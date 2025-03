Apple produkuje skvělé seriály, na které se nikdo nedívá. Jeho streamovací služba tratí miliardy

Uložit 0

Odloučení bylo zjevením, zařadilo se na seznamy nejlepších seriálů posledních let a na fanouškovských serverech jako ČSFD nebo Rotten Tomatoes patří mezi nejnavštěvovanější (a nejopěvovanější) tituly. Nová zpráva, že dostane třetí řadu, se okamžitě rozšířila internetem mezi nadšené diváky. Něco podobného se nedávno stalo s oznámením čtvrté série Teda Lassa. Streamovací služba Apple TV+, kam oba zmíněné a řada dalších vychvalovaných seriálů patří, však i přesto podle všeho i po pěti letech od spuštění prodělává.

Vyplývá to z nového reportu serveru The Information. Ten na základě anonymních zdrojů uvádí, že Apple za filmy, seriály a další pořady pro svou streamovací službu utrácí ročně asi 4,5 miliardy dolarů, tedy asi 104 miliard korun. Stále je to přitom snad jediný ztrátový segment firmy – jeho příjmy mají být konzistentně o více než miliardu dolarů (přes 23 miliard korun) nižší, než náklady na provoz a tvorbu obsahu.

Report dále uvádí, že Apple TV+, která nikdy ani přibližný počet předplatitelů oficiálně nezveřejnila, má asi 45 milionů platících uživatelů. To ho s poměrně velkou mezerou staví na poslední místo mezi největšími hráči ve streamovacím byznysu – Netflix má přes 300 milionů předplatitelů, Amazon Prime Video se odhaduje přes 200 milionů, Disney+ má necelých 130 milionů, Max asi 117 milionů, Paramount+ (v Česku SkyShowtime) pak přes 70 milionů.

Foto: Apple TV+ Roy Kent, Ted Lasso a kouč Beard

Apple TV+ má přitom jednu z nejlepších nabídek na trhu, zaměříme-li se na poměr mezi množstvím nabízeného obsahu a jeho kvalitou (podle hodnocení na agregátorech recenzí). Jinak řečeno, přestože služba nabídne mnohem nižší množství titulů než konkurenční služby, těch, které se těší pozitivnímu přijetí kritiky i diváků, zde nevychází výrazně méně než jinde.

Knihovna streamovací služby Applu je ovšem i po pěti letech od jejího spuštění relativně malá, protože nabízí výhradně původní obsah, který vznikl přímo pro ni, případně na něj firma koupila exkluzivní práva. Přinejmenším mezi většími hráči na trhu s audiovizuální zábavou je to unikátní strategie, v poslední době je naopak stále častější, že si služby licencují svoji originální tvorbu mezi sebou navzájem. Například na Netflixu můžeme zhlédnout Bratrstvo neohrožených, na Maxu Saltburn od Amazonu a podobně. Apple má jen specifickou spolupráci s Canal+, s nímž sdílí většinu obsahu.

To znamená, že Apple diváky nezahlcuje kvanty nezajímavých titulů, mezi nimiž je i za pomoci doporučovacích algoritmů snadné dlouho bloudit, než narazíme na něco zajímavého. Na internetu je tak snadné zahlédnout komentáře o tom, jak se z Apple TV+ stalo nové HBO, kdežto služba přejmenovaná na Max vedle prestižní tvorby nabízí všechno možné, od banálních žánrovek a obskurních artových filmů, po populární dokumenty a reality show.

Už zmíněné dystopické sci-fi Odloučení a laskavá komedie Ted Lasso jsou z produkce Apple TV+ snad jediné tituly, které si díky svým kvalitám získaly skutečně široké publikum. Další seriály jako Silo, Slow Horses, Shrinking, Mythic Quest nebo For All Mankind jsou přitom velice dobře hodnocené a čítají řadu hereckých hvězd od Rebeccy Ferguson po Harrisona Forda. Jejich publikum je ale omezené.

Cupertinská firma pravděpodobně čelí faktu, že konkurovat mnohem déle zavedeným značkám je velmi náročné. Většinoví diváci se zdaleka neřídí recenzemi nabízené nové původní tvorby, ale slyší na to, co už mají rádi, u čeho si oddechnou po práci nebo co mohou pustit dětem. V těchto směrech je nabídka Apple TV+ velmi strohá a neobsahuje žádné opravdu velké hity mířící na široké publikum.

Výrobce iPhonů k tvorbě audiovizuální zábavy přistupuje v zásadě podobně, jako ke svému hardwaru – zaměřuje se spíš na dražší a kvalitnější produkty. Utrácí přitom v tomto ohledu mnohem méně než konkurence. Netflix na tvorbu a licencování obsahu vynaloží asi 17 miliard dolarů ročně, Warner Bros. Discovery asi 19 miliard, Amazon přes 9 miliard, v minulosti ale také až 19. Jak je vidět na jejich příkladu, zábavní průmysl přes frustraci diváků s „nekonečným výběrem“ funguje poněkud jinak a široká nabídka je zde důležitá.

Ztráty kolem miliardy dolarů ročně jsou nicméně pro firmu s tržní hodnotou přes tři triliony a ročními příjmy přes 390 miliard dolarů zanedbatelné. Jen vznášejí otázku, jaké má Tim Cook vlastně s Apple TV+ plány a jakou roli v technologickém obrovi hraje. Streamovací služba je součástí většího segmentu služeb Applu, který zahrnuje také iCloud nebo Apple Music. Ten jako celek už dlouho stabilně stoupá a díky předplatným generuje stabilní příjmy.