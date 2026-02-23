Asia Express bude stejný hit jako Zrádci, říká šéf Primy. Díky reality show hlásí stovky tisíc předplatitelů
Výkonný ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát popisuje účinek, jaký mají reality show jako Zrádci a Asia Express na streamovací službu Prima+.
Na streamovací službě Prima+ o víkendu odstartovala reality show Asia Express. V neděli prvního března dorazí na televizní obrazovky. A ve vedení skupiny Prima si od ní slibují velké věci – dokonce podobně velké jako od hitu posledních let jménem Zrádci. Ti přitom nastavili laťku mimořádně vysoko a ke streamům přitáhli značné množství platících diváků.
Rok 2025 byl pro Primu ve znamení Zrádců. Reality show odehrávající se na hradě Křivoklát vsadila na pletichaření, podezřívavost a (ne)důvěru, díky kterým zmámila nemalou část publika. Těžila z toho samozřejmě streamovací služba Prima+, na níž bylo možné díly zhlédnout s předstihem. Letos na Primě vsadili na lákadlo reality show hned nadvakrát. Ještě před třetí řadou Zrádců odstartovalo cestovatelské dobrodružství Asia Express. „Máme od něj ta nejvyšší očekávání,“ říká výkonný ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.
„Od Asia Expressu předpokládáme podobný účinek jako u Zrádců a tyto dva tituly jsou v rámci reality show pro nás tou největší prioritou,“ popisuje Kubát. Právě druhá řada Zrádců totiž loni pro Primu+ znamenala přelomový rok. „Zrádci byli obrovským tahounem růstu. Prima+ za rok 2025 ve velké míře díky nim překonala 600 tisíc uživatelů. Polovina z toho byli platící diváci, i z pohledu byznysového plánu to proto byl výsledek nad očekávání,“ popisuje ředitel.
Nyní se jejich úspěch pokusí napodobit reality show Asia Express, jež sleduje putování devítky dvojic – včetně nečekaného dua Nicole Šáchová a Jan Tuna, které bylo ve Zrádcích na nože. Ty musí na trase dlouhé přes tři tisíce kilometrů, s rozpočtem jediného eura na den a bez mobilních telefonů v jednotlivých etapách plnit různé úkoly a samozřejmě se dostat do cíle jako první. Podobně jako jiné reality show v čele s Big Brotherem vznikl i tento formát v Nizozemsku, a to už v roce 2004 coby Peking Express.
Stejně jako u Zrádců v Primě sází na to, že možnost zhlédnout nové díly Asia Expressu rychleji než v běžném vysílání povede k nárůstu předplatitelů. „K prémiovému předplatnému vedou dvě cesty. První jsou diváci, kteří postupně přecházejí z bezplatné verze na placené tarify a objevují další obsah. Druhou cestu představují lidé, kteří přicházejí přímo za konkrétním titulem a takzvané reality a entertainment formáty jako Zrádci a Asia Express jsou v tomto ohledu tím největším obsahovým lákadlem,“ říká Kubát.
Kromě reality show chce letos Prima posílit i v jiných žánrech. Dlouhodobě se daří seriálům inspirovaným skutečnými příběhy či společenskými tématy, jako byla loňská kriminálka Noční operatér, nově se připravuje seriál Inspekce z prostředí Generální inspekce bezpečnostních sborů a další true crime formáty. Sázka na „českost“ je přitom zcela záměrná, Primu+ má učinit lákavou třeba i v soupeření se zahraničními obry typu Netflixu.
„Investice do původních projektů vznikajících v České republice a spolupráce s domácími tvůrci či otevírání témat rezonujících v české společnosti představují zásadní konkurenční výhodu vůči globálním streamovacím službám,“ říká šéf. A kromě obsahových novinek čekají uživatele Primy+ i technologické novinky.
„V plánu je hlubší spolupráce s výrobci chytrých televizí, spuštění aplikace pro Apple TV či redesign tabletové verze. Také zjednodušíme proces registrace a platby, což nejsou sexy domény, ale logicky jsou pro nás extrémně důležité. A rádi bychom zapracovali umělou inteligenci především ve vyhledávání,“ uzavírá Lukáš Kubát, CEO skupiny Prima.