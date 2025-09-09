Apple představil svůj nejtenčí telefon vůbec. Jeho iPhone Air je titanový a lehký, zaujmou i modely Pro
Apple ukázal nová zařízení a nejvíce pozornosti si získává ultratenká novinka iPhone Air. Zaujmou ale i ostatní jako modely Pro s novým designem.
Už je to několik let od momentu, kdy Apple představil skutečně zajímavý iPhone. Jistě, procesory jsou výrazně výkonnější, kamery lepší a displeje jasnější, než byly o pár generací zpátky, ale něco nového, na co u telefonů z Cupertina nejsme zvyklí, se naposledy objevilo snad už před pěti lety u prvního iPhonu s přídomkem Pro. Teď přichází nový přídomek a s ním po dlouhé době zařízení, o kterém se bude mluvit. Ultratenký iPhone Air.
Pro ty, co zprávy ze světa Applu sledují, to díky četným únikům informací není žádné překvapení. Pro ostatní jde ale o relativně neotřelý koncept telefonu, který se u jiných výrobců objevil zatím spíš jako vedlejší produkt. U Applu Air nahrazuje dosavadní, nepříliš populární řadu Plus (tedy základní iPhone s větším displejem). Vlastností, která novinku definuje, je přitom tenká konstrukce – s 5,5 mm jde o nejtenčí iPhone v historii, dosud jím byl iPhone 6 s 6,9 mm. Loňské modely začínaly na 7,8 mm.
Aby Apple předešel problémům s ohýbáním, jaké měly modely 6, konstrukce iPhonu Air kombinuje hliník s titanem, přičemž si zachovává lehkost. Zařízení váží 165 gramů, zatímco loňský 16 Plus měl 199 gramů. Oba přitom mají téměř stejnou plochu displeje – starší zařízení nabídlo úhlopříčku 6,7 palce, nové má 6,5 palce. Celkově ovšem Air zobrazí doslova dvakrát tolik – po vzoru modelů Pro totiž dostal technologii ProMotion, která standardní obnovovací frekvenci (zjednodušeně to, kolik snímků za vteřinu zařízení ukáže) 60Hz inteligentně navýší až na 120 Hz, nebo naopak sníží až na 1 Hz, aby ušetřila baterii.
Aby s ní zařízení pracovalo co nejúsporněji, dostal Air nový procesor A19 Pro – stejný, jako je v iPhonech 17 Pro (viz níže). Ten má pochopitelně vyšší výkon než kterýkoliv předchozí mobilní čip Applu, ale především je úspornější. Navíc se ho technologům podařilo vměstnat do modulu s kamerou, aby ve zbytku těla zařízení bylo co nejvíce místa pro baterii. Vzhledem k tenkému profilu telefonu lze nicméně stále očekávat, že bude mít menší výdrž než ostatní modely.
Apple se přesto snažil, aby si iPhone Air vedl co nejlépe. Na prezentaci zazněly odkazy k několika softwarovým optimalizacím, které mají například automaticky upravit využití energie, jakmile se telefon vybije pod určitou hladinu.
iPhone Air je nová střední řada telefonů Applu, a tomu odpovídají i ceny. Začínají na 29 990 korunách za úložiště 256 GB a pokračují na 35 990 korun za 512 GB a 41 990 korun za 1 TB. Předobjednávky začínají 12. září ve 14 hodin, prodej se spustí 19. září.
iPhone 17
iPhone 17 se vrací zpět ke spíše iterativním vylepšením, ve většině ohledů ale jde o poměrně výrazný posun. Přes některé spekulace zůstává design téměř stejný jako loni, na přední stranu se ovšem vešel větší displej s úhlopříčkou 6,3 palce oproti 6,1 palce u loňského modelu. Nové zařízení tak má stejně tenký rámeček jako iPhone 16 Pro. A tím podobnosti s předchozími modely Pro nekončí.
Základní telefon konečně dostal výše zmíněnou technologii ProMotion, jejíž absenci u poměrně drahých telefonů mnozí dlouhé roky kritizovali. Poprvé se také u standardní řady iPhonů objevuje dvojice fotoaparátů se stejně vysokým rozlišením 48 Mpx. Ten hlavní kombinuje širokoúhlý teleobjektiv s dvojnásobným zoomem, druhý ultraširokoúhlý objektiv pak zvládne makro ve výrazně vyšší kvalitě, než dříve.
