Anthropic pustil svou dosud nejsilnější AI k lidem. Její schopnosti berou dech, má ale zásadní háček
Ještě před několika měsíci ji její tvůrci považovali za příliš výkonnou na to, aby se dostala k lidem. Teď si Fable 5 může vyzkoušet každý.
Jen den poté, co Apple na své výroční konferenci WWDC představil novou generaci hlasové asistentky Siri, přišla další velká novinka na poli umělé inteligence. Společnost Anthropic představila Claude Fable 5, dosud nejvyspělejší jazykový model, jaký kdy veřejnosti zpřístupnila. A vyzkoušet si ho mohou předplatitelé služby Claude Pro, která stojí zhruba 500 korun měsíčně.
Načasování je ale poněkud zvláštní. Ještě před několika dny Anthropic varoval před riziky příliš rychlého a nekontrolovaného vývoje umělé inteligence. Některé schopnosti jeho nejnovějších systémů navíc v minulosti vyvolaly obavy bezpečnostních expertů.
Claude Fable 5 přitom opravu ani není zdaleka jen dalším vylepšením stávajícího softwaru. Podle společnosti jde o první veřejně dostupný model z nové generace nazvané Mythos. Anthropic tento pojem používá pro kategorii systémů, které mají v řadě oblastí výrazně překonávat možnosti dosavadních jazykových modelů.
Dosud firma stavěla svou nabídku na třech úrovních. Nejjednodušší jazykový model Claude Haiku sloužil pro rychlé a nenáročné úkoly, Sonnet představoval univerzálního pomocníka pro každodenní práci a Opus byl určen pro nejsložitější zadání vyžadující hlubší analýzu či pokročilé uvažování. Novinka se podle Anthropicu nachází daleko nad všemi těmito modely a otevírá tak zcela novou výkonnostní kategorii.
Přesto nejde o to absolutně nejsilnější, co má firma ve svých laboratořích k dispozici. Fable 5 je totiž fakticky výrazně omezenou verzí ještě schopnějšího modelu Claude Mythos 5. Ten mohou využívat pouze prověření partneři z oblasti kritické infrastruktury, obrany a kybernetické bezpečnosti v rámci programu Project Glasswing.
K rozhodnutí, že se Mythos 5 nemá dostat do rukou široké veřejnosti, došlo podle serveru CNBC letos v dubnu. První testovací verze totiž podle společnosti ukázala mimořádné schopnosti při vyhledávání a zneužívání softwarových zranitelností. Model zvládal samostatně procházet rozsáhlé zdrojové kódy, nacházet slabá místa a navrhovat, jak jich zneužít na úrovni, která výrazně převyšovala dosud běžně dostupné nástroje AI.
Fable 5 proto přichází s mimořádně agresivními bezpečnostními omezeními. V oblastech, jako je ofenzivní kyberbezpečnost, biologie, chemie nebo jaderná fyzika, model záměrně odmítá odpovídat a uživatele automaticky přepíná na starší a bezpečnější model Opus 4.8.
A ačkoliv Anthropic tvrdí, že více než 95 procent běžných konverzací cenzuru nepocítí, diskusní fóra jako Reddit plní příklady, kdy uživatelé narazili na bezpečnostní blokace i u zcela nevinných dotazů.
Přes všechny tyto pojistky ale Fable 5 svými schopnostmi bere dech. Během několika minut dokáže analyzovat tisíce stran dokumentů, navrhnout a naprogramovat rozsáhlou aplikaci, vytvořit detailní obchodní analýzu nebo propojit desítky různých zdrojů informací do jednoho logického výstupu. Zároveň si umí dlouhodobě držet kontext, průběžně kontrolovat vlastní práci a upravovat postup podle nově získaných poznatků. Za pomoci jediného zadání navíc zvládne vytvořit funkční a překvapivě propracovanou videohru.
Právě schopnost převzít složitý úkol od začátku do konce patří mezi nejpůsobivější ukázky nové generace modelů. Místo desítek přesných instrukcí dnes často stačí popsat cíl a Claude si sám rozplánuje jednotlivé kroky potřebné k jeho dosažení.
Zatímco zakladateli CzechCrunche Michalu Ptáčkovi stačil jediný prompt k naprogramování plně funkčního modernizovaného 3D Pac-Mana, redakce přišla s o něco krkolomnějším zadáním. Požádali jsme Claude o vytvoření 2D arkádové hry, ve které hlavní hrdina bloudí městem, sbírá ingredience na segedínský guláš a současně uniká nepřátelům, kteří mu jeho kulinářskou výpravu sabotují. Hratelný základ takové hry byl na světě během zhruba pěti minut.
Zvládá hlídat kod i pomáhá s vývojem léků
Že si Claude s kódováním nadmíru rozumí ukazují i testy. Na platformě SWE-Bench Pro, která měří schopnost samostatně opravovat reálné chyby v softwaru, dosáhl Fable 5 skóre 80,3 procenta, zatímco dosavadní špička se pohybovala pod hranicí sedmdesáti procent. To je i na dnešní rychlou dobu skutečně výrazný skok.
Posun už potvrzují i první firmy. Třeba platební platforma Stripe uvádí, že model dokázal zkrátit měsíce inženýrské práce na pouhé dny a přenos rozsáhlé části kódové základny zvládl během jediného dne. Model navíc nevyniká pouze v programování. Vědci podle Anthropicu údajně pozorují až desetinásobné zrychlení některých fází vývoje nových léčiv. Systém totiž dokáže samostatně navrhovat místa vazby na proteiny, vyhodnocovat výsledky a učit se z vlastních chyb bez průběžného lidského vedení.
Ale co běžný uživatel? Právě tady se ukazuje, že Fable 5 není úplně pro každého. Anthropic ho navrhl především pro práci s obřími objemy informací. Dokáže najednou pracovat s kontextem o velikosti až jednoho milionu tokenů, což odpovídá asi osmi stům stran textu. V praxi tak najde využití při analýze rozsáhlých smluv, technické dokumentace nebo velkých částí zdrojového kódu. Pokud však potřebujete jen vysvětlit pojem, přepsat e-mail nebo shrnout článek, rozdíl oproti výrazně levnějším modelům pravděpodobně vůbec nepoznáte.
Tomu odpovídá i cena. Fable 5 patří mezi nejdražší veřejně dostupné modely na trhu. Za zpracování přibližně milionu tokenů, tedy například celé knihy nebo rozsáhlé sady dokumentů, zaplatí uživatel deset dolarů (asi 209 korun), zatímco vygenerování stejného objemu textu vyjde na padesát dolarů (zhruba tisíc korun). Ačkoli je dnes součástí tarifů Pro, Max, Team a Enterprise, od 23. června 2026 přejde na systém placených kreditů podle skutečné spotřeby.
Firmy navíc musí počítat s tím, že model z bezpečnostních důvodů uchovává všechny vstupy a výstupy po dobu třiceti dnů, takže jej nelze používat v režimu nulového uchovávání dat. A třeba Microsoft proto den po spuštění Fable 5 doporučil svým zaměstnancům, aby se modelu pro pracovní účely vyhýbali, právě kvůli riziku, že firemní proprietární informace by měsíc ležely na serverech Anthropicu, líčí web Crypto briefing.