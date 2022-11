Apple vydělává Twitteru miliony dolarů, teď reklamy skrečoval. A tak se do něj Elon Musk pustil

Přes jednu miliardu korun za tři měsíce, respektive 48 milionů dolarů za kvartál. Tolik peněz Apple utratil za reklamy běžící na Twitteru – a patří mezi jeho největší inzerenty. Teď ovšem sady reklam na populární sociální síti zčistajasna pozastavil. Elona Muska, který teď Twitter ovládá, to logicky začalo zajímat. A nebyl by to on, kdyby skončil už u prostého proč. Do Applu se ostře pustil, začal vytahovat kauzy z minulosti, rozebírat jeho politiku na App Storu a také firmu Tima Cooka osočovat z toho, že nepodporuje svobodu slova.

Od momentu, kdy se Elon Musk dostal do vedení Twitteru, se uvnitř firmy dějí velké změny. Prakticky ihned vyhodil velkou spoustu zaměstnanců, přičemž těm, na které se usmálo štěstí, vzkázal, že se mají vrátit ze vzdálených pracovišť zpět do kanceláří, jinak je potká stejný osud. Mimo jiné zavedl nový, relativně nedotažený systém ověřování účtů modrými fajfkami a také začal hlasitě mluvit o svobodě projevu. A že by Twitter měl být přesně tímto místem. Podnětný komentář o tom pro CzechCrunch napsal Jakub Rož.

Šéf úspěšné automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX také často zmiňuje slovo bankrot v souvislosti s tím, že Twitter musí (konečně) začít vydělávat. Proto se teď s nejvyšším vedením snaží nasazovat postupy, jak tomu předejít, respektive jak firmu stojící za oblíbenou sociální sítí položit do černých čísel. Podle jeho posledního vyjádření má Twitter ztrácet až čtyři miliony dolarů denně. S tím se pojí i reklamy, které na Twitteru běží.

Právě okolo nich se teď točí Muskovo rozhořčení, protože zjistil, že Apple své reklamy na síti pozastavil. „Apple na Twitteru skoro přestal inzerovat. Nenávidí v Americe svobodu projevu? Co to má znamenat, Time Cooku?“ napsal Musk, aby poté zveřejnil několik dalších tweetů, v nichž Apple kritizuje. Tvůrce iPhonů se k tomu oficiálně nevyjádřil. Pokud ale lze věřit Muskovým příspěvkům, tak Apple prakticky skrečoval inzerci. A to může být pro Twitter poměrně velký problém, jelikož právě americký technologický gigant patří mezi jeho největší inzerenty.

Za první letošní čtvrtletí měl Apple vynaložit 48 milionů dolarů (tehdy přes 1,1 miliardy korun) za reklamy na Twitteru, což mají být zhruba čtyři procenta obratu Twitteru za tento kvartál. Apple tak sociální síti generuje slušnou část příjmů, kterou teď pro svou restrukturalizaci potřebuje. Není proto divu, že se Musk snaží dopídit, co za tímto rozhodnutím stojí. Důvod, proč se Cookova firma k tomuto kroku měla rozhodnout, se neví, patrně se ale Applu nelíbí, jak Twitter Musk vede.

V sérií tweetů pak Musk začal na popud toho zveřejňovat kauzy, které Apple v poslední době měl. Připomenul například jeho vážný spor s americkou herní společností Epic Games, tvůrcem hry Fortnite, která Apple kritizovala za monopolistické chování – a celá věc dospěla až k soudu. Rozjel mimo jiné anketu a zeptal se svých více než 119 milionů sledujících, zda by Apple měl „zveřejnit všechny cenzurní kroky, které podnikl a které se týkají jeho zákazníků“.

Apple has mostly stopped advertising on Twitter. Do they hate free speech in America? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

„Věděli jste, že Apple na všechno, co si koupíte přes jeho App Store, uvaluje tajnou třicetiprocentní daň?“ napsal dále Musk, čímž reagoval na známou politiku Applu, kdy si účtuje až třicetiprocentní poplatky z uskutečněných transakcí ze všech aplikací, které si lidé stáhnou a používají je. Označil to za „skrytou daň na internetu“. V souvislosti s App Storem napsal Musk i to, že mu Apple údajně „vyhrožuje“ stažením oficiální aplikace Twitteru – a prý neudal důvod proč.

Rozpoutat válku s Applem může být pro Twitter poměrně nebezpečné, jednak v souvislosti s reklamami, jednak v souvislosti se zmíněným App Storem, jelikož právě na něm je Twitter kvůli své aplikaci závislý. Twitter, stejně jako další firmy, upozornil investory v regulačních dokumentech, že úspěch jeho služeb závisí na tom, zda přežijí kontrolu souladu s pravidly App Storu. A ta jsou neúprosná, jak se o tom přesvědčili například tvůrci herního megahitu Fortnite, kteří App Store chtěli svým způsobem obejít.