Akciové trhy za jeden den smazaly téměř všechny válečné ztráty. Skočily znovu Trumpovi na špek?
Primoco staví megafabriku na drony, trhy přehnaně slaví křehké příměří s Íránem a Karel Komárek zachraňuje americkou účast na America's Cupu.
Vítejte u nového vydání investičního newsletteru Money Maker Recap. Trhy tento týden vyskočily v euforii po pozastavení bojů na Blízkém východě, reakce ale byla dle mnohých přehnaná. V dnešním vydání mluvíme také o jihočeském výrobci dronů a jeho velkých plánech nebo o tom, jak Karel Komárek zachraňuje americkou čest. Bavte se a děkujeme, že nás odebíráte.
☝️ Vítěz týdne
Zatímco o předních českých zbrojovkách CSG a Coltu CZ se v kontextu evropského obranného supercyklu mluví neustále, v Písku mezitím tiše roste příběh, který si pozornost zaslouží minimálně stejně. Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV tento týden oznámil, že získal pravomocné stavební povolení na nový výrobní závod za 750 milionů korun v písecké průmyslové zóně. Výroba má najet v roce 2028 s kapacitou až 300 bezpilotních letounů ročně – trojnásobek toho, co firma zvládá dnes.
Dominantou nového areálu bude administrativní budova inspirovaná tvarem rozvírajících se křídel a výrobní hala o rozměrech 145 x 31 metrů. Na nedalekém letišti v Krašovicích, které Primoco vlastní od roku 2019, mezitím roste hangár a výcvikové centrum – obojí by mělo být hotové v první polovině letošního roku. Spolu s novým závodem tak v Písku vznikne kompletní technologicko-logistické centrum firmy, která své drony dodává na čtyři kontinenty.
Co dělá Primoco zajímavým, není jen samotná fabrika, ale celý příběh za ní. Firma Ladislava Semetkovského vstoupila na pražskou burzu jako jeden z vůbec prvních emitentů na trhu Start, postupně se přesunula na prestižnější Prime Market a loni poprvé v historii překročila miliardu korun v nových objednávkách: konkrétně 42 letounů za 44 milionů eur (1,06 miliardy korun).
Provozní marže kolem 34 procent, nulové bankovní úvěry, nulové dotace a tržní kapitalizace blížící se pěti miliardám korun. A k tomu jako první firma na světě s vojenskou certifikací NATO STANAG 4703 pro bezpilotní letoun One 150.
Negativním faktem je, že výkonnost na burze zatím není taková, jakou by investoři při takových firemních výsledcích chtěli vidět. Za poslední rok jsou sice akcie nahoře o necelých 13 procent, ale letos zatím ztrácejí skoro 17 procent.
Semetkovský to komentoval s typickou střízlivostí: splnil se desetiletý cíl a na konci musíte mít pozitivní hospodářský výsledek. Právě kombinace ambice a finanční disciplíny dělá z Primoca vzácný příklad firmy, která na obranném boomu vydělává, aniž by se musela zadlužit nebo žádat stát o peníze. V době, kdy se na pražské burze mluví především o problémech malých emitentů, je Primoco připomínkou, že to jde i jinak.
👎 Poražený týdne
Proč jsou akciové trhy prohrou týdne, když se vrátily na předválečné úrovně? Protože skočily Donaldu Trumpovi na špek. Dow Jones je nahoře o tři procenta, Nasdaq o tři a půl, ropa šla dolů o dvacet dolarů za barel, aerolinky jsou v dvojciferných plusech.
Ve středu, devadesát minut před tím, než Trump hodlal podle vlastních slov „zničit celou jednu civilizaci“, přišlo dvoutýdenní příměří s Íránem – a trhy zareagovaly, jako by právě někdo podepsal světový mír. Jenže nikdo nic takového nepodepsal. A právě proto stojí za to se na tu euforii podívat střízlivěji.
Ropa WTI sice spadla z úterních 117 na zhruba 93 dolarů, ale to je pořád o více než 40 procent výš než před začátkem konfliktu koncem února. Hormuzský průliv, kudy proplouvá pětina světové spotřeby ropy, zůstává de facto pod kontrolou Teheránu – Írán si účtuje dva miliony dolarů za průjezd tankeru a platí se v čínských jüanech, což samo o sobě říká o geopolitických poměrech víc než jakýkoliv diplomatický briefing.
Íránský ministr zahraničí sice přislíbil „bezpečný průjezd v koordinaci s ozbrojenými silami“, ale ve stejný den íránský parlament obvinil Washington z porušení příměří a státní televize celou věc nazvala dočasným zastavením obranných operací – ne koncem války.
Analytik Ed Yardeni z Yardeni Research sice snížil pravděpodobnost americké recese z 35 na 20 procent, ale sám dodal, že dvoutýdenní pauza není řešení. Matt Gertken z BCA Research to pro CNBC řekl ještě přímočařeji – boje se podle něj letos znovu rozhoří, možná ještě tento měsíc.
A zápisy z březnového zasedání Fedu, zveřejněné tentýž den, ukázaly rostoucí ochotu zvyšovat sazby kvůli inflačnímu šoku z ropy. I kdyby příměří vydrželo, jeho ekonomické následky už žijí vlastním životem. Středeční akciová rally tak paradoxně patří do prohry týdne. Trhy se zkrátka potřebovaly a chtěly nadechnout. Dle mého ale vidí svět v lepší kondici, než doopravdy je.
💵 Téma týdne
Jak Karel Komárek zachraňuje americkou čest
Když Karel Komárek před několika dny zazvonil zvoncem na athénské burze a s Allwynem vytvořil druhého největšího veřejně obchodovaného loterijního hráče na světě s valuací přes 11 miliard eur (270 miliard korun), mohl si odškrtnout životní milník. Příběh, který začal v roce 2013 nákupem podílu v řeckém OPAPu uprostřed dluhové krize, kdy se mu investoři v Londýně i New Yorku otevřeně smáli, vyústil v globální impérium s tržbami 8,9 miliardy eur a provozním ziskem 1,3 miliardy eur. Jenže kdo Komárka zná, ví, že Athény nejsou konečná.
Duální listing v Londýně nebo New Yorku visí ve vzduchu. Šéf Allwynu Robert Chvátal už naznačil, že Londýn dává smysl, londýnská burza, jak upozornily Seznam Zprávy, sama jezdí do Prahy přesvědčovat české firmy k listingu a americká varianta je po loňské akvizici PrizePicks za 1,6 miliardy dolarů (34 miliard korun) stejně reálná. Otázka nezní kam, ale kdy.
A mezitím Komárek dělá něco, co na první pohled s burzou nesouvisí, ale souvisí úplně se vším, co je pro jeho byznys klíčové. KKCG prostřednictvím Allwynu sponzoruje McLaren ve Formuli 1. Allwyn také finančně podpořil washingtonské Kennedy Center, což je v amerických poměrech něco jako sponzorovat Metropolitní operu – signál, který říká „jsme tu, jsme seriózní, bavte se s námi“.
A tento týden přišla třešnička. Komárek oznámil založení American Racing Challenger Team USA pro 38. ročník jachtařské soutěže America’s Cupu, jedněch z nejikoničtějších sportovních závodů na světě, které se konají nepřetržitě od roku 1851. Kdyby nebylo jeho nově založeného týmu, závod by se v roce 2027 konal vůbec poprvé bez amerického vyzývatele. Český podnikatel tak fakticky zachraňuje americkou účast v soutěži, která je pro tamní elitu asi tak symbolická jako Derby pro Brity.
Proč to dělá? Protože loterijní a sázkový byznys je tak či onak úzce propojený se sportem. Stačí se podívat na dresy anglické Premier League, kde je skoro polovina hlavních sponzorů z herního průmyslu, nebo na americké stadiony oblepené logy DraftKings a FanDuel. Sport přivádí zákazníky, legitimizuje značku a buduje vazbu, kterou žádná reklamní kampaň nenahradí. Komárek to ví a aplikuje tu samou logiku v globálním měřítku – propojuje svůj klíčový asset s prostředím, kde se pohybují přesně ti investoři a spotřebitelé, které bude při dalším listingu potřebovat.
McLaren, America’s Cup, cyklistika, v níž je aktivní v Česku, nebo Kennedy Center – to není rozmar bohatého Čecha, který si chce hrát se závodními jachtami. Je to investiční prospekt napsaný jiným, konkrétně především sportovní jazykem. A ten, kdo ho umí přečíst, ví, že Komárek právě staví značku hodnou Wall Street.
💰 Ze světa Money Makeru
Šestatřicet let v čele jedné firmy, první miliarda v zisku a na důchod ani nepomyslí. Martin Cígler, zakladatel IT kolosu Seyfor s tržbami 5,7 miliardy korun, v nejnovějším dílu podcastu Money Maker vysvětluje, proč ani tři dekády v jedné firmě stále nejsou nuda, jak důležitý je pro šéfy pravidelný „brainwashing“ a proč je jeho hlavním receptem na růst schopnost delegovat a vytahovat šikovné lidi nahoru. Inspirativní poslech nejen pro ty, kteří si myslí, že podnikání má expirační datum.