Své firmy prodali za stovky milionů, teď je investují. Jako první podpořili školu, do které se mají děti těšit
Úspěšní podnikatelé Vanda Seidelová, Igor Strečko a Tomáš Bezek založili novou investiční skupinu. Chtějí podporovat firmy z tradičních odvětví.
Své firmy prodali za desítky milionů korun přibližně v podobné době a následně je spojila neziskovka, ve které pomáhají středoškolákům rozjet jejich první vlastní projekty. Trojice Vanda Seidelová, Igor Strečko a Tomáš Bezek ale dál přemýšlela, čemu se po ukončení svých byznysových štací a nabytí kapitálu věnovat. Teď už mají plán jasný: rozbíhají novou investiční skupinu NeoZone Collective. S ní hledají podnikatele v „klasických“ odvětvích, kteří mají ověřený byznys model a product-market fit, ale pro investory do startupů nejsou zajímaví. Zároveň již hlásí i svou první investici – základní školu moderního zaměření Flow.
„Nejsme ani venture kapitál zaměřený na startupy, ale ani private equity hledající velké společnosti. Jsme někde mezi – hledáme mladé rostoucí firmy z tradičních odvětví, které potřebují prostředky a naše přímé zapojení, aby svůj byznys mohly dostat na vyšší level,“ vysvětluje Vanda Seidelová, když spolu sedíme v jednom z karlínských coworkingů. Zde se zakladatelé nového investičního vehiklu setkávají na pár dní každý měsíc, jinak totiž pracují na dálku a bydlí napříč Evropou.
„Vybrali jsme si jméno Collective, protože jsme kolektiv tří partnerů. A NeoZone označuje naše cílové zaměření, které se dnes nevejde do standardních klasifikací,“ doplňuje svou kolegyni Strečko. V rámci Neozone Collective chtějí ze svého podpořit několik prvních firem investicemi s průměrnou velikostí kolem jednoho milionu eur (24 milionů korun) výměnou za podíl ve výši středních desítkách procent a s investičním horizontem kolem pěti let. „Obecně cílíme na zhodnocení kolem pětinásobku, ne na stonásobek jako úspěšné technologické startupy,“ popisuje Bezek.
Od vlastních byznysů k investicím
Všichni tři přitom mají s podnikáním bohaté zkušenosti. Vanda Seidelová chtěla být diplomatka, po životním obratu ale založila a vybudovala společnost Twigsee, která do téměř dvou tisícovek českých školek přinesla digitální revoluci. Začátkem roku 2023 oznámila, že se firma spojuje se společností Bakaláři, která dělá to samé pro školy. Letos v lednu pak Seidelová svůj podíl definitivně prodala a začala se věnovat mimo jiné podpoře dětí v podnikání – v této oblasti rozběhla rovnou tři projekty.
Igor Strečko spoluzakládal v roce 1999 v Bratislavě společnost Webglobe, která nabízí škálu produktů od internetových domén a webhostingu až po marketingové a bezpečnostní nástroje. Za podpory fondu Sandberg Capital firma rozběhla akviziční jízdu a v průběhu let odkoupila celkem čtyřiadvacet středoevropských webhostingových hráčů. Loni pak podle odhadů za asi miliardu korun zamířila do rukou švédské Group.One.
Třetí společník není přímo podnikatel, k byznysu měl ale vždy blízko. Také Slovák Tomáš Bezek vystudoval pražskou VŠE, následně osm let strávil v poradenské EY, kde se věnoval transakčním akvizicím, auditům a financím. Čtyři roky to dělal i pro PwC na Novém Zélandu, po návratu zpátky pomáhal se zmiňovanými akvizicemi Webglobe, kde se nakonec stal provozním ředitelem. V posledních letech pak aktivně podporuje menší firmy z pozice externího finančního ředitele.
„Díky našim zkušenostem se skvěle doplňujeme, což chceme aktivně využívat i v podpoře firem, do nichž investujeme,“ říká Seidelová s tím, že NeoZone Collective hledá příležitosti v tradičnějších oborech, kde například již existuje i konkurence. Firma ale musí prokázat, že její byznys model funguje, generuje tržby v desítkách milionů korun a má stabilní tým, který je připraven na změny spojené se vstupem investora.
„Pro andělské investory je moc velká, startupoví investoři hledají mnohem větší zhodnocení, pro private equity je příliš malá a banky jí nemusí půjčit třeba kvůli nedostatečnému cash flow. Tehdy přicházíme my,“ vyjmenovává Strečko. Může jít třeba o případ, kdy společnost potřebuje koupit nové drahé stroje či pronajmout si velké prostory.
Zakladatelé NeoZone se přitom opírají i o čísla – v Evropské unii tvoří malé a střední firmy 99 procent ze všech. „Pracuje v nich drtivá většina lidí, točí se v nich většina peněz, z investičního hlediska ale nejsou tolik vytěžované. Technologické startupy nebo obří korporace jsou jen menší část trhu,“ vysvětluje Bezek.
Děláme to nejdřív sami, na vlastní zodpovědnost s vlastními penězi, abychom to vyladili a získali trakci.
Trojice chce zároveň firmy podporovat takzvaně hands-on, tedy aktivním zapojením do byznysu, proto také u investic očekává zisk podílu v desítkách procent, obecně ale pořád spíš v minoritě. Předpokládá totiž, že samotní zakladatelé budou nadále působit ve firmě. „Společně se také sladíme na exitové strategii – ne vždy se na tom podnikatelé s investory dopředu domluví a pak z toho bývá mrzení. My se zakladateli ladíme propozici, příprava může trvat déle, ale raději chceme být sladěni na stejných očekáváních,“ doplňuje Seidelová.
Čistě s vlastními prostředky ve výši 100 milionů korun chce NeoZone Collective v příštím roce až dvou zainvestovat do pěti firem a ověřit si, zda takový model fondu bude fungovat a najde své místo na trhu. Paralelně partneři umožňují spoluinvestovat vybraným profesionálním subjektům a navýšit tak investiční kapitál k 500 milionům.
Následně se plánují otevřít většímu množství partnerů již v klasické fondové struktuře. „Děláme to nejdřív sami, na vlastní zodpovědnost s vlastními penězi, abychom to vyladili a získali trakci. Máme však už okolo sebe několik investorů, přátel, známých, kteří do dobrých příležitostí již teď chtějí investovat s námi,“ tvrdí Strečko.
Kromě svého vzniku NeoZone Collective oznámil také první investici. Blíže neupřesněnou částku kolem jednoho milionu eur výměnou za majoritní podíl posílají do Základní školy Flow zakladatele a sériového podnikatele Marva Shammy. „Profesně se známe již dlouho a na jaře nás oslovil s tím, že základní školu chystá rozšiřovat a zda se nechceme přidat. Sešlo se to ve vhodnou dobu,“ přibližuje Seidelová.
Chceme, aby se děti do školy těšily – dnes je to méně než deset procent žáků. To je naprostá ostuda.
Fond tak ve Flow získává kontrolní podíl, v rámci transakce dojde na částečné vyplacení Shammy i jednoho minoritního akcionáře, další naopak ve struktuře nadále zůstávají. Většina prostředků má směřovat právě do rozvoje. „Pro nás jde o modelový příklad investic – byť je Flow inovativní škola, pořád je to ‚jen‘ škola, což pro jiné investory není tak zajímavé,“ říká Bezek.
„Flow je typický příklad naší investiční teze – firma v tradičním odvětví, inovativní, ale ne technologicky. Inovativní v tom, jakým způsobem poskytuje produkt,“ vysvětluje Strečko. Flow je akreditovaná alternativní škola, která svou výuku staví na projektovém přístupu. Podobně jako fungují školy i ve Finsku, se tu místo 45 minut dlouhých bloků jednotlivých předmětů vyučují velké celky.
Marv Shamma
Marv Shamma je zakladatel školy Flow a bývalý AI inženýr. Založil technologické startupy OneProve a Veracity Protocol a dlouhodobě působí v oblasti kreativně-technologického leadershipu. Je TEDx speaker, kouč a mentor. Jako otec dvou dětí věří, že škola má rozvíjet člověka holisticky – kognitivně, sociálně, emočně i fyzicky.
Žáci se tak například průřezově učí o geografii, biologii, dějinách a umění v kombinovaných blocích. Kromě toho škola od první třídy rozvíjí technologické kompetence, ale také holistický přístup, kdy se děti učí vyjadřovat, mít sebevědomí u prezentací, přijímat a dávat zpětnou vazbu. K dispozici jsou i výchovní poradci pomáhající s osobním rozvojem.
„Chceme, aby se děti do školy těšily – dnes je to v Česku méně než deset procent žáků. To je naprostá ostuda,“ říká Seidelová s tím, že Flow funguje již pět let a navštěvuje ji přes padesát dětí. „První roky v soukromém školství jsou nevděčné, náběhová křivka je pomalá,“ dodává Strečko. Škola již ale otevřela i první ročník druhého stupně a také připravuje vlastní školku. Zatím funguje v pražských Holešovicích, chystá ale rozšíření i do dalších lokalit v Praze či mimo hlavní město.
Podle Shammy po čtyřech letech fungování Flow dosáhla bodu, kdy již potřebuje silného partnera, aby mohla naplno využít svůj potenciál. „Chtěli jsme přinést do řízení stabilitu, profesionalizovat finance a zároveň zachovat duši projektu – školu, která vychovává sebevědomé a svobodné děti. Fungujeme, víme, že model je životaschopný, a máme jasnou vizi, jak ho škálovat. Nová investice nám umožní konsolidovat tým, dokončit nové prostory a připravit se na další růst,“ komentuje Shamma.
V projektu Flow je od úplných začátků zainteresovaný i Petr Vítek, zakladatel coworkingů Impact Hub a vedle Silke Horákové i venture kapitálového fondu Tilia Ventures. Vítek nyní bude působit jakožto předseda dozorčí rady. „Flow si lepšího investora mohla těžko přát. Známe se s Vandou a Igorem osobně a naprosto věřím jejich dobrému záměru, což v kombinaci s jejich profesionalitou a tahem na branku Flow neskutečně posune,“ dodává.