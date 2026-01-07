Analytici spolehliví jako hod mincí. Proč jsou jejich predikce přesné jen zčásti a co si z nich brát?
Investiční banky a analytici se jako každý rok předhání v akciových predikcích. Jak moc jsou ale relevantní a vyplatí se je poslouchat?
Nový investiční rok klepe na dveře a všichni investoři trnou, jak naváže na ten uplynulý. Ten byl velmi úspěšný a jak jsme psali v posledním vydání našeho investičního newsletteru Recap, bylo těžší peníze prodělat než vydělat. A jaký že věští budoucí rok analytici a světoznámé investiční banky? Podobně úspěšný, jako byl ten uplynulý. Jenže to dělají téměř vždy. Jak je to ale s investičními predikcemi v realitě?
Například legendární banka JPMorgan a jejich oddělení technologického researche publikovali svůj list akcií, které doporučují sledovat v roce 2026. List obsahuje zajímavé tipy na akcie, které nejsou mainstreamově známé a měly by především odrážet průmyslový pokrok a pokračování trendu v podobě technologií a segmentů s nimi propojených.
Takových analýz, doporučení a predikcí najdeme na začátku roku velké množství. Jak jsou ale novoroční pohledy do křišťálových koulí analytiků přesné a měl by je vůbec drobný investor brát v potaz? Prvně je nutné uvědomit si pár faktů.
Přesnou a naprosto spolehlivou predikci tržního chování a tedy potenciálně výdělečných akcií neumí udělat sebelepší analytický tým. Mají k tomu ale rozhodně blíže, nežli člověk bez softwarů, historických dat a inside informací z trhů a firem. Pokud analytici zkombinují veškeré dostupné prostředky, bavíme se o leckdy velmi přesných a především logicky opodstatněných predikčních analýzách.
Druhou proměnnou, kterou je třeba si uvědomit, je to, že jsou tyto tipy na jednotlivé akcie tak trošku vytržené z kontextu. A to především proto, že má každý investor z podstaty věci rozdílnou výchozí pozici, která hraje obrovskou roli. Každý má rozdílný rizikový apetit, investiční horizont, cíl i investiční styl. To v praxi znamená, že ač může být akcie sebevíce perspektivní a profitabilní, nemusí se nutně hodit zrovna do mého portfolia.
Když se dostaneme k samotné přesnosti takových predikcí, vypozorujeme fakt, že se analytici dělí na dva tábory – medvědy a býky. Tak hantýrka z Wall Street označuje investory sázející na růst (bullish) a investory sázející na propad (bearish). Ti, kteří trhům věští propady, to většinou dělají dlouhodobě a čekají na onen jeden propad za pár let, který z podstaty věci vždy ve větším či menším rozsahu přijde. Ti, kteří jsou nonstop bullish, zřídkakdy predikují stagnaci či propady indexů.
Nejnovější akademická studie z roku 2024 ukazuje, že analytici správně trefí směr pohybu akcie jen v 54 procentech případů, tedy jen nepatrně lépe než hod mincí. Výsledky navíc zkresluje silný optimismus. Analytici vydávají výrazně více doporučení „kupovat“ než „prodávat“ a v průměru nadhodnocují budoucí růst cen zhruba o deset procent.
Část jejich zdánlivé úspěšnosti tak plyne spíše z toho, že akcie historicky většinu času rostou, nikoliv z reálné schopnosti předvídat trh. Když se pak analytici mýlí, chyby bývají výrazné, průměrná odchylka cílové ceny dosahuje zhruba čtvrtiny hodnoty. V praxi to pak tedy znamená, že i široce citované prognózy renomovaných firem z Wall Street mají jen omezenou váhu a je rozumné je číst spíše jako náladový barometr než jako spolehlivý investiční kompas.
Pro tento rok jsou největší investiční banky nakloněné silnému růstu. To demonstrují na predikcích budoucí hodnoty nejznámějšího a nejvíce rozšířeného indexu S&P 500, kde je nejvíce při zemi Bank of America, která odhaduje „pouze“ necelé 4 procenta růstu. Naopak taková německá Deutsche Bank je odvážná a predikuje 17 procentní růst. Uvidíme na konci roku, kdo z analytiků měl nejlépe seřízenou křišťálovou kouli.