Zcela nový fotoaparát je také na přední straně. Vyšší rozlišení 18 Mpx jednak vylepší kvalitu populárních selfies, jednak do iPhonu přináší funkci Center Stage, známou z iPadu. Ta využívá možnosti širokoúhlého objektivu a automaticky sleduje pohyb člověka a mění rámování obrazu tak, aby byl vždy v záběru. Nejužitečnější je to u videohovorů s telefonem opřeným na stole, objektiv ale také vměstná více lidí do záběru fotky nebo videa. Vše pohání nový čip A19.
Ceny iPhonů zůstávají stejné jako loni, ale s větším úložným prostorem. Základní „sedmnáctka“ tak začíná na 22 990 korunách za úložiště 256 GB. Zdvojnásobení prostoru na 512 GB pak vyžaduje připlatit si dalších šest tisíc. Předobjednávky, stejně jako u Airu, začínají 12. září ve 14 hodin a prodej se spustí 19. září.
iPhone 17 Pro a Pro Max
Nové modely Pro už nějakou dobu znamenají především vyšší výkon a lepší fotoaparáty. Letos po několika letech přichází výraznější proměna designu a konstrukce – iPhony 17 Pro a Pro Max jsou první, které mají takzvanou unibody konstrukci, známou hlavně z MacBooků. Rámeček telefonu, vnitřek a nový velký modul s fotoaparáty je kompletně vysoustružen z jednoho kusu hliníku. To má znamenat lepší pevnost, efektivnější odvádění tepla z výkonného procesoru a více místa pro baterii.
Větší modul na zadní straně není jen o vzhledu nebo změněné konstrukci, ale o pokročilejší funkcionalitě. Vešel se do něj totiž teleobjektiv s rozlišením 48 Mpx (loni měl jen 12 Mpx) a až osminásobným optickým zoomem, a to oproti pětinásobnému v loňských iPhonech 16 Pro a Pro Max.
V srdci zařízení je procesor A19 Pro, stejný jako u modelu Air, o něco tlustší telefony s lepším chlazením ale efektivněji využijí jeho maximální výkon. Nový čip má šestijádrový procesor i grafický modul, nabídne více operační paměti a ve spojitosti s pokročilým systémem chlazení pomocí takzvané vapor chamber (evaporační komora) má nabídnout až o 40 procent vyšší dlouhodobý výkon než starší zařízení. Apple si tím připravuje pole pro umělou inteligenci, ale těšit se můžeme také na graficky náročnější hry nebo rychlejší práci s videem.
Ceny modelů Pro opět zůstávají téměř beze změn, pořídit si nejvyšší řadu ale bude přesto dražší – místo úložiště 128 GB se totiž začíná na 256 GB. Za ty zájemci zaplatí 32 990 korun a ceny pak pokračují na 38 990 korun za 512 GB, 44 990 korun za 1 TB. Ti nejnáročnější mohou sáhnout až po dvouterabajtové verzi, zaplatí za ni ale pro iPhone rekordních 58 990 korun. Předobjednávky a prodej začínají 12. a 19. září.
Apple Watch Series 11 a Ultra 3
Nové hodinky Applu vypadají na první pohled stejně jako Series 10, jsou ale tenčí, a přitom nabídnou lepší výdrž baterie – výrobce uvádí 24 hodin, samozřejmě se ale teprve ukáže, co to znamená v praxi. Poprvé se u Apple Watch objevuje podpora sítí 5G a schopnost rozeznat vysoký krevní tlak díky kontinuálnímu sběru a analýze dat ze senzoru pro měření tepu.
Apple Watch Ultra 3 mají především nový displej. Je větší a jasnější a díky pokročilejší technologii pro obnovování umožňuje zobrazovat i vteřiny v módu Always On bez negativního dopadu na výdrž baterie. Ta se má ještě zlepšit, až na 42 hodin na jedno nabití (u modelu Ultra 2 to bylo 36 hodin).
Apple Watch Series 11 začnou na cenách 10 990 korun (42 mm) a 11 790 korun (46 mm) za hliníkové verze. Watch Ultra 3 vyjdou na 21 990 korun a nejdostupnější modely Watch SE 3 budou stát 5 990 (40 mm) a 6 790 (44 mm). Prodej všech hodinek začne 19. září.
AirPods Pro 3
AirPods Pro 3 vylepšují to, co už dobře známe. Díky změnám ve vnitřní akustice sluchátek máme očekávat lepší kvalitu zvuku včetně hlubší basové složky nebo lepší prostorovosti. Více ale zaujme aktivní potlačení hluku, který má být schopné eliminovat až dvojnásobek nechtěných zvuků z okolí než dříve. Prodej nových sluchátek začne 19. září, vyjdou na 6 490 korun.
Více informací připravujeme.