„Atypičtí“ investoři dál úřadují. Po základní škole si vyhlídli hračkářství Hugo chodí bos i dvě veteriny
Skupina českých a slovenských investorů NeoZone Collective podporuje firmy z tradičních odvětví, které ostatní fondy spíš přehlížejí.
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Pro značnou část lidí byl minulý pátek obyčejným letním dnem. Vanda Seidelová, Igor Strečko a Tomáš Bezek právě tehdy podepisovali rovnou dvě investice – jednu v Praze a druhou o dvě hodiny později v Bratislavě. Trojice bývalých podnikatelů, kteří po prodeji svých firem za stovky milionů rozběhli vlastní investiční vehikl NeoZone Collective, tak rozšířila své portfolio. Nově jsou v něm české hračkářství Hugo chodí bos a slovenské veterinární kliniky.
„První rok jedna investice, druhý rok dvě. Ve třetím roce si umím představit tři,“ usmívají se partneři NeoZone, kteří svou investiční skupinu představili teprve loni. Neoznačují se přitom ani jako venture kapitál zaměřený na startupy, ani jako private equity hledající velké firmy.
Místo toho hledají spíš menší firmy s obratem v desítkách milionů korun z tradičních odvětví, do nichž plánují investovat kolem milionu eur (v přepočtu 24 milionů korun) výměnou na podíl ve středních desítkách procent. Kromě financí ale podnikatele podporují také aktivním zapojením do nastavení strategie, řízení, operativy a další agendy. První zatěžkávací test přišel loni při investici do soukromé základní školy Flow.
Nyní NeoZone svůj záběr rozšiřuje. První z čerstvě uzavřených transakcí představuje vstup do oblíbené české značky Hugo chodí bos, která se od vzniku v roce 2014 zaměřuje na rukodělné a retro hračky. NeoZone zde získává minoritní podíl ve výši čtyřiceti procent. Společnost s deseti kmenovými zaměstnanci dnes provozuje tři kamenné pobočky i vlastní e-shop. Výroba stojí primárně na spolupráci s lokálními dodavateli a tradičními řemeslníky z různých koutů Česka.
„Zakladatelka Adéla Kantůrková je úžasný člověk, má skvělou tezi a se svým týmem dokázala vybudovat velmi krásnou a solidní značku,“ říká Seidelová, která ale konkrétní výši transakce nechtěla prozrazovat. Finanční stránka obchodu se však skládá ze tří částí: zahrnuje odkup části podílu Kantůrkové, přímou investici do dalšího růstu a také úvěrovou linku. Ta má firmě pomoci vykrývat sezónní výkyvy v cash flow, které typicky nastávají před Vánocemi při naskladňování zboží.
Partneři NeoZone Collective
Vanda Seidelová: Chtěla být diplomatka, po životním obratu ale založila a vybudovala společnost Twigsee, která do českých školek přinesla digitální revoluci. Začátkem roku 2023 se firma spojila se společností Bakaláři, která dělá to samé pro školy. Loni pak Seidelová svůj podíl definitivně prodala a začala se věnovat mimo jiné podpoře dětí v podnikání.
Igor Strečko: V roce 1999 v Bratislavě spoluzaložil Webglobe, který nabízí produkty od internetových domén a webhostingu až po marketingové a bezpečnostní nástroje. Za podpory fondu Sandberg Capital firma rozběhla akviziční jízdu, v průběhu let odkoupila celkem 24 středoevropských webhostingových hráčů. Předloni podle odhadů za asi miliardu korun zamířila do rukou švédské Group.One.
Tomáš Bezek: Není přímo podnikatel, k byznysu měl ale vždy blízko. Osm let strávil v poradenské EY se zaměřením na akvizice, audity a finance, čtyři roky to dělal i pro PwC na Novém Zélandu. Po návratu do Evropy pomáhal se zmiňovanými akvizicemi Webglobe, kde se nakonec stal provozním ředitelem. V posledních letech aktivně podporuje menší firmy z pozice externího finančního ředitele.
Hugo chodí bos přitom podle aktuálního vyjádření dosahuje ročního obratu na úrovni pod 30 miliony korun (své závěrky firma publikuje ve zkráceném rozsahu, oficiální tržby a ziskovost tak nejsou veřejně dostupné). „V týmu NeoZone jsem našla přesně to, co jsem si pro Huga tolik let přála: zkušenější partnery, kteří chtějí společně budovat něco smysluplného a věří v hodnoty firmy. Budu mít nyní více prostoru se věnovat rozvoji a kreativnější části, na což přes provozní záležitosti nezbýval čas,“ uvádí Kantůrková.
„Nadále zůstává na pozici ředitelky, ale své těžiště práce může díky našemu zapojení zaměřit právě na business development a tvorbu dalších inovací,“ doplňuje Seidelová. „Chceme co nejvíc podpořit rozvoj vlastní značky tak, aby se mohla časem objevovat nejenom v obchodě Hugo, ale i na pultech dalších obchodníků,“ dodává s tím, že se rýsuje i využití hraček jako edukačních pomůcek pro nové cílové skupiny.
Ačkoliv investoři z NeoZone teprve do firmy vstupují, už nyní mají se zakladatelkou připravené scénáře pro budoucí prodej svého podílu. Skupina počítá s tím, že se po dosažení nastavených cílů a stabilizaci profesionálního řízení opět stáhne. „Pracujeme i s variantou, že by si jednou zakladatelka mohla od nás firmu odkoupit zpátky,“ doplňuje Bezek s tím, že konečné rozhodnutí bude záviset na zakladatelce.
Druhá oznámená akvizice míří na slovenský trh. NeoZone získal devadesátiprocentní majoritu ve společnosti PrimaVet provozující dvojici bratislavských veterinárních klinik v Rači a Petržalce (tam pod značkou EasyVet). Zbylý desetiprocentní podíl si ponechala česká investiční společnost Fermia, která ve firmě působila už dříve.
„Slovensko pro nás bylo vždy klíčovým trhem a v NeoZone jsme našli partnera, s nímž tu vybudujeme síť veterinárních klinik v nejvyšším evropském standardu,“ říká Petr Kříž z pozice Head of M&A společnosti Fermia.
„Zakladatelé už ve firmě ani nebyli a dosavadní majitelé teď uvažovali o prodeji, protože se změnil jejich fokus. Ve hře byla i varianta, že bychom převzali stoprocentní podíl, jsme ale rádi, že se s námi Fermia rozhodla zůstat,“ přibližuje podrobnosti Strečko, který také odmítá prozradit konkrétní výši investice. Podle oficiální závěrky firma loni dosáhla tržeb v přepočtu 20 milionů korun, k tomu ale vykázala ztrátu ve výši 2,7 milionu korun.
Úkolem nových majitelů bude posunout úroveň veterinární péče do segmentu služeb s vyšší přidanou hodnotou. Současný tým mladých lékařů plánuje zavádět specializované zákroky, za kterými museli slovenští chovatelé dosud cestovat do zahraničí. Znamená to postupné investice do moderního přístrojového vybavení a také do nemovitostí, aby kapacity klinik zvládly očekávaný růst a expanzi na mezinárodní úroveň. „Tato investice je pro nás kapitálově trošku náročnější,“ přiznává Strečko.
Investoři z NeoZone se aktuálně nejvíc soustředí na aktivity kolem zmíněných dvou firem, do budoucna ale hledají další příležitosti. Při tom chtějí ukázat, že startupový mindset není jediný přístup, jak vybudovat zajímavé projekty. „Možná nebudou mít stomiliardovou firmu celosvětového charakteru, ale to neznamená, že nedělají skvělou věc v menším regionu. I když nebudou jednorožci – což se týká 99 procent všech firem –, jsou u nás zajímaví podnikatelé, kteří chtějí růst a svůj byznys škálovat. A právě u toho chceme být my,“ uzavírá Seidelová.