly na 100 miliard korun. AI jízdu hned v začátcích podpořili také Češi, respektive zdejší fond United Founders. Už loni investovali do startupu Wonderful, který teď za půl roku více než zdvojnásobil svou valuaci.
💰 Vláda posílá 700 milionů do nového druhu fondu, zaměří se i na AI. Fond IP Lab Ventures Fund cílí na celkovou částku 1,2 miliardy korun a pomáhá technologiím z univerzit prosadit se v byznysovém světě. Řídí ho bývalý šéf Dáme jídlo.
📈 Výkon českých penzijních fondů je hanba. Musí jít i do startupů, říkají investoři z fondu Orbit Capital. Vysvětlují, proč si přejí, aby měly české penzijní fondy větší odvahu, a ukazují, co to může přinést.
🇨🇿 I z Česka jde řídit globální firmu. Kapitál není to hlavní, píše Alex Ilyash, ředitel a zakladatel startupu Choice. Dříve byl podle něj cílem českých startupů rychlý prodej investorovi, dnes ale vznikají firmy, které chtějí vyrůst v globální hráče. „Exit má být důsledkem úspěchu, nikoli strategií,“ popisuje v komentáři.
🇪🇺 100 dní, které rozhodnou. Čupr, Hammer a spol. tlačí na evropské politiky, aby nezkazili projekt EU Inc. Inovativním firmám v Evropě má umožnit jednodušší přeshraniční rozvoj, klíčové jsou digitální registrace firmy do 48 hodin za méně než 100 eur či jednodušší zdanění zaměstnaneckých akcií.
Kam se přihlásit
Akcelerátor Ment2Grow s „no BS“ přístupem otevírá již podeváté brány pro nejlepších patnáct B2B startupů. Šestiměsíčním programem prošlo již přes 100 alumni startupů a komunita zkušených founders stále roste. Přihlášky jsou otevřené do 25. října.
Akcelerátor spadající pod ČZU Point One má otevřený nový nábor projektů, a to pro kohokoliv, nejen studenty či absolventy univerzity, zaměřuje se ale na projekty a nápady, které mají blízko k jejím oborům. Nábor trvá do 25. října.
Zářijové dealy českých zakladatelů
Startup (obor): suma | kolo | investoři
StudyFi (vzdělávání): 300 tisíc eur (7,3 milionu korun) | nespecifikované | Budeto, Ondřej Kania
Vše o startupových investicích
- Co se aktuálně děje? Všechno důležité dění přehledně jednou měsíčně ve startupovém newsletteru.
- Kdo již investici získal? Všechny investice posledních let najdete v databázi (CC+).
- Co se děje na trhu? Hlubší vhled a analýzy dat za uplynulý rok přináší projekt Startupové Česko.
- A kdo vůbec investuje? Více než stovka zástupců investorů a fondů v komplexní databázi (CC+).
Zahraniční zářijové dealy českých VC
Čeští investoři: startup (obor) | země | suma
Credo Ventures: F13 (grafika) | Velká Británie | 5 milionů dolarů (108 milionů korun)
Jet Venture oznámil hned čtyři nové investice: švédský GigaScan, berlínská Phantasma Labs a americké startupy Hermetiq a AppNava od něj dohromady dostaly přes 150 milionů korun.
JSK Investments: Andromeda Surgical (zdravotnictví) | USA | desítky milionů korun
Soulmates Ventures, Purple Ventures: Rightcharge (elektromobilita) | Velká Británie | 14 milionů korun
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