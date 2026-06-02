Lepší než Thor od Marvelu. Do kin míří bláznivá akce, která odstartuje letní filmovou sezónu ve velkém stylu
Vládci vesmíru neboli Masters of the Universe jsou zpět. Kultovní hračky dostaly novodobý nadupaný film, který je tak přímočaře béčkový, až je skvělý.
Před pár lety se o něco podobného pokoušel Thor: Love and Thunder. Pamatujete? A vůbec mu to nešlo. Místo odlehčené letní zábavy jsme dostali marvelovku naplněnou kupou hlášek a scén, u kterých se vám trapností kroutily prsty u nohou, a kdo mohl, tak na film, který si vysloužil krásných 57 procent na ČSFD, radši zapomněl. Novodobí Vládci vesmíru si jich pravděpodobně nevyslouží o moc víc, protože to je nezastírané béčko. Jsou ale až tak klišovitě šablonovití, až jsou úplně skvělí, a na rozjezd letní filmové sezóny jsme si nemohli snad nic lepšího přát!
Ano, Vládci vesmíru jsou zpět. Ty hračky od Mattela, podle kterých už vzniklo několik filmů a seriálů, hraných i animovaných, s Dolphem Lundgrenem i bez něj. Většinou nijak zvlášť vysoce hodnocených, ale přesto kultovních. A právě na tenhle status chce novinka, za kterou stojí Amazon, navázat. A jde na to velice dobře.
Už při úvodních titulcích se totiž spustí akce, která vás na nadcházející dvě hodiny pohltí. Duní při ní podmanivá hudba, je plná dobře známých postav a rozmáchlých scén, na správné hraně trapnosti balancujících vtipů a hlášek. Je to barevné a nenáročné – a na nic víc si to nehraje. Kdyby ano, byl by výsledek ještě horší než chudák Thor. He-Man a jeho parta jsou ale od začátku tak otevřeně pitomoučcí, že na tuhle loď naskočíte s nimi a necháte se rádi vést. Co u Thora tolik dřelo, sem jednoduše patří.
Novodobí Vládci vesmíru začínají – jak jinak – než útokem záporáka Skeletora, který má své jméno po tom, že má místo hlavy lebku – na Eternii. Vesmírné království, kde sídlí klaďasové a které si chce Skeletor podmanit. I proto, že jeho součástí je hrad Grayskull, ve kterém dřímá velká moc uzamčená do všem dobře známého Meče moci.
Skeletorovi se jeho útok povede, meč ale zmizí i s malým princem Adamem kamsi pryč a uplyne dlouhých patnáct let, než se mladý následník trůnu, který se podle kánonu mění ve všemocného hrdinu He-Mana, vrátí. Jenže na Zemi, kde mezitím pobýval, se z něj vyklubal někdo trochu jiný než zrovna neohrožený bojovník.
A právě tím se otevírá prostor pro onu spoustu správně přihlouplých hlášek. Na jejich vlnu se, už tedy ne tak přirozeně, ale spíš karikaturně, přidává i nad svým údělem filozofující Skeletor, kterého mimochodem v originále namluvil Jared Leto. Silácké hlášky a pózy naopak dodává Man-At-Arms, kterého hraje pro změnu Idris Elba a vypadá, že si to velice užívá, nebo ostatní dobře známí hrdinové. Nechybí Teela, Čarodějka, Ram-Man či bázlivý obří tygr Kňoural a Evil-Lyn, Trap Jaw nebo Beast Man na straně padouchů.
Všichni spolu neustále bojují, ale potoky krve nečekejte, přece jen jsou Vládci vesmíru film pro děti. Občas se tu ale zakleje. Prostředí je asi tak uvěřitelné jako Dutá země z King Konga a příběh od začátku průhledný jako sklo. Vládci vesmíru s tím vším pracují schválně – někdy si dělají sami ze sebe srandu, odkazují se ke svému kultu, vtipně glosují některé rysy naší společnosti a pro pravověrné diváky mají i jedno parádní cameo… Vládci vesmíru jsou jednoznačně splněný fanouškovský sen (to naplno vlastně řekl už finální trailer,), dobře jim však porozumí i ti, kdo předchozí filmy a seriály nehltali. Ostatně jméno He-Man tu zazní až úplně na konci a nějaké galaktické aktivity se jen naznačí.
A ano, i Vládci vesmíru to zkouší s lehce mravokárnou linkou ve stylu, že hrubá síla není všechno. A trpí nemocí dnešní doby, která káže, že film, co nemá přes dvě hodiny, jako by neexistoval. Adamova hrdinská bederní rouška je opravdu až moc krátká a jeho účes až moc podle hrnce, některý product placement až moc očividný a další kontext ne zrovna obšírně rozvedený.
Ale je to jedno. Jestli jste správně naladěni, stejně to přejdete a budete se těšit, až se sálem zase rozezní dunivá skladba Eternia a ozve ono okřídlené „Při síle Grayskullu…“. Nezapomeňte si koupit popcorn a colu, už brzo přijdou výrazně kvalitnější filmy, ale lepší začátek léta byste opravdu těžko pohledali